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    Неймар – о пенальти в ворота «ПСЖ» на 92-й минуте: «Это позор. Идите на***»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар эмоционально отреагировал на поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    После финального свистка бразилец оставил гневную запись в сторис инстаграма.

    «Это позор! Посадили четверых парней, которые не разбираются в футболе, чтобы смотреть видеоповторы в замедленном режиме. Ничего не было. Как игрок мог убрать руки? Идите на***», – говорится в тексте записи.

    • Неймар пропускал матч из-за травмы и поддерживал команду на трибунах.
    • «ПСЖ» проиграл «МЮ» со счетом 1:3 после гостевой победы 0:2 и в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.

    Источник: Globo Esporte

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    07.03.2019 06:27
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 7 марта 2019, 23:34

      надо было больше забивать , а не пежонить пяточками и тп...

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 7 марта 2019, 18:20

      Он считает , что 4 топовых судьи понимают в футбольных правилах хуже чем он?)))

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 7 марта 2019, 15:42

      Если ситуация была бы в точности да наоборот, то он бы "пел" по другому!

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 14:06

      Не назначь пенальти арбитр - споры были бы не менее громкими.

      6
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 7 марта 2019, 13:09

      Да был там пеналь, не п***ди уже.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 7 марта 2019, 13:08

      Он что русский язык освоил ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 7 марта 2019, 13:03

      Повсей видимости это Неймар не разбирается в футболе! МЮ красава, поставили на место возомнивших о себе не бог весь что!!!

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Антон Спартак 7 марта 2019, 23:36

      да играют ПСЖ хорошо, но в чемпионате остальные клубы на класс ниже... да и с ними при ставке на ПСЖ с карвалолом смотришь.......
      да и Сульшер баловень удачи

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 11:06

      Споры будут вечно, даже при VAR! Сколько судей, столько и решений. Мяч шел в створ, рука не прижата, из за руки мяч поменял траекторию-это по хорошему пенальти! Обидчики и проигравшие всегда будут спорить и этого не избежать никогда!)

      9
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 марта 2019, 10:52

      пенальти то 100%

      5
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 7 марта 2019, 10:51

      По всем показателям МЮ должен был снова проиграть, но ПСЖ прогневал футбольных богов издевательством над фэйр-плэй и должен был быть наказан. В 2009 судья-барсоглор убил Челси в полуфинале ЛЧ, когда только одного Дрогба снесли в штрафной зацепами сзади дважды а еще у Барселоны был вынос мяча рукой из ворот и фол в штрафной на ком-то еще. За эту несправедливость футбольные боги наградили Челси и лично Дрогба лигой чемпионов в 2012, хотя команда была уже гораздо слабее, чем в 2009 и по игре никак не могла претендовать на ЛЧ. У них даже не было тренера, но это был последний сезон Погба и поэтому фортуна распорядилась так именно в 2012. Это я к тому, что футбол - справедливая игра. Напоминать про Реал в этой связи не буду, все и так очевидно.

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