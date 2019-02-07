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    Карадениз спорит с «Рубином» из-за долга в 64 млн. Но денег на него нет


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    Голосов: 13
    07.02.2019 18:36
    Другие игроки тоже пострадали.

    Гекдениз Карадениз выступал за «Рубин» больше 10 лет. Когда летом 2018 года он уходил из команды, руководство закрепило за ним номер 61. Однако в дальнейшем отношения легенды «Рубина» с самим клубом не заладились. Конфликт, который разгорелся в этом феврале – уже не первый в отношениях двух сторон.

    Карадениз поругался с «Рубином». Почему?

    «Рубин» не выплатил Караденизу 64 миллиона. Эти деньги турок заработал за последние два с половиной месяца в клубе, где он закончил карьеру в конце прошлого сезона.

    Для разрешения ситуации Карадениз подал жалобу в Палату по разрешению споров РФС. Ее еще можно отозвать, но если турок не сделает это, его бывшему клубу грозят санкции. В частности, команде могут запретить регистрировать новых футболистов: «Рубин» хотел купить нападающего Михаила Костюкова из «Енисея», но теперь рискует остаться без замены Азмуну.

    В чем особенность этой истории?

    У «Рубина» финансовые проблемы. Зимой казанцы продали Сердара Азмуна и расторгли контракт с Федором Кудряшовым: оба игрока зарабатывали в Казани 1,5 миллиона евро в год.

    Под угрозой будущее и других футболистов клуба: Сослан Джанаев и Сесар Навас уйдут если не сейчас, то летом. Владимир Гранат – единственный из этой компании, кто уже согласился на понижение зарплаты в три раза.

    «У нас есть игроки, которые шесть месяцев не получают зарплаты. Пока шума нет, но, наверное, скоро будет. Премиальных нет вообще. Но мы для себя решили, обсудили, что премиальные за победу — это не совсем правильно. Вот мы выиграли «Анжи» в прошлом сезоне со счетом 6:0. Я захожу в раздевалку и слышу: «Тройные премиальные, Рустем!» Но мы ведь выиграли слабую команду, в начале сезона – ну что это дает?», – сообщил генеральный директор клуба Рустем Сайманов в декабре прошлого года.

    Карадениз – один из многих игроков, до сих пор не получивших зарплату. «Рубин» попросил турка отнестись с пониманием к финансовой ситуации в клубе, но дело в РФС уже открыли.

    Раньше Карадениз уже ругался с «Рубином»?

    Да, все началось еще летом прошлого года. Когда Карадениз уходил из клуба, о нем говорили самые теплые слова. «Он еще сам не решил, но в целом желание быть тренером у него есть. Посмотрим, как у него сложится. Мы готовы его принять в тренерский коллектив», – заявлял Курбан Бердыев. Сам Карадениз тоже хотел учиться на тренера.

    В июле 2018 слова Бердыева стали намного жестче: «Знание русского у Карадениза оставляет желать лучшего. Я с ним разговаривал, и он просился поехать на сборы, но он мне там пока не помощник».

    С тех пор Карадениз успел получить в России тренерскую лицензию категории А, но работать в клубе так и не начал. Зато тем же летом произошла другая история, которая подчеркнула испортившиеся отношения между сторонами.

    Памятная футболка, которая висела на «Казань-Арене» с момента завершения карьеры Карадениза, была снята. После волны возмущения в клубе пояснили, что решение никак не связано с самим Караденизом – в клубе просто посчитали, что поднятие футболок на стадионе – это хоккейная традиция, а не футбольная.

    Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, тем не менее, негативно высказался о произошедшем: «Спасибо, что хоть мою футболку не повесили. Было бы неприятно потом, что сняли».

    Как вообще дела у Карадениза?

    После того, как с работой в «Рубине» не сложилось, Карадениз уехал из Казани. 26 ноября он оставил прощальное сообщение, в котором понадеялся на возвращение в Татарстан: «Надеюсь, что когда-нибудь мы еще с вами встретимся. Всем и каждому – отдельное большое спасибо».

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    Карадениз вернулся в турецкий город Трабзон, где он начинал карьеру. Возможно, именно там он и будет работать тренером. По крайней мере, связи с родным клубом у него точно сохранились: этой зимой Карадениз советовал бывшему партнеру по «Рубину» Магомеду Оздоеву присоединиться к «Трабзонспору». Россиянин даже подписался на президента клуба в инстаграме, но до предложения так дело и не дошло – трансферное окно в Турции закрылось неделю назад.

    Что теперь будет с «Рубином»?

    Сейчас «Рубину» грозит запрет на регистрацию новичков. Эта мера часто применяется в нашем футболе, вот чем закончились последние истории:

    • 14 августа 2018 года на «Рубин» наложили запрет на регистрацию игроков за задолженность перед «Краснодаром» по трансферу Подберезкина. Запрет сняли только 30 января. За последнюю неделю «Рубин» успел зарегистрировать 6 новичков.

    • В октябре 2018 года на «Анжи» запретили регистрировать новичков из-за долгов по зарплате перед вратарем Георгием Лорией. Из-за этого решения команда не смогла зарегистрировать нападающего Николоза Кутателадзе, выступавшим за одну из молодежных команд «ПСЖ».

    • Сегодня, 7 февраля, РФС запретил регистрировать футболистов «Ростову» после обращения нападающего Владимира Дядюна. Это не первая история, связанная с ним: год назад аналогичное решение было принято в отношении «Рубина», который также имел долги перед Дядюном.

    У «Рубина» нет денег: игроки бастуют, долги по зарплате, распродажа лидеров

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Рубин»
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +61

      Hero_116 21 февраля 2019, 20:24

      Скоро ФК КАМАЗ из Набережных Челнов займет место Рубина в Премьер Лиге :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 февраля 2019, 19:12

      лет 15 уже в России живет не научился разговаривать по руусски! Да гнать этого пса в шею!

      -2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 февраля 2019, 18:16

      Уж кто кто, а Карадениз не заслужил такого унижения однозначно! Позор Рубину!!!

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 8 февраля 2019, 18:12

      В "умирающем" клубе игроку за 2 (два) месяца начисляют 64 000 000. Что такое героическое надо было сделать игроку, что бы получить такую сумму. Просто это распил денежных средств по татарски.

      -1
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      Рейтинг: +10

      3,14зDAball 8 февраля 2019, 07:09

      Рубин, конечно, сильно промахнулся с Хави Грасией и с трансферной политикой того сезона!

      0
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > 3,14зDAball 8 февраля 2019, 10:12

      Рубин сильно промахнулся с Метшиным. А все остальное это следствие.

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 февраля 2019, 23:53

      должен - плати! отдайте человеку то что должны! продайте машины чиновников клуба, откажитесь от премий тем же чиновникам и отдайте.. Карадениз много сделал для Рубина..

      3
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      Рейтинг: +58

      u_ban 7 февраля 2019, 21:21

      Ты должен игроку приличную сумму денег.
      Зачем портишь с ним отношения?
      Зачем ты снимаешь футболку, которую сам повесил?

      2
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      Рейтинг: +100745

      zigbert 7 февраля 2019, 21:09

      В сложном финансовом положении оказался Рубин. Это может привести к распаду клуба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 февраля 2019, 21:08

      нифига у него зп была. Лям баксов за 2+ месяца, это около 5 евро лямов в год?

      4
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > DeStar 10 февраля 2019, 19:49

      Уж Карадениз точно своих денег стоил. Один из немногих легионеров, которые пахали на поле за клуб, а не отбывали номер.

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