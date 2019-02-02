«Рубин» хочет приобрести форварда «Енисея» Костюкова

Нападающий «Енисея» Михаил Костюков может продолжить карьеру в «Рубине».

Казанский клуб видит в 27-летнем россиянине замену Сердару Азмуну, который перешел в «Зенит».

Сумма компенсации составит около 1 миллиона евро.

При этом руководство «Рубина» беспокоит травма Костюкова. Форвард в октябре получил разрыв сухожилия малоберцовой мышцы и с тех пор не выходил на поле.

Если переход Костюкова не состоится, «Рубин» арендует у «Ростова» Эльдора Шомуродова.