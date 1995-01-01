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    L’Equipe: Неймар может пропустить из-за травмы до четырех месяцев

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить длительный срок из-за травмы.

    Сегодня 27-летний игрок получил разрыв связок правого голеностопа в составе сборной Бразилии в товарищеском матче против Катара (2:0). Из-за повреждения футболист не сможет принять участие в Кубке Америки.

    По информации L’Equipe, при консервативном лечении срок восстановления форварда может составить от трех до шести недель. В случае, если ему потребуется операция, есть вероятность, что Неймар не сможет выйти на поле в течение четырех месяцев.

    В прошлом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

    Неймар получил травму голеностопа. Футболист покидал стадион на костылях

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    Источник: L’Equipe

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