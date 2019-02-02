Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» хочет приобрести форварда «Енисея» Костюкова

    Нападающий «Енисея» Михаил Костюков может продолжить карьеру в «Рубине».

    Казанский клуб видит в 27-летнем россиянине замену Сердару Азмуну, который перешел в «Зенит».

    Сумма компенсации составит около 1 миллиона евро.

    При этом руководство «Рубина» беспокоит травма Костюкова. Форвард в октябре получил разрыв сухожилия малоберцовой мышцы и с тех пор не выходил на поле.

    Если переход Костюкова не состоится, «Рубин» арендует у «Ростова» Эльдора Шомуродова.

    • Костюков забил три гола в восьми матчах нынешнего сезона РПЛ.
    • На счету Шомуродов один гол в 14 играх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2019 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +829

      Spinorr 4 февраля 2019, 11:48

      Брали уже одного травмированного за 20 000 000, напомнить чем кончилось?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 11:19

      Если у него травма не серьезная ,то можно брать. Интересный нападающий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 февраля 2019, 10:15

      Костюков нормальный нап. Если его правильно использовать, не хуже Азмуна будет. А Курбан это может.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 23:50

      Ну и зачем такой нап нужен "Рубину" с его проблемами ?...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11