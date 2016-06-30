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    Неймар получил травму голеностопа. Футболист покидал стадион на костылях

    Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался во время товарищеского матча против Катара.

    По информации ESPN, у футболиста выявлено растяжение связок правого голеностопа. После замены он плакал на скамейке запасных, а стадион покидал с помощью костылей.

    • Участие Неймара в Кубке Америки-2019 находится под вопросом.
    • Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

    Источник: ESPN

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +292

      ursosan 11 минут назад

      Может и подло, но как то не очень жалко его

      0
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      Рейтинг: +1352

      Snek 19 минут назад

      Да уж, карьера Неймара просто летит под откос.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      mig28 25 минут назад

      и это стеклянное чудо стоит 222 млн...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1515

      TOL47 1 час назад

      Лишь бы играл побольше, а не ломался часто.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9638

      Garrincha58 1 час назад

      многие таланты заканчивали из за проблем с здоровьем

      3
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      Рейтинг: +29491

      portero 2 часа назад

      похоже парень уже отыграл своё, пару игр сыграет пять пропустит. не только травмы может и спать на поле.

      4
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      Рейтинг: +672

      Benifacto > portero 1 час назад

      50 на 50)

      2
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      Рейтинг: +389

      OBOLEV 2 часа назад

      Не люблю Неймара ,но последнее время он какой то Бейл

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      Рейтинг: +672

      Benifacto > OBOLEV 1 час назад

      жостко ты)

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