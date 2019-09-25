C «Динамо» случилась беда: нет результатов в РПЛ, позорно вылетает из Кубка

Хохлов готовится к увольнению.

Матч «Луча» и «Динамо» во Владивостоке открывал игровой день в Кубке России. Динамовцы появились на поле с основой – в старте вышли Шунин, Филипп, Шиманьски. Но это не спасло их от очередного ляпа. На 20 минуте в ворота Шунина забил левый защитник «Луча» Кирилл Марущак – за оставшиеся 70 минут счет не изменился.

«Динамо» вылетело из Кубка. А после матча болельщики позвали команду на объяснения (это уже вошло в традицию). Дополнительная причина посвистеть в сторону «Динамо»: сейчас «Луч» идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице ФНЛ, в составе не оказалось лидеров, в рамке был третий вратарь.

Что там по результатам «Динамо» в РПЛ

10 туров, две победы (над «Тамбовом» и «Уралом»), 4 ничьи и пять поражений – такая статистика «Динамо» в этом сезоне Премьер-лиги. Команда идет на дне в топе по забитым мячам (их всего восемь, меньше только у «Ахмата» и «Рубина»).

После последнего поражения (от «Сочи») Дмитрий Хохлов по собственной инициативе полез в петлю: «Если в ближайших турах мы не справимся, то я объявлю об отставке. Сейчас «Динамо» находится на дне таблицы. Что еще нужно сделать, чтобы я сказал, что у меня не получилось?».

Понятно, что после таких слов появлялись слухи о подписании нового тренера. «Бизнес Online» называл Бердыева. «Чемпионат» говорил, что следующим тренером «Динамо» будет главный тренер молодежной сборной Михаил Галактионов.

Хохлова спасло руководство «Динамо»: объявило о том, что Хохлов продолжит работу минимум до зимы, аргументировали это тем, что сейчас слишком рано делать какие-то выводы.

Летом руководители «Динамо» потратили почти 40 миллионов евро на усиление состава. 14 новичков все вместе забили 4 гола. На официальном сайте «Динамо» высказались по этой теме: «Некоторые новички находятся в «Динамо» меньше месяца. Их приобретали под видение действующего тренерского штаба. Нужны время, терпение и спокойствие, чтобы футболисты адаптировались друг к другу, тренерским требованиям, новым для себя условиям».

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