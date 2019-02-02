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    Что надо знать о трансфере Азмуна в «Зенит». Краткое объяснение


    4.2
    Голосов: 23
    02.02.2019 10:15
    В РПЛ еще один интересный переход.

    • «Рубин» отдал Азмуна в «Зенит» из-за финансовых сложностей и отсутствия турнирных задач. У команды проблемы с выплатой зарплат, а топ-игроки уходят и освобождают платежку. Гранат пошел на понижение оклада, Кудряшов разорвал контракт и уехал в «Истанбул». Азмун принес «Рубину» 12 миллионов евро, а с новым клубом подписал контракт на 3,5 года.

    • Семак знает методы работы Бердыева, поэтому не беспокойтесь за Азмуна. Тренер «Зенита» выступал у Бердыева еще игроком, а теперь они постоянно хвалят друг друга. Бердыев даже называет Семака лучшим молодым тренером России, а отпустить Азмуна к такому человеку – легкое решение. Курбан Бердыев давно стал для Сердара большим, чем обычным тренером. Для дальнейшего прогресса и адаптации к отъезду в Европу такой постепенный уход от привычного выглядит идеально.

    • В «Зенит» Азмун приходит на роль Кокорина и место Дриусси. На официальном сайте клуба сделали акцент на статистике Сердара: он трижды за 90 минут бьет по воротам и показывает 52% выигранных единоборств. Заменять Дзюбу никто не собирается, поэтому они будут действовать в паре. По похожей схеме Бердыев выпускал Азмуна вместе с Бухаровым и получал голы. Перспективы других атакующих легионеров «Зенита» теперь подвисают.

    • У Азмуна были и другие выгодные варианты. Им интересовались «Вулверхэмптон» и «Брюгге», а англичане даже хотели аренду с правом выкупа за 11,4 миллионов фунтов. В перспективе «Рубин» мог заработать даже больше, но деньги в оборот команде нужны сейчас. О возможном уходе Азмуна предметно говорили еще перед началом Кубка Азии, поэтому его переход точно не стал неожиданностью.

    • Трансферы между «Рубином» и «Зенитом» – частое явление. Только в последнее время в Санкт-Петербург уезжали Бухаров, Рондон, Рязанцев, Ансальди, Оздоев и Набиуллин. Получалось не всегда удачно, а выгодно продать потом не могли даже легионеров. На Рондоне окупили вложенные деньги, на Ансальди потеряли пару миллионов. Из россиян нормально заиграть в «Зените» все еще пытается Набиуллин.

    • До Азмуна в «Зените» уже играли азиатские футболисты. Корейцы Ли Хо, Хен Ен Мин и Ким Дон Джин ушли из клуба еще десять лет назад, но двое из них запомнились вкладом в еврокубковый трофей. Ли Хо и Ким Дон Джин в сезоне-2007/08 выиграли с «Зенитом» Кубок УЕФА. Обычно «Зенит» вкладывается в игроков с европейским паспортом, но среди других Азмун выделяется по классу.

    • «Зенит» проводит космическое трансферное окно. За 47 миллионов евро отдали в «ПСЖ» Паредеса, а дешевую легионерскую замену нашли в Аргентине. Помним и про Ракицкого – для борьбы за чемпионство команда получила усиление в каждую линию. Все окупилось одной громкой продажей. Среди всех команд РПЛ «Зенит» выделяется количеством топ-трансферов при адекватных тратах.

    • С приходом Хавьера Рибалты все поменялось. Теперь «Зенит» работает только на усиление состава и не тратит финансы на игроков запаса. Из неудач пока выделяется переход Маркизио, но даже Клаудио можно раскрыть в весенней части чемпионата. Спортивный директор «Зенита» дает результат – это главный трансферный итог января для лидера РПЛ.

    • «Рубин» тоже количественно усиливается, но на качестве состава это не сказывается. Башкиров, Акбашев и Пантелеев пришли за неизвестные деньги, а двое последних оказались не нужны даже клубам ФНЛ. За «Рубин» стало совсем тревожно.

    UPD: Исправили информацию по трансферам «Рубина». Сумма, которую «Рубин» заплатил за новых игроков, неизвестна.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Рубин»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 23
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 февраля 2019, 20:33

      Вслед за Азмуном придёт Бердыев и начнёт Зенит всех выносить.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 февраля 2019, 10:53

      Зачем Азмуну Зенит? Ни один игрок, перешедший туда из Рубина/Ростова не перешел за редким исключением. Зачем Зениту Азмун? Он не россиянин, он даже не среди лучших игроков нашего чемпионата. Если брать легионера, то качественного - в качестве звезды или с перспективой на трансфере заработать. Ощущение, что в Зените не могут нормального спортивного директора найти, а текущий работает методом тыка.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 февраля 2019, 10:32

      Лучшее время у Азмуна было когда он играл в Ростове. Сейчас это не тот Азмун, даже близко нет.

      1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 4 февраля 2019, 08:01

      Да этого писали , что космическое трансферное окно у Зенита было когда оптом скупили под Манчини приличную аргентинскую диаспору - где результаты , наверное как говорят в Караганде. Зенит приобретая Азмуна как и раньше собирается декларировать себя как топ-клуб Европы, смешно.

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 3 февраля 2019, 20:55

      раньше Зенит скупал Халков, а теперь всякий сброд

      -1
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      Рейтинг: +145

      Danjer > Мы ЦСКА 4 февраля 2019, 04:34

      Ты везде пишешь один и тот же коммент??

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 февраля 2019, 12:00

      сдулся уже азмун

      1
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      Рейтинг: +1969

      Niko 2 февраля 2019, 23:10

      Удачи конечно и зене и сердару, но думаю это бухаров номер 2.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 2 февраля 2019, 21:18

      "Башкиров, Акбашев и Пантелеев пришли бесплатно, а двое последних оказались не нужны даже клубам ФНЛ." Акбашев (23 матча 10 голов 6 голевых передач, лучший бомбардир и так же по передачам лучший в Авангарде, который борется за попадание в РФПЛ). Пантелеев (20 матчей 10 голов и 7 голевых передач, лучший в Спартаке 2) и они оба центральные полузащитники при такой статистике, назревает вопрос откуда взялось то, что они не нужны даже клубам ФНЛ и что они пришли бесплатно? Пантелеев ушёл за 1 млн, даже тут эта информация была, Акбашев так же при стоимости 750 тыс. не ушёл бесплатно, глупо отпускать лидера за копейки, когда борешься за выход в высшую лигу...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 февраля 2019, 18:15

      Семак слабый тренер а Азмун переоценённый игрок таких в Зените и так с избытком

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 2 февраля 2019, 16:09

      Не о том пишет автор. Конечно, Семак найдет подход к Азмуну. На самом деле это несложно. Хорошему старшему товарищу, чтобы найти подход к молодому иранцу надо просто быть самим собой. Проблема с адаптацией Азмуна в Зените - не в Семаке, а в европейской атмосфере. Я не знаю тонкостей раздевалки Зенита, но знаю точно: иранцы на дух не переносят критику от партнеров. От наставника они готовы вытерпеть какие угодно слова, а от равного себе не терпят никаких замечаний. Шутки ребята из этой страны отлично понимают, но только в чужой адрес. В свой адрес шуток они не понимают, даже если им сказать, что это всего лишь шутка. Так что по переходу Азмуна, боюсь, что Семак на свою голову приобрел головную боль. По поводу ошибок автора этого текста подписываюсь под словами тов. Ганнибала.

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