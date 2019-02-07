Карадениз спорит с «Рубином» из-за долга в 64 млн. Но денег на него нет

Другие игроки тоже пострадали.

Гекдениз Карадениз выступал за «Рубин» больше 10 лет. Когда летом 2018 года он уходил из команды, руководство закрепило за ним номер 61. Однако в дальнейшем отношения легенды «Рубина» с самим клубом не заладились. Конфликт, который разгорелся в этом феврале – уже не первый в отношениях двух сторон.

Карадениз поругался с «Рубином». Почему?

«Рубин» не выплатил Караденизу 64 миллиона. Эти деньги турок заработал за последние два с половиной месяца в клубе, где он закончил карьеру в конце прошлого сезона.

Для разрешения ситуации Карадениз подал жалобу в Палату по разрешению споров РФС. Ее еще можно отозвать, но если турок не сделает это, его бывшему клубу грозят санкции. В частности, команде могут запретить регистрировать новых футболистов: «Рубин» хотел купить нападающего Михаила Костюкова из «Енисея», но теперь рискует остаться без замены Азмуну.

В чем особенность этой истории?

У «Рубина» финансовые проблемы. Зимой казанцы продали Сердара Азмуна и расторгли контракт с Федором Кудряшовым: оба игрока зарабатывали в Казани 1,5 миллиона евро в год.

Под угрозой будущее и других футболистов клуба: Сослан Джанаев и Сесар Навас уйдут если не сейчас, то летом. Владимир Гранат – единственный из этой компании, кто уже согласился на понижение зарплаты в три раза.

«У нас есть игроки, которые шесть месяцев не получают зарплаты. Пока шума нет, но, наверное, скоро будет. Премиальных нет вообще. Но мы для себя решили, обсудили, что премиальные за победу — это не совсем правильно. Вот мы выиграли «Анжи» в прошлом сезоне со счетом 6:0. Я захожу в раздевалку и слышу: «Тройные премиальные, Рустем!» Но мы ведь выиграли слабую команду, в начале сезона – ну что это дает?», – сообщил генеральный директор клуба Рустем Сайманов в декабре прошлого года.

Карадениз – один из многих игроков, до сих пор не получивших зарплату. «Рубин» попросил турка отнестись с пониманием к финансовой ситуации в клубе, но дело в РФС уже открыли.

Раньше Карадениз уже ругался с «Рубином»?

Да, все началось еще летом прошлого года. Когда Карадениз уходил из клуба, о нем говорили самые теплые слова. «Он еще сам не решил, но в целом желание быть тренером у него есть. Посмотрим, как у него сложится. Мы готовы его принять в тренерский коллектив», – заявлял Курбан Бердыев. Сам Карадениз тоже хотел учиться на тренера.

В июле 2018 слова Бердыева стали намного жестче: «Знание русского у Карадениза оставляет желать лучшего. Я с ним разговаривал, и он просился поехать на сборы, но он мне там пока не помощник».

С тех пор Карадениз успел получить в России тренерскую лицензию категории А, но работать в клубе так и не начал. Зато тем же летом произошла другая история, которая подчеркнула испортившиеся отношения между сторонами.

Памятная футболка, которая висела на «Казань-Арене» с момента завершения карьеры Карадениза, была снята. После волны возмущения в клубе пояснили, что решение никак не связано с самим Караденизом – в клубе просто посчитали, что поднятие футболок на стадионе – это хоккейная традиция, а не футбольная.

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков, тем не менее, негативно высказался о произошедшем: «Спасибо, что хоть мою футболку не повесили. Было бы неприятно потом, что сняли».

Как вообще дела у Карадениза?

После того, как с работой в «Рубине» не сложилось, Карадениз уехал из Казани. 26 ноября он оставил прощальное сообщение, в котором понадеялся на возвращение в Татарстан: «Надеюсь, что когда-нибудь мы еще с вами встретимся. Всем и каждому – отдельное большое спасибо».

text text 24 Ноя 2018 в 11:11 PST

Карадениз вернулся в турецкий город Трабзон, где он начинал карьеру. Возможно, именно там он и будет работать тренером. По крайней мере, связи с родным клубом у него точно сохранились: этой зимой Карадениз советовал бывшему партнеру по «Рубину» Магомеду Оздоеву присоединиться к «Трабзонспору». Россиянин даже подписался на президента клуба в инстаграме, но до предложения так дело и не дошло – трансферное окно в Турции закрылось неделю назад.

Что теперь будет с «Рубином»?

Сейчас «Рубину» грозит запрет на регистрацию новичков. Эта мера часто применяется в нашем футболе, вот чем закончились последние истории:

• 14 августа 2018 года на «Рубин» наложили запрет на регистрацию игроков за задолженность перед «Краснодаром» по трансферу Подберезкина. Запрет сняли только 30 января. За последнюю неделю «Рубин» успел зарегистрировать 6 новичков.

• В октябре 2018 года на «Анжи» запретили регистрировать новичков из-за долгов по зарплате перед вратарем Георгием Лорией. Из-за этого решения команда не смогла зарегистрировать нападающего Николоза Кутателадзе, выступавшим за одну из молодежных команд «ПСЖ».

• Сегодня, 7 февраля, РФС запретил регистрировать футболистов «Ростову» после обращения нападающего Владимира Дядюна. Это не первая история, связанная с ним: год назад аналогичное решение было принято в отношении «Рубина», который также имел долги перед Дядюном.

У «Рубина» нет денег: игроки бастуют, долги по зарплате, распродажа лидеров

Что надо знать о трансфере Азмуна в «Зенит». Краткое объяснение