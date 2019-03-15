Самое глупое увольнение года – «Севилья» и Мачин. Там не поняли, насколько он крут

Им восхищаются Гвардиола и Вальверде.

После вылета из 1/8 финала Лиги Европы в марте «Севилья» уволила главного тренера Пабло Мачина, который работал в клубе первый сезон. Сейчас это кажется самым абсурдным увольнением сезона. По «Севилье» сильно ударил невыход в плей-офф Лиги чемпионов, после которого за пять матчей в феврале команда набрала ровно одно очко в чемпионате.

После ухода Мачина «Севилья» осталась на шестом месте, не попав в Лигу чемпионов. Но, что важнее, сильно потеряла в качестве игры и лишилась узнаваемого стиля.

twit text — BBC Sport (@BBCSport) March 15, 2019

Команда провалила месяц, но Мачин всe равно не заслуживал увольнения. При нeм «Севилья» была третьей командой по ожидаемым очкам, играла ярко, была одной из лучших в Испании по качеству игры с мячом, имела большие шансы на попадание в ЛЧ и прогрессировала.

Самого тренера его отставка тоже удивила: «Я не понял решения руководства. Все произошло так быстро. Мы проиграли в Лиге Европы, но уже тогда я думал о следующем матче и борьбе за четвертое место в чемпионате. Мы сыграли больше 50 матчей за сезон. Команда была измотана физически и психологически. Плюс у нас было много травм и в отдельных моментах нам просто не везло. Моей целью было завершить сезон в зоне Лиги чемпионов. Сейчас клуб должен ориентироваться на попадание в топ-6».

Начал тренировать в 23 года

Сейчас Мачину 44, но тренирует он уже больше двадцати лет. В 23 года из-за травмы колена ему пришлось закончить карьеру футболиста. Он не отчаялся и сразу нашeл работу в родной «Нумансии», где стал тренировать детей.

В молодeжной академии он отработал больше десяти лет, каждый раз переходя в более взрослые команды. Так он дошeл до должности главного тренера молодeжного состава. Потом четыре года отработал ассистентом тренера основной команды, а в 36 стал главным. Во главе «Нумансии» он работал два года, но не получал доверия от руководства и захотел сменить обстановку. «Жирона» на тот момент плелась на последних местах во второй испанской лиге и была близка к банкротству. «Это была личная задача – доказать мне и футбольным людям, что я способен изменить ситуацию в неизвестной обстановке. Я пришел один», – рассказывал Пабло.

В «Жироне» ему потребовалось три года, чтобы вывести команду из Сегунды в Ла Лигу. Пабло говорил, что было сложно: «Когда я только пришел в команду, она едва спаслась от вылета, но за три года мы достигли таких показателей, что сейчас можем похвастаться дебютным выходом в элитный дивизион Испании. Мы превзошли ожидания многих людей».

Первый сезон «Жироны» в Ла Лиге стал историческим. Команда стала десятой – впервые в истории чемпионата клуб, только что поднявшийся в Ла Лигу, занял такое высокое место. Достижением «Жироны» тогда восхищался Пеп Гвардиола, признававшийся, что плотно следит за командой Мачина: «То, что они делают в этом сезоне, невероятно. Пабло Мачин проделал потрясающую работу».

twit text — GironaUK (@GironaUK) March 9, 2018

Мачин много стажировался у Гвардиолы, они хорошие приятели. Пабло говорил, что Пеп оказал на него огромное влияние и делился впечатлениями: «Все разговоры с футбольными людьми всегда обогащают. Но когда вы общаетесь с одним из лучших тренеров в мире, вы пытаетесь запомнить каждое предложение, каждое слово и каждый момент с ним. Гвардиола говорил мне, что ему нечему меня учить и хвалил за отличную работу в «Жироне». Но в эти моменты я его не слушал».

Стиль Мачина

Несмотря на то, что Мачин многому научился у Гвардиолы, его команды играют в совершенно другой футбол. Стильный, атакующий и стремительный. Но другой. Когда Мачин работал с «Жироной» в Сегунде, в одном большом интервью он выделил три главных аспекта своего стиля:

• Идея важнее системы.

• Нужно быть смелым и умным одновременно. Смелость без ума самоубийственна и безрассудна.

• Хороший матч всегда тот, который идeт по твоему плану. Даже если ты проигрываешь.

Мачин первый за десятилетия в Испании фанат схемы с тремя защитниками. Долгое время «Жирона» была единственной командой лиги, которая регулярно играла с тройкой центральных защитников. Во второй половине сезона эту схему начал использовать «Бетис». Мачин очень внимателен к деталям, и хоть его футбол нацелен на атаку, он большое внимание уделяет организации защиты. Главный инструмент обороны Пабло – контрпрессинг, его команды стремятся вернуть мяч сразу после потери.

Большой акцент Мачин делает на прессинге. На тренировках он требует стопроцентной интенсивности и самоотдачи. Но стиль его прессинга отличается от классического: команды Пабло не бросаются на соперников на их половине поля, а контролируют пространство, не давая им двигать мяч. Это работает за счeт идеально отлаженного движения команды. Поэтому Мачину всегда нужно время, чтобы обучить команду своему футболу. В «Жироне» потребовалось три года. В «Севилье» ему не дали отработать даже сезон.

Даже против топ-клубов Мачин играет рискованно и агрессивно. В первом сезоне «Жироны» в Ла Лиге главные комплименты тренеру сделали Симеоне и Зидан, которые после ужасных первых таймов копировали его схему во второй половине. Против Барсы Пабло тоже не отказывался от своего стиля. Вальверде был впечатлeн работой коллеги: «Есть много кандидатов на звание лучшего тренера планеты. Гвардиола, возможно. Но я был потрясен командой Мачина сегодня. Они проводят экстраординарный сезон. И самое главное не результаты, а их игра и энтузиазм, которым Пабло заражает игроков. Они не отходят от своего стиля, даже когда проигрывают».

Ещe одно важное качество Мачина – он умеет находить игрокам новые роли, сохраняя структуру и схему. Например, успешно использовал Промеса и Хесуса Наваса как латералей. Навас выдал на новой позиции чуть ли не лучший сезон в карьере в 33 года. Промес адаптировался и играл хорошо, хотя в «Спартаке» никогда не отличался оборонительной работой.

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Увольнение Мачина из «Севильи» не даeт оценки ему как специалисту. Подход клуба к тренерам бессистемен. Руководству всегда нужен только результат. Два года назад ушeл Сампаоли, тренер с ярким стилем. Его «Севилья» не провалилась по результатам и показывала хорошее качество. Были Монтелла, Бериццо – тоже идейные тренеры, от которых «Севилья» требовала в первую очередь результат и не давала времени.

Мачин – тренер, который близок к лучшим в мире. Качество игры его команд, отзывы других специалистов и результаты в «Жироне» это подтверждают. Пабло нужен клуб, который полностью ему доверится и даст время. Странно, что его до сих пор никто не пригласил. Он сейчас должен быть лакомым для клубов, которые ищут тренера.

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