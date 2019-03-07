Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    VAR стало слишком много. После ЛЧ говорят только о нем


    3
    Голосов: 7
    07.03.2019 15:20
    Зря во всем винят видеоповторы.

    «Посадили четырех человек, которые не разбираются в футболе. Идите *****», – такими словами отреагировал Неймар на результат матча в Париже, судьба которого решилась с помощью пенальти на 94-й минуте матча. Арбитр Дамир Скомина сначала не заметил игры рукой со стороны защитника «ПСЖ» Кимпембе и назначил угловой, но через минуту получил подсказку ассистентов, посмотрел повтор и указал на точку.

    «ПСЖ» вчера был очень плох. Килиан Мбаппе играл так, как будто вышел на разминку: чуть-чуть недобежал до мяча, чуть-чуть неточно ударил, и, кажется, его не особо это волновало. Джанлуиджи Буффон провел один из худших матчей в своей карьере. Тухель в конце матча, по всей видимости, дал команде указание трусливо катать мяч, всячески задерживая время: специально для этого на поле вышел Паредес. Но после матча весь состав «ПСЖ» ругает не себя, а систему VAR, без которой не было бы пенальти.

    VAR действительно так влияет на футбол?

    Формально – да. Вот другие события на этой неделе в Лиге чемпионов, в которых решение принималось с видеоповтором:

    «Реал» – «Аякс». Когда амстердамцы вели со счетом 2:0, «Реалу» было достаточно забить один гол, чтобы перевести игру в дополнительное время. Но тут случился гол Душана Тадича: сам по себе он забит без нарушения правил, но в предыдущем эпизоде мяч почти выкатился за боковую линию. Арбитр долго смотрел повтор, но в итоге гол засчитал.

    «Порту» – «Рома». После победы со счетом 2:1 в первом матче «Рома» проигрывала с таким же счетом в гостях. Итог – дополнительное время, но до пенальти дело не дошло. Точнее, дошло, но только до одного пенальти, который назначил Чакыр за нарушение Флоренци. В общем-то, этот пенальти вполне могли назначить и без VAR: система лишь подтвердила правоту арбитра.

    • Снова «Порту» – «Рома». Еще один эпизод случился уже после третьего гола «Порту». «Рома» пошла в атаку, где Патрика Шика сбил Мусса Марега. Фол, скорее всего, был, хоть и не очень понятно, в штрафной или за ее пределами, но Чакыр ничего не назначил. «Год назад мы просили ввести VAR в Лигу чемпионов, потому что нас надули в полуфинале [в матче против «Ливерпуля»], а сегодня, теперь уже с VAR, нас опять ограбили», – возмущался президент «Ромы».

    Сомнительные эпизоды были и в первых матчах ЛЧ: мы рассказывали о первой игре «Аякс» – «Реал», где сначала не засчитали гол голландцев, а потом не увидели нарушения в победном голе «Мадрида». А за пределами Лиги чемпионов скандалов с VAR еще больше.

    Какие есть минусы у VAR?

    VAR все еще субъективен. Решение смотреть повтор или нет принимает арбитр. Даже если просмотр используется, арбитр все равно может неправильно оценить эпизод. Да и потенциальных скандалов с подкупом судей так не избежать: если арбитр решит подсудить одной команде, то он просто не будет просматривать сомнительные моменты с ее участием.

    VAR очень затягивает матчи. В матче «ПСЖ» – «МЮ» Скомина добавил три минуты, но в итоге команды сыграли почти десять. Все из-за VAR: времена, когда пенальти пробивается через минуту после фола давно прошли. Тяжело предположить, что будет, если в игре случится 3-4 сомнительных момента.

    VAR уничтожает лучшие футбольные эмоции. И нет, я не про злость от неправильных решений. Проблема в другом: мы все любим, как футболисты отмечают голы. Некоторые празднования стали настолько легендарными, что их повторяют в каждом дворе и добавляют в видеоигры. Но теперь эмоций будет меньше: любой гол могут отменить через пару минут после того, как его забили. Вспомните гол Тадича: мы узнали о том, что этот эпизод рассматривают арбитры, уже после того, как все отпраздновали.

    Но при всех минусах VAR слишком много обсуждают

    Возможно, кто-то ждал, что с появлением VAR все проблемы в футболе уйдут сами собой. Но неоднозначные ситуации никуда не денутся. Это касается не только VAR, но и вообще любых технологий, которые могут использоваться арбитрами.

    Футбольные правила не могут трактовать любую ситуацию однозначно. Самый простой пример – попадание в руку, из-за которого вчера проиграл «ПСЖ». Что здесь можно считать естественным положением руки и когда за это можно наказывать? Подобные эпизоды невозможно решить простыми алгоритмами, и арбитр нужен именно для того, чтобы принять сложное решение, когда аргументы есть у обеих сторон.

    Простейшая аналогия – суд. Сколько бы ни появлялось новых способов доказать вину подсудимого, именно судья должен решить, какое наказание назначить. И да, в любой стране судьи ошибаются.

    Проблемы с затягиванием матчей уйдут, когда арбитры окончательно привыкнут к новой технологии, а пока нам всем нужно признать одну вещь – «Реал», «ПСЖ» и «Рома» вылетели не из-за судей, а из-за того, что недостаточно хорошо сыграли.

    Материалы по теме:

    Что нужно знать о VAR и его проблемах? Обсуждаем в подкасте

    Кажется, VAR все ненавидят. Вокруг него слишком много скандалов по всей Европе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 11 марта 2019, 09:09

      VAR - это круто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 марта 2019, 17:31

      оххх эти жалкие людишки,которые всегда будут придумывать себе оправдание!)))все же просто))еще профессионалами себя называют!))смех ептыть)и автор говнарь через чур утрирует!!!VAR не затягивает матчи(от 2 до 7 минут это вполне нормально для большой игры)а во вчерашней встречи в Париже судья добавил столько времени не из-за VAR,а чтобы помочь французам выйти в следующую стадию,также чтобы они меньше потом воняли на судью!))а матчи всегда и без этой системы могут быть затянутыми...собачка выбежит на поле,актриса неймар лежит на поле по 10 минут и множество других факторов есть...эхх эти жалкие людишки!))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > MU-fanatic 8 марта 2019, 09:47

      Ты такую ху.йню несешь)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3676

      lordmrv > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 16:29

      аргументируй!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > lordmrv 8 марта 2019, 16:46

      Ну хотя бы то,что судья добавил столько времени,для того,что бы вытянуть ПСЖ!!!Не бред???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3676

      lordmrv > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 17:01

      Ну... Болельщикам дьяволов так могло и показаться. А вот в остальном наш коллега прав.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > lordmrv 8 марта 2019, 17:51

      Так я только про время и писал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      Dgordg2000 > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 20:02

      Мой аватар судьба с косой, так же и судья - решает всё.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 марта 2019, 16:20

      Я лично футбол смотрю и доволен, а кому-то, видимо интереснее ВАР обсуждать, ну это их дело)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +600

      dimar > Cules2013 7 марта 2019, 16:42

      ну как теперь можно не только на кривые ноги и расхлябанность поражения списывать, но и на вар))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11