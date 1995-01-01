Спонсоры клубов РПЛ сейчас и 10 лет назад: приход букмекеров, много нефти и газа

А почти все команды без спонсоров уже разорились.

Деньги от спонсоров – один из основных источников прогресса для любого клуба. Мы сравнили генеральных клубов российских клубов сейчас и год назад, чтобы понять, как развиваются наши команды.

Правила простые – мы учитывали только тех спонсоров, логотипы которых расположены по центру футболки на груди. В случае, если таких логотипов нет, мы относили клуб к категории «без спонсора».

• В обоих случаях самая популярная категория – нефть и газ. Интересно, что «Зенит», «Спартак» и «Рубин» за 10 лет сохранили своих спонсоров – это еще и самая стабильная категория. Сейчас к ним добавился «Оренбург».

• Самый большой рост – у букмекерских компаний. У трех клубов они генеральные спонсоры, но практически у всех остальных – дополнительные. Если тенденция продолжится, то весьма вероятно, что скоро эта категория будет доминировать.

• 10 лет назад спонсоров не было у шести клубов, теперь – только у двух. Интересно, что четыре из шести клубов с тех пор расформировали, а еще один вылетел из РПЛ из-за финансовых проблем. Практически все клубы без спонсоров поддерживались администрациями регионов.

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