Неймар получил травму голеностопа. Футболист покидал стадион на костылях

Может и подло, но как то не очень жалко его
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался во время товарищеского матча против Катара.
По информации ESPN, у футболиста выявлено растяжение связок правого голеностопа. После замены он плакал на скамейке запасных, а стадион покидал с помощью костылей.
- Участие Неймара в Кубке Америки-2019 находится под вопросом.
- Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
¡OJO! NEYMAR ABANDONA CON MULETAS el estadio tras salir LESIONADO en el partido con BRASIL (IG: leonardobaran) pic.twitter.com/OBRbLBHBAZ— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 6 июня 2019 г.