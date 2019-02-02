Что надо знать о трансфере Азмуна в «Зенит». Краткое объяснение

В РПЛ еще один интересный переход.

• «Рубин» отдал Азмуна в «Зенит» из-за финансовых сложностей и отсутствия турнирных задач. У команды проблемы с выплатой зарплат, а топ-игроки уходят и освобождают платежку. Гранат пошел на понижение оклада, Кудряшов разорвал контракт и уехал в «Истанбул». Азмун принес «Рубину» 12 миллионов евро, а с новым клубом подписал контракт на 3,5 года.

• Семак знает методы работы Бердыева, поэтому не беспокойтесь за Азмуна. Тренер «Зенита» выступал у Бердыева еще игроком, а теперь они постоянно хвалят друг друга. Бердыев даже называет Семака лучшим молодым тренером России, а отпустить Азмуна к такому человеку – легкое решение. Курбан Бердыев давно стал для Сердара большим, чем обычным тренером. Для дальнейшего прогресса и адаптации к отъезду в Европу такой постепенный уход от привычного выглядит идеально.

• В «Зенит» Азмун приходит на роль Кокорина и место Дриусси. На официальном сайте клуба сделали акцент на статистике Сердара: он трижды за 90 минут бьет по воротам и показывает 52% выигранных единоборств. Заменять Дзюбу никто не собирается, поэтому они будут действовать в паре. По похожей схеме Бердыев выпускал Азмуна вместе с Бухаровым и получал голы. Перспективы других атакующих легионеров «Зенита» теперь подвисают.

• У Азмуна были и другие выгодные варианты. Им интересовались «Вулверхэмптон» и «Брюгге», а англичане даже хотели аренду с правом выкупа за 11,4 миллионов фунтов. В перспективе «Рубин» мог заработать даже больше, но деньги в оборот команде нужны сейчас. О возможном уходе Азмуна предметно говорили еще перед началом Кубка Азии, поэтому его переход точно не стал неожиданностью.

• Трансферы между «Рубином» и «Зенитом» – частое явление. Только в последнее время в Санкт-Петербург уезжали Бухаров, Рондон, Рязанцев, Ансальди, Оздоев и Набиуллин. Получалось не всегда удачно, а выгодно продать потом не могли даже легионеров. На Рондоне окупили вложенные деньги, на Ансальди потеряли пару миллионов. Из россиян нормально заиграть в «Зените» все еще пытается Набиуллин.

• До Азмуна в «Зените» уже играли азиатские футболисты. Корейцы Ли Хо, Хен Ен Мин и Ким Дон Джин ушли из клуба еще десять лет назад, но двое из них запомнились вкладом в еврокубковый трофей. Ли Хо и Ким Дон Джин в сезоне-2007/08 выиграли с «Зенитом» Кубок УЕФА. Обычно «Зенит» вкладывается в игроков с европейским паспортом, но среди других Азмун выделяется по классу.

• «Зенит» проводит космическое трансферное окно. За 47 миллионов евро отдали в «ПСЖ» Паредеса, а дешевую легионерскую замену нашли в Аргентине. Помним и про Ракицкого – для борьбы за чемпионство команда получила усиление в каждую линию. Все окупилось одной громкой продажей. Среди всех команд РПЛ «Зенит» выделяется количеством топ-трансферов при адекватных тратах.

• С приходом Хавьера Рибалты все поменялось. Теперь «Зенит» работает только на усиление состава и не тратит финансы на игроков запаса. Из неудач пока выделяется переход Маркизио, но даже Клаудио можно раскрыть в весенней части чемпионата. Спортивный директор «Зенита» дает результат – это главный трансферный итог января для лидера РПЛ.

• «Рубин» тоже количественно усиливается, но на качестве состава это не сказывается. Башкиров, Акбашев и Пантелеев пришли за неизвестные деньги, а двое последних оказались не нужны даже клубам ФНЛ. За «Рубин» стало совсем тревожно.

UPD: Исправили информацию по трансферам «Рубина». Сумма, которую «Рубин» заплатил за новых игроков, неизвестна.

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