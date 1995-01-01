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    «Рубин» может разорвать контракт с Джанаевым. У клуба проблемы с финансами

    Вратарь Сослан Джанаев в ближайшее время может уйти из «Рубина».

    Казанский клуб испытывает проблему с финансами и хочет уменьшить зарплатную ведомость в команде. По этой причине ранее был расторгнут контракт с Федором Кудряшовым, который зарабатывал около 1,5 миллиона евро в год. Это самая высокая зарплата в клубе.

    По 1,5 миллиона евро в год получают также Владимир Гранат и Сослан Джанаев. Но если первый согласился пойти на понижение зарплаты в три раза, то Джанаев и Кудряшов – нет.

    По окончании сезона «Рубин» могут покинуть Сердар Азмун (тоже зарабатывает 1,5 миллиона евро в год) и Сесар Навас (500 тысяч евро).

    • Казанский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2039

      serppion 9 минут назад

      Казанский клуб постоянно испытывает проблему с финансами, и это сообщение новостью не является. Хорошим известием стало бы создание Бердыеву нормальных условий для работы. Ценить надо талант, а не испытывать его терпение.

      1
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      Рейтинг: +5076

      parevg 27 минут назад

      После передачи в частную собственность, Рубин начал сыпаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44592

      Рубик Докоян 42 минуты назад

      Этот сезон дотянуть. Летом распродажа ликвидных игроков и создание новой команды при достаточном финансировании. На футбол в Казани не ходят,там трудно клубу зарабатывать деньги и на трансферах не получается особо.

      2
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      Рейтинг: +2044

      arzamas 1 час назад

      При таких раскладах придется Бикиичу забыть о чемпионских амбициях.

      0
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      Рейтинг: +400

      Cromathaar > arzamas 51 минуту назад

      Уж Бекиич-то не пропадет :)

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