Неймар получил травму голеностопа. Футболист покидал стадион на костылях

Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался во время товарищеского матча против Катара.

По информации ESPN, у футболиста выявлено растяжение связок правого голеностопа. После замены он плакал на скамейке запасных, а стадион покидал с помощью костылей.

Участие Неймара в Кубке Америки-2019 находится под вопросом.

Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.