Лига чемпионов. «МЮ» прошел «ПСЖ» благодаря голу Рэшфорда с пенальти на 92-й минуте

«Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. Дубль в составе «МЮ» у форварда Ромелу Лукаку. У парижан забил защитник Хуан Бернат. Нападающий английского клуба Маркус Рэшфорд реализовал пенальти на 92-й минуте, этот гол вывел «МЮ» в 1/4 финала.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Лукаку, 2; 1:1 – Бернат, 12; 1:2 – Лукаку, 30; 1:3 – Рэшфорд, 90+2.

«ПСЖ»: Буффон, Силва, Кимпембе, Керер (Паредес, 70), Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Алвес (Кавани, 90+5), Бернат, Дракслер (Менье, 70).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи (Далот, 36), Лукаку, Рэшфорд, Смоллинг, Перейра (Чон, 80), Фред, Янг (Гринвуд, 87), Шоу, Мактоминай.

Предупреждения: Ди Мария, 34; Паредес, 75 – Шоу, 90+9.

Результат первого матча – 2:0

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В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов