VAR стало слишком много. После ЛЧ говорят только о нем

Зря во всем винят видеоповторы.

«Посадили четырех человек, которые не разбираются в футболе. Идите *****», – такими словами отреагировал Неймар на результат матча в Париже, судьба которого решилась с помощью пенальти на 94-й минуте матча. Арбитр Дамир Скомина сначала не заметил игры рукой со стороны защитника «ПСЖ» Кимпембе и назначил угловой, но через минуту получил подсказку ассистентов, посмотрел повтор и указал на точку.

«ПСЖ» вчера был очень плох. Килиан Мбаппе играл так, как будто вышел на разминку: чуть-чуть недобежал до мяча, чуть-чуть неточно ударил, и, кажется, его не особо это волновало. Джанлуиджи Буффон провел один из худших матчей в своей карьере. Тухель в конце матча, по всей видимости, дал команде указание трусливо катать мяч, всячески задерживая время: специально для этого на поле вышел Паредес. Но после матча весь состав «ПСЖ» ругает не себя, а систему VAR, без которой не было бы пенальти.

VAR действительно так влияет на футбол?

Формально – да. Вот другие события на этой неделе в Лиге чемпионов, в которых решение принималось с видеоповтором:

• «Реал» – «Аякс». Когда амстердамцы вели со счетом 2:0, «Реалу» было достаточно забить один гол, чтобы перевести игру в дополнительное время. Но тут случился гол Душана Тадича: сам по себе он забит без нарушения правил, но в предыдущем эпизоде мяч почти выкатился за боковую линию. Арбитр долго смотрел повтор, но в итоге гол засчитал.

twit text — Sergio Ramos (@SergioRamosismo) 5 марта 2019 г.

• «Порту» – «Рома». После победы со счетом 2:1 в первом матче «Рома» проигрывала с таким же счетом в гостях. Итог – дополнительное время, но до пенальти дело не дошло. Точнее, дошло, но только до одного пенальти, который назначил Чакыр за нарушение Флоренци. В общем-то, этот пенальти вполне могли назначить и без VAR: система лишь подтвердила правоту арбитра.

• Снова «Порту» – «Рома». Еще один эпизод случился уже после третьего гола «Порту». «Рома» пошла в атаку, где Патрика Шика сбил Мусса Марега. Фол, скорее всего, был, хоть и не очень понятно, в штрафной или за ее пределами, но Чакыр ничего не назначил. «Год назад мы просили ввести VAR в Лигу чемпионов, потому что нас надули в полуфинале [в матче против «Ливерпуля»], а сегодня, теперь уже с VAR, нас опять ограбили», – возмущался президент «Ромы».

Сомнительные эпизоды были и в первых матчах ЛЧ: мы рассказывали о первой игре «Аякс» – «Реал», где сначала не засчитали гол голландцев, а потом не увидели нарушения в победном голе «Мадрида». А за пределами Лиги чемпионов скандалов с VAR еще больше.

Какие есть минусы у VAR?

• VAR все еще субъективен. Решение смотреть повтор или нет принимает арбитр. Даже если просмотр используется, арбитр все равно может неправильно оценить эпизод. Да и потенциальных скандалов с подкупом судей так не избежать: если арбитр решит подсудить одной команде, то он просто не будет просматривать сомнительные моменты с ее участием.

• VAR очень затягивает матчи. В матче «ПСЖ» – «МЮ» Скомина добавил три минуты, но в итоге команды сыграли почти десять. Все из-за VAR: времена, когда пенальти пробивается через минуту после фола давно прошли. Тяжело предположить, что будет, если в игре случится 3-4 сомнительных момента.

• VAR уничтожает лучшие футбольные эмоции. И нет, я не про злость от неправильных решений. Проблема в другом: мы все любим, как футболисты отмечают голы. Некоторые празднования стали настолько легендарными, что их повторяют в каждом дворе и добавляют в видеоигры. Но теперь эмоций будет меньше: любой гол могут отменить через пару минут после того, как его забили. Вспомните гол Тадича: мы узнали о том, что этот эпизод рассматривают арбитры, уже после того, как все отпраздновали.

Но при всех минусах VAR слишком много обсуждают

Возможно, кто-то ждал, что с появлением VAR все проблемы в футболе уйдут сами собой. Но неоднозначные ситуации никуда не денутся. Это касается не только VAR, но и вообще любых технологий, которые могут использоваться арбитрами.

Футбольные правила не могут трактовать любую ситуацию однозначно. Самый простой пример – попадание в руку, из-за которого вчера проиграл «ПСЖ». Что здесь можно считать естественным положением руки и когда за это можно наказывать? Подобные эпизоды невозможно решить простыми алгоритмами, и арбитр нужен именно для того, чтобы принять сложное решение, когда аргументы есть у обеих сторон.

Простейшая аналогия – суд. Сколько бы ни появлялось новых способов доказать вину подсудимого, именно судья должен решить, какое наказание назначить. И да, в любой стране судьи ошибаются.

Проблемы с затягиванием матчей уйдут, когда арбитры окончательно привыкнут к новой технологии, а пока нам всем нужно признать одну вещь – «Реал», «ПСЖ» и «Рома» вылетели не из-за судей, а из-за того, что недостаточно хорошо сыграли.

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