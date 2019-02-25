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    Что нужно знать о VAR и его проблемах? Обсуждаем в подкасте


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    Голосов: 4
    25.02.2019 14:00
    Человеческий фактор никуда не делся.

    В четырнадцатом выпуске подкаста «Скинь мяч» обсуждаем VAR. За что все критикуют видеоповторы, когда они на самом деле нужны и главное – почему футбол с такой болью реагирует на все новое.

    В этот раз коротко.

    Наш подкаст на ютубе:

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    Темы:

    01:22 Кажется, VAR радикально меняет футбол
    05:36 Футбол – это субститут войны. Судья – бог. Самый странный момент подкаста
    08:51 VAR нужен. Плеханов-адвокат
    10:06 А что с видеопросмотрами в хоккее? Там это работает лучше
    11:51 Почему футболу так тяжело принимать новое
    16:52 Как технологии влияют на спортивное ТВ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 10 марта 2019, 14:40

      Нужно применять VAR по требованию одной из команд. Пусть будет у каждой команды по 3 запроса на игру, например.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 28 февраля 2019, 14:03

      VAR - это НЕ позор.
      Позор то, как чиновники УЕФА его ВЫБОРОЧНО применяют.
      Чиновники УЕФА всячески ДИСКРЕДИТИРУЮТ систему VAR.
      Занимаются КРЮЧКОТВОРСТВОМ и передёргиванием судейских правил по десять раз меняя трактовку эпизодов.
      Вопросы системы VAR надо ОТОБРАТЬ у чиновников УЕФА и отдать отдельной НЕЗАВИСИМОЙ от УЕФА структуре.
      - Пример матча Лиги чемпионов Аякса и Реала вам тому БЕЗОБРАЗНЫЙ пример влияния чиновников УЕФА на заказанный и нужный результат, в пользу богатого Реала.
      - Это судейский БЕСПРЕДЕЛ чиновников УЕФА, которые нагло и подло ЗАСУДИЛИ Аякс и выставили их мальчиками для БИТЬЯ и судейского произвола в УГОДУ богатых клубов.
      - Чиновники УЕФА умышленно, НАГЛО и специально запутывают судей, которые смотрят повторы и выдают рекомендации судье в поле.
      Цель чиновников УЕФА использовать VAR для запутывания команд и зрителей.
      VAR - это НЕ позор.
      Позор работе чиновников УЕФА, которые всячески ДИСКРЕДИТИРУЮТ использование VAR в европейском футболе.
      Они боятся потерять деньги, которые платят некоторые дельцы от футбола, за нужный результат, а на команды им НАПЛЕВАТЬ!
      Их собственные КРИМИНАЛЬНЫЕ интересы превыше всего.

      Чиновники УЕФА всячески противились скорейшему внедрению системы VAR в футболе.
      Но под давлением мировой общественности, чиновники УЕФА, "сквозь зубы", ВЫНУЖДЕНЫ были принять решение, но оно оказалось, с ГРЕХОМ пополам УРЕЗАННЫМ и даже не половинчатым.
      В час по чайной ложке они будут применять систему VAR в европейском футболе.
      Это полное БЕЗОБРАЗИЕ и произвол чиновников УЕФА.
      Надо внедрять систему VAR во всех европейских кубках, а вместо этого чиновники УЕФА маются выборочной ДУРЬЮ!
      Здесь применяем, а здесь не применяем, здесь заворачиваем "селёдку" в VAR, а здесь передаём её на усмотрение судьи, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      УЕФА всячески старается препятствовать ШИРОКОМУ внедрению системы VAR в Европе.
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR во всех европейских турнирах. СРОЧНО и прозрачно!
      - Чиновники УЕФА боятся устанавливать систему VAR, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в европейском футболе и, кроме того, они потеряют возможность влиять на результат игры в пользу богатеньких клубов или по конъюнктурным политическим соображениям.
      - Не секрет, что многие судьи управляются чиновниками УЕФА и они, по их криминальным советам и просьбам, влияют на игру и делают нужный результат, какой чиновниками УЕФА и заказывается.
      - Для примера - вопиющее судейской БЕЗЗАКОНИЕ чиновников УЕФА в недавнем матче Аякса с Реалом.
      Пьерлуиджи Коллина продвигал систему видеопомощи арбитров - VAR в УЕФА, так его за это со скандалом ИЗГНАЛИ и пожелали ему успехов на другом месте работы!
      Пока широко не установят и понятно не узаконят применение системы VAR в Европе, порядка, ЧЕСТНОСТИ, ОТКРЫТОСТИ в УЕФА не будет.
      УЕФА давно уже превратилось в МАФИОЗНУЮ футбольную структуру, где, под прикрытием футбола, чиновники манипулируют судьями, фальсифицирует все жеребьёвки, а теперь всячески затрудняют, криминальными указаниями, работу системы VAR в европейских кубках.

      - Прядкин нас КОРМИТ обещаниями, а КОРРУПЦИОННЫЙ судейский воз и ныне там и не сдвинулся ни на наномиллиметр.
      - Вспомните, что говорил Мутко и Прядкин до чемпионата Мира по футболу в России в 2017-18 годах.
      - Забыли? Так я напомню.
      На всех 11-ти стадионах мы оставим систему VAR и договоримся с ФИФА, а там где нет - установим, чтобы новый сезон 2018/19 начать с системой VAR!
      Подготовим судей, наладим инфраструктуру, создадим все условия для внедрения новшества.
      Мутко всех пугал стоимостью оборудования.
      Тогдашний судейский начальник Будогосский всех обманывал по срокам установки.
      Многие чиновники РФС прямо и скрыто выступали ПРОТИВ скорейшей установки системы VAR в нашем чемпионате.
      Время идёт, а чиновники всячески ТЯНУТ резину и находят множество БЕЗДЕЛЬНЫХ отговорок.
      - А кто??? Мешает и мешал чиновникам РФС и РПЛ установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата?
      Угадайте с 1-го раза. Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС и Прядкин всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в российском футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему VAR в нашем чемпионате, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      ***
      Технология VAR уже используется в чемпионатах Италии, Германии, Франции, Португалии, Испании, тестируется в Англии.
      Если бы такая система стояла на российских стадионах, то МНОГИХ судейских скандалов можно было бы ИЗБЕЖАТЬ!!!
      Чиновников от футбола ВПОЛНЕ устраивает судейская коррупция, согласно цены вопроса и поэтому они ВСЯЧЕСКИ тормозят установку такой системы в нашем чемпионате.
      Чиновники РФС превратили футбол и судейство в свою коррупционную кормушку!!!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Судьи ДЕЛЯТСЯ с нужными чиновниками, чтобы те их прикрывали и ОТМАЗЫВАЛИ.

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