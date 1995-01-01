«Рубин» может разорвать контракт с Джанаевым. У клуба проблемы с финансами

Вратарь Сослан Джанаев в ближайшее время может уйти из «Рубина».

Казанский клуб испытывает проблему с финансами и хочет уменьшить зарплатную ведомость в команде. По этой причине ранее был расторгнут контракт с Федором Кудряшовым, который зарабатывал около 1,5 миллиона евро в год. Это самая высокая зарплата в клубе.

По 1,5 миллиона евро в год получают также Владимир Гранат и Сослан Джанаев. Но если первый согласился пойти на понижение зарплаты в три раза, то Джанаев и Кудряшов – нет.

По окончании сезона «Рубин» могут покинуть Сердар Азмун (тоже зарабатывает 1,5 миллиона евро в год) и Сесар Навас (500 тысяч евро).