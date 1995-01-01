У «Рубина» нет денег: игроки бастуют, долги по зарплате, распродажа лидеров

Рассказываем, как команда переживает кризис.

Два месяца назад мы выпустили текст о низкой посещаемости «Казань Арены». В том материале был ключевой отрывок, подчеркивающий тяжелое положение «Рубина». «Клуб не финансирует наши перфомансы. Деньги на это собирает инициативная группа фанатов, но получаются какие-то копейки», – рассказал нам один болельщик команды.

На тот момент это было похоже на негативный настрой руководства в отношении к активным фанатам. Сейчас же становится ясно: у «Рубина» просто нет лишних денег на это. Дисквалификация на еврокубки, огромные долги по зарплатам – все это мешает «Рубину» перерасти статус середняка и перепрыгнуть на новый уровень.

Футболисты отказываются играть из-за задолженностей

У «Рубина» есть проблемы с некоторыми игроками, и они делятся на две категории. Первую мы рассмотрим на примере Чико. Испанца брали в качестве замены Сесару Навасу. Но Чико быстро разочаровался в команде. Защитник психовал, разбирался с президентом из-за задержек по зарплате, ссорился с помощником Бердыева. В итоге тренерский штаб просто отстранил его от участия в матчах. Теперь Чико – главный кандидат на уход из команды этой зимой.

Другой тип протеста – молчаливый. К нему хорошо подходит Сослан Джанаев. Голкипер заблистал в «Ростове», а потом уехал в Казань вместе с Бердыевым. В «Рубине» у него пошло более-менее неплохо, но частые задержки по зарплате доконали его. По данным «Спорт Бизнес Online», перед зимними сборами Джанаев написал письмо руководству, что не собирается тренироваться, пока ему не выплатят долги.

Как «Рубин» решает проблемы с долгами

Когда Бердыев тренировал «Ростов», в клубе тоже постоянно задерживали зарплату. Но руководство ростовчан расплачивалось с игроками премиальными. В «Рубине» нет даже такой системы. Президент «Рубина» Рустем Сайманов сказал, что клубе не готов платить игрокам после побед над слабыми соперниками, потому что они ничего не решают.

У «Рубина» нет денег, нет качественных вливаний. Поэтому и метод погашения долгов всего один, и основан он на отношении игроков к Бердыеву. Руководство предлагает игрокам новые контракты с урезанными зарплатами. Достаточно слабый ход, но иногда это работает. Владимир Гранат принял новое соглашение, по которому его зарплата будет в три раза меньше той, что была прописана в первоначальном контракте. Раньше защитник получал 1 миллион евро в год. Теперь – чуть больше 300 тысяч евро.

Джанаеву тоже предложили обновленный контракт. Но, по информации казанского издания «Спорт Бизнес Online», вратарь не принял его. Существует большая вероятность, что Джанаев уйдет зимой.

Как это влияет на трансферную политику

Главное усиление «Рубина» этой зимой – полузащитник «Спартака-2» Владислав Пантелеев, который не пригодился основному составу «Спартака». По данным Transfermarkt, казанцы заплатили за Пантелеева всего 950 тысяч евро.

Финансовый кризис не дает «Рубину» совершать громкие покупки. На данный момент их главный приоритет – сильные свободные агенты, которые готовы пойти на уступки в плане зарплаты. Второй вариант – игроки из низших лиг. На первые зимние сборы с «Рубином» поедут вратарь Игорь Обухов и Роман Акбашев. Первый принадлежит «Тюмени». Второй – «Авангарду».

Что касается исходящих трансферов, то здесь все очень просто. «Рубин» готов продать любого футболиста, если за него предложат адекватную цену. Об этом рассказал Бердыев: «Любого игрока продаем и никого не покупаем. Только свободных агентов можем пригласить, да и их ведь надо на зарплату звать. Свободный игрок с копеечной зарплатой – вот таких мы можем рассматривать».

Что ждет «Рубин»

Низкая посещаемость, отсутствие сильных спонсоров, конфликты с лидерами. Кажется, «Рубин» просто не был готов к такому. Да и тактика просто пережить этот период не кажется правильной. Сейчас Бердыев мучается, подстраивается и выжимает максимум из сложившихся ситуаций.

В недавнем интервью «Спорт Бизнес Online» Бердыев сказал: «Потенциал нашего тренерского штаба я знаю, на что мы способны, но в то же время мы стараемся совершенствоваться, чтобы быть готовыми к тому периоду, когда будет лучше. Я все равно верю, что нас пригласили в «Рубин» не зря. Нужно пережить этот период, мы его все равно переживем. Мы должны быть готовы к скачку».

Самое забавное – даже при таких обстоятельствах «Рубин» занимает шестую строчку и остается сильным раздражителем для любой команды.

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