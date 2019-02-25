Что нужно знать о VAR и его проблемах? Обсуждаем в подкасте

Человеческий фактор никуда не делся.

В четырнадцатом выпуске подкаста «Скинь мяч» обсуждаем VAR. За что все критикуют видеоповторы, когда они на самом деле нужны и главное – почему футбол с такой болью реагирует на все новое.

В этот раз коротко.

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Темы:

01:22 Кажется, VAR радикально меняет футбол

05:36 Футбол – это субститут войны. Судья – бог. Самый странный момент подкаста

08:51 VAR нужен. Плеханов-адвокат

10:06 А что с видеопросмотрами в хоккее? Там это работает лучше

11:51 Почему футболу так тяжело принимать новое

16:52 Как технологии влияют на спортивное ТВ