Неймар – о пенальти в ворота «ПСЖ» на 92-й минуте: «Это позор. Идите на***»

Нападающий «ПСЖ» Неймар эмоционально отреагировал на поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

После финального свистка бразилец оставил гневную запись в сторис инстаграма.

«Это позор! Посадили четверых парней, которые не разбираются в футболе, чтобы смотреть видеоповторы в замедленном режиме. Ничего не было. Как игрок мог убрать руки? Идите на***», – говорится в тексте записи.