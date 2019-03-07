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    Лига чемпионов. «МЮ» прошел «ПСЖ» благодаря голу Рэшфорда с пенальти на 92-й минуте

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1. Дубль в составе «МЮ» у форварда Ромелу Лукаку. У парижан забил защитник Хуан Бернат. Нападающий английского клуба Маркус Рэшфорд реализовал пенальти на 92-й минуте, этот гол вывел «МЮ» в 1/4 финала.

    Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

    ПСЖ (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 2; 1:1 – Бернат, 12; 1:2 – Лукаку, 30; 1:3 – Рэшфорд, 90+2.

    «ПСЖ»: Буффон, Силва, Кимпембе, Керер (Паредес, 70), Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Алвес (Кавани, 90+5), Бернат, Дракслер (Менье, 70).

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи (Далот, 36), Лукаку, Рэшфорд, Смоллинг, Перейра (Чон, 80), Фред, Янг (Гринвуд, 87), Шоу, Мактоминай.

    Предупреждения: Ди Мария, 34; Паредес, 75 – Шоу, 90+9.

    Результат первого матча – 2:0

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    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2019 00:57
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    Комментарии152
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      Рейтинг: +367

      gigs84 7 марта 2019, 10:52

      Какое пижонство, какой расслабон? ПСЖ играл гораздо лучше весь матч. У МЮ кроме голов вообще моментом не было. Да, они молодцы, старались, как могли, но парижане были наголову сильнее. Просто чудовищное везение для одних, и невезение для других.

      2
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      Рейтинг: +1902

      lek! > gigs84 7 марта 2019, 11:30

      Через пару лет ни кто не вспомнит про везение или не везение , буду помнить как МЮ превзошел ПСЖ тактически.

      4
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > gigs84 7 марта 2019, 17:54

      По твоему игры пятками с улыбками до ушей и чикание мяча Алвесом это не пижонство? Типа мы крутые и вынесем этих лохов,а по факту сосалити!!! Получили то что заслужили!!!

      1
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 7 марта 2019, 10:20

      дежа-вю 99-го, тогда МЮ в финале Баварию дожал на последних секундах матча, играют до конца, молодцы!!! признаюсь, не ожидал, тем более, что играли без 10 основных игроков, тем приятнее победа)))

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      Рейтинг: +28517

      JTherry > JTherry 7 марта 2019, 13:04

      и кстати, голы в 99-м забили на добавленных минутах в МЮ - Шерингем и Сульшер!!!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 марта 2019, 09:40

      Кому как , а мне Буффончика жалко,как человека...
      Не везет ему в ЛЧ...
      До него ,давно,так же долго играл Дзофф,тот хоть Чемпионом Мира стал ,по моему,в 1982 году.
      Но,видать,есть предел возможностям организма. 2ой мяч Косяк с большой буквы...

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > alex1951 7 марта 2019, 09:43

      Буффон так то тоже чемпион мира.
      Но жалко все равно, согласен !
      Он заслуживает большего !!!

      2
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      Рейтинг: +1902

      lek! > alex1951 7 марта 2019, 10:37

      Обиднее будет если Юва зажмет ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > alex1951 7 марта 2019, 10:57

      Второй мяч - никакой не Косяк. Сложный удар плюс мокрый мяч и мокрое поле. Абсолютно ничего позорного нет.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > gigs84 7 марта 2019, 14:14

      А это правда,что им выдают вратарские перчатки,обработанные Супер-цементом (мощный такой клей) ..мяч прям прилипает к ладоням?

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > alex1951 7 марта 2019, 14:27

      Думаю, что нет, но сильные удары издали не всегда ловят даже в сухую погоду.

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 7 марта 2019, 09:38

      Бабло не дает результата на протяжении нескольких сезонов.
      Куча звезд не команда, лягушатники не бойцы

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Кирпичный 7 марта 2019, 10:02

      Почти у всех клубов в плей-оффе ЛЧ есть деньги, вопрос о грамотном инвестировании

      1
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      ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry > Кирпичный 7 марта 2019, 10:22

      МЮ самый дорогой клуб мира к вашему сведению))) и "бабло" дает результат, если найти ему правильное применение

      2
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      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > Кирпичный 7 марта 2019, 10:29

      ПСЖ уже несколько лет показывает отличную командную игру, просто им ОЧЕНЬ не везёт. Они вчера должны были забить гораздо больше, но удача от них отвернулась.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > JTherry 7 марта 2019, 11:03

      Самый дорогой он из-за более развитой инфраструктуры. По бюджету МЮ до Барселоны, Реала и ПСЖ довольно далеко. Хотя жизнь в Англии дороже и налоги выше.

      1
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      Рейтинг: +19

      Mikael/001 7 марта 2019, 09:35

      ПСЖ чем занимался вообще на поле ? Вина тренера, не тот подход к игре, не та тактика

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 7 марта 2019, 09:33

      Почему то , был уверен в победе МЮ.
      Болел МЮ с блестящей победой , а Лукаку доказал , что игрок основы.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 09:23

      ПСЖ был наказан за самоуверенность. Не было у них такого настроя как в первой игре в Манчестере.

      14
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > zigbert 7 марта 2019, 11:18

      Плюс фарт МЮ .

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > VVM1964 7 марта 2019, 12:25

      И это тоже имело место.

      7
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > zigbert 7 марта 2019, 12:34

      Решающее )

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > VVM1964 7 марта 2019, 12:39

      Оборона ПСЖ, да и вратарь были не на высоте.

      6
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 марта 2019, 08:48

      1 / 8 ЛЧ удалась на славу! результаты неожиданны...записные фавориты с позором покидают турнир...МЮ,АЯКС,ПОРТУ уже выиграли свои маленькие финалы...красавцы!

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > SPACE TRUCKIN 7 марта 2019, 09:31

      порадовал Аякс своей игрой, МЮ тем что выполнял установку тренера и терпели не посыпались

      18
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    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 7 марта 2019, 08:39

      ПСЖ действительно на расслабоне, однако, "булки" МЮ не раздвинут! Молодцы "ДЬЯВОЛЫ", вдохновленные, легкие!

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > Дима Цэ 7 марта 2019, 09:30

      МЮ терпел до конца игры , да и навал них не получался, просто подвезло в концовке

      17
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > portero 7 марта 2019, 09:55

      2-й тайм не видел(

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > Дима Цэ 7 марта 2019, 10:08

      мало моментов было у МЮ , у ПСЖ больше, болел за МЮ надеялся на угловой 90мин , а тут пенальти . сказка второй день

      16
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 7 марта 2019, 08:03

      Подобные эмоции я испытывал в мае 1999 года,в конце матча вспомнил фразу Маслаченко про пижонство в футболе. В общем было круто,всем спасибо,идём дальше:))

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