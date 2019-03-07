Неймар – о пенальти в ворота «ПСЖ» на 92-й минуте: «Это позор. Идите на***»

надо было больше забивать , а не пежонить пяточками и тп...
Нападающий «ПСЖ» Неймар эмоционально отреагировал на поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
После финального свистка бразилец оставил гневную запись в сторис инстаграма.
«Это позор! Посадили четверых парней, которые не разбираются в футболе, чтобы смотреть видеоповторы в замедленном режиме. Ничего не было. Как игрок мог убрать руки? Идите на***», – говорится в тексте записи.
- Неймар пропускал матч из-за травмы и поддерживал команду на трибунах.
- «ПСЖ» проиграл «МЮ» со счетом 1:3 после гостевой победы 0:2 и в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.