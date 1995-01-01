Сутормин выбрал «Рубин» вместо «Зенита». Это лучшее решение для всех

Не обошлось и без денежного вопроса.

Главную сенсацию летнего межсезонья выдал «Рубин». Из команды ушел Курбан Бердыев, завершились аренды ведущих игроков, клуб собирается представить очередную новую эмблему. Есть новость, которая не сочетается ни с одним из этих пунктов: «Рубин» купил у «Оренбурга» Алексея Сутормина. Игрок подписал четырехлетний контракт.

Сутормина представили креативным видео. Сначала он зачитывает комментарии пользователей, которые уже отправляют «Рубин» в ФНЛ. Потом Сутормин отвечает: «Это мы еще посмотрим!». По креативу в представлении новичка «Рубин» уже обошел многих соперников.

Уже по первому интервью Сутормина в «Рубине» многое становится ясно. Слова банальные, но важные для понимания ситуации:

«Очень рад оказаться в этом клубе. Буду стараться приносить очень много пользы команде и завоевать очень высокие места в этом сезоне. Просто стараюсь делать хорошо свою работу. Поставил бы себе четверку за сезон. Есть момент, над которым надо работать. Надеюсь, в «Рубине» стану еще сильнее и буду играть еще лучше».

Сутормин сказал и несколько важных вещей:

Сначала ему позвонил Шаронов. Он объяснил Сутормину его возможную роль. Разговор получился важным – никаких препятствий к трансферу сам Сутормин не увидел.

В «Рубине» Сутормин взял 19-й номер. Эту цифру он берет на протяжении всей карьеры. Сутормину нравится, потому что она приносит удачу.

Жена Сутормина давно хотела побывать в Казани. Теперь они рассчитывают там пожить.

Вот полное интервью:

Трансфер Сутормина окружают деньги

Ситуация развивалась необычно. Сначала на «Оренбург» вышел «Зенит», куда Сутормина отправляют уже давно. «Зениту» Сутормин отказывал еще зимой, когда не захотел сидеть на скамейке. Сейчас о причинах срыва перехода не сообщается, но они понятны: в «Рубине» Сутормин просто получит роль лидера и прочное место в составе.

«Оренбургу» тоже было выгодно продать Сутормина именно в «Рубин». «Зенит» вообще не хотел платить за Сутормина деньги, так как «Газпром» дает финансы обоим клубам. Агентам предлагалась комиссия в 500 тысяч евро. «Рубин» же дал «Оренбургу» 2 миллиона евро и заплатил агентам еще 1,2 миллиона.

Деньги появились как раз от «Зенита», который все еще платит за Сердара Азмуна. Об этом пишет телеграм-канал «Инсайдлар» (более 1300 подписчиков). Канал пишет о футболе в Татарстане, но есть и хоккейные посты. На «Инсайдлар» ссылаются Василий Конов и телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ» (14 тысяч подписчиков). Поэтому информации можно доверять.

Из пяти миллионов евро за Азмуна значительная часть ушла на Сутормина, но вместе с ним в Казань перешел и другой бывший игрок «Оренбурга». Хорватский защитник Сильвие Бегич стал еще одним новичком «Рубина». Он играл в «Оренбурге» последние два сезона, но теперь сменил клуб вместе с Суторминым.

Для «Оренбурга» потеря лидеров – логичное явление. «Я поставил задачу по выстраиванию экономики клуба – 30% бюджета должны составлять продажи игроков. Это максимальная задача, к ней мы будем стремиться», – рассказывал в интервью «Урал56.Ру» президент «Оренбурга» Владимир Кияев. Еще из известных игроков в «Сочи» ушел вратарь Евгений Фролов.

Трансферы «Рубина» этим летом выглядят вполне серьезно. Из «Шахтера» подписали Олега Данченко, который нормально пробовался в «Енисее» (11 матчей, два ассиста). Пришел в команду и бывший защитник «Локомотива» Виталий Денисов. Теперь Перешли Сутормин и Бегич. Подобное усиление делает «Рубин» претендентом даже на место в верхней половине.

Что хорошего покажет Сутормин?

Через год в России изменится лимит на легионеров. В такой ситуации приобретение Сутормина – сказочное усиление для «Рубина». Сам игрок хочет развиваться, «Рубин» подписал с ним четырехлетний контракт и выгодно вложился в будущее. Через год Сутормин будет стоить явно больше трех миллионов, ушедших на него сейчас.

При этом Сутормин готов прямо сейчас давать результат. В этом сезоне он забил за «Оренбург» восемь голов и отдал два голевых паса. В матчах с результативными действиями Сутормина «Оренбург» набрал 20 очков. При этом Сутормин забивал «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА – командам, с которыми сложно любому середняку.

Портал Whoscored дает вот такую карту позиций, на которых Сутормин играл за «Оренбург». Он без проблем отрабатывал даже на позиции правого защитника, но основную пользу все-таки приносил в центре поля.

В «Зените» игроков такого уровня уже достаточно. Зато для «Рубина» приход Сутормина – большой трансфер. А подобных красивых голов будут ждать от него и в Казани:

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на ютубе