Весь мир обсуждает юниора из «Флуминенсе». Им давно интересуется «Ливерпуль», но трансфер оформил «Уотфорд»

Цена возможной неустойки – 20 миллионов фунтов.

«Крузейро» и «Флуминенсе» сыграли удивительный матч в Кубке Бразилии. Их первая игра завершилась ничьей 1:1, а ответная превратилась в спектакль (2:2, 3:1 пен).

Со стороны «Флуминенсе» забил Гансо, у «Крузейро» дублем отметился Тиаго Невеш и весь матч отыграл арендованный у «Спартака» Педро Роша. С такими итогами все шло до 97-й минуты, а потом включился Жуан Педро. 17-летний парень из «Флуминенсе» идеально положил корпус и пульнул мяч в ворота ударом через себя. Смотрите, как он сложился.

Жуан Педро очень любит свою семью. Его мама голодала и временами питалась одними яйцами, чтобы обеспечить Педро хоть какую-то жизнь. В воспитании Педро ей помогала няня, а Педро сделал в честь женщин две татуировки. «Я никогда не сдавался из-за них. Когда выхожу на поле и забиваю голы, все время целую свои татуировки», – рассказывал Педро.

В биографии Педро есть и еще один неожиданный факт. За взрослую команду «Флуминенсе» он провел всего 14 матчей во всех турнирах, где забил девять голов. Для старта карьеры статистика выглядит идеально. Логично, что с каждым голом на парня обращают внимание топ-клубы. Его давно вел «Ливерпуль», а теперь присматриваются и остальные.

Торговаться придется совсем не с «Флуминенсе». С октября 2018 года Жуан Педро номинально принадлежит «Уотфорду», но его контракт в Англии начнет действовать в январе 2020 года. Соглашение с «Флуминенсе» подписано по идеальной схеме: если до зимы 2020-го Педро перейдет в другой клуб, то «Уотфорд» получит с этого 20 миллионов фунтов.

Сам «Уотфорд» уже заплатил за Педро 2 миллиона фунтов. Для человека с его талантами цена выглядит заниженной, но «Флуминенсе» и «Уотфорд» налаживают партнерские отношения. Два года назад за 13 миллионов фунтов отсюда в «Уотфорд» уехал Ришарлисон. Потом его перепродали в «Эвертон» за 40 миллионов, а теперь Ришарлисоном интересуется «Барса».

Перед Жуаном Педро есть хороший пример, как «Уотфорд» может развить талант до нужного уровня. Уже сейчас парень готовится к игре в Англии, учит язык, а заодно советуется с тем же Ришарлисоном. На его примере понятно, что «Уотфорд» – идеальное место для развития молодых игроков.

«Все это – результат моей работы. Я счастлив. Я работал, чтобы привлечь к себе внимание. Мы с Ришарлисоном играем в похожем стиле, совмещаем силу и скорость. Я счастлив, что он в сборной. Я списался с ним в инстаграме и попросил совета. Тогда он сказал мне, чтобы я продолжал работать, потому что перейду в лучшую лигу мира», – рассказал Педро.

О сумасшедших способностях Педро говорят уже неделю. Все обсуждение началось после матча в Копа Судамерикана, где «Флуминенсе» разгромил «Атлетико Насьональ» (4:1). Педро в той игре вколотил хет-трик и отдал голевой пас, потом раздал кучу интервью о самом себе и попал в разные подборки. «Я хочу обнять свою семью», – главные слова Педро после того матча.

Зато у главной бразильской звезды все не очень:

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