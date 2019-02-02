«Рубин» хочет приобрести форварда «Енисея» Костюкова

Брали уже одного травмированного за 20 000 000, напомнить чем кончилось?
Нападающий «Енисея» Михаил Костюков может продолжить карьеру в «Рубине».
Казанский клуб видит в 27-летнем россиянине замену Сердару Азмуну, который перешел в «Зенит».
Сумма компенсации составит около 1 миллиона евро.
При этом руководство «Рубина» беспокоит травма Костюкова. Форвард в октябре получил разрыв сухожилия малоберцовой мышцы и с тех пор не выходил на поле.
Если переход Костюкова не состоится, «Рубин» арендует у «Ростова» Эльдора Шомуродова.
- Костюков забил три гола в восьми матчах нынешнего сезона РПЛ.
- На счету Шомуродов один гол в 14 играх.