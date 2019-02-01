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    Катар ненавидят, а он выиграл Кубок Азии


    3.8
    Голосов: 6
    01.02.2019 19:05
    Это оглушительная сенсация, которую предсказал Хави.

    Три подтверждения того, в каком очаге ненависти Катар выиграл турнир.

    1. Катар и Саудовская Аравия конфликтуют уже несколько десятилетий, и ситуация с каждым годом ухудшается. В 2017-м дипотношения между странами были разорваны, на стороне саудовцев оказались ОАЭ, где как раз проходит Кубок Азии-2019. При этом, как специально, Катару пришлось играть и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ, собрав на себе максимальную концентрацию ненависти. Саудовцы проиграли на групповом этапе, ОАЭ – в полуфинале.

    Недавно Катар и Саудовская Аравия чуть не развязали войну. Я съездил на их матч

    2. Многие помнят, как десять лет назад во время пресс-конференции в Багдаде в президента США Джорджа Буша полетели ботинки. В арабской культуре метание обуви в человека равносильно сильнейшему оскорблению. В матче Катар – ОАЭ, в начале которого еще был сильно освистан катарский гимн, обувь полетела в игроков Катара при счете 2:0. Помимо ботинок летели и бутылки. Матч останавливать не стали, Катар забил еще дважды и вынес негостеприимных хозяев в четыре мяча.

    3. Несмотря на 0:4, в ОАЭ не теряли надежды попасть в финал. Ассоциация футбола этой страны направила жалобу в Азиатскую конфедерацию, где обратила внимание на то, что за Катар незаконно играют футболисты, родившиеся в Судане и Ираке. По правилам, они могли выступать за сборную той страны, где не родились, только через пять лет проживания в ней после достижения 18-летнего возраста. По сути, как минимум после 23-х лет, тогда как одному футболисту – 22 года, другому – 21.

    Впрочем, есть и исключения. Если в Катаре родились родители или бабушка с дедушкой, то тогда игроков оправдают. Протест от ОАЭ находится в стадии изучения.

    Сегодня Катар разбил в финале Японию и выиграл Кубок Азии. Там был и красивейший гол через себя в падении и несправедливый пенальти. В целом, чемпионство Катара – это оглушительная сенсация по многим пунктам:

    • Сборная Катара никогда не играла на чемпионатах мира, а на Кубках Азии за все время выиграла всего шесть матчей – это на один меньше, чем на нынешнем турнире. На Кубке Азии-2019 Катар победил во всех семи играх с общим счетом 19:1, единственный гол пропустил в финале от японцев.

    • Сборная Катара состоит только из игроков местного чемпионата. Исключение – принадлежащий испанскому «Културалу» юный Халед Мохаммед, которого включили в заявку за несколько дней до старта из-за травмы другого футболиста. Тренирует эту команду 43-летний испанец Феликс Санчес, который 10 лет трудился тренером в системе «Барселоны». В 2006 году он переехал в Катар, где также занимался с молодежью в академии, а затем возглавлял молодежные сборные страны. Четыре года назад он выиграл с Катаром Кубок Азии (U-19).

    • Самая потрясающая история связана с прогнозом Хави, который уже несколько лет играет в этой стране за «Аль-Садд». Перед турниром он предсказал именно такой финал: Япония – Катар, это при других серьезных сборных в лице Ирана, Саудовской Аравии, Австралии, Южной Кореи, тех же ОАЭ. Заодно и объявил победителем Катар.

    • Лидер сборной Катара – Алмоэз Али – побил рекорд одного турнира по голам, забив девять мячей. Ранее его установил иранец Али Даеи (в 1996-м).

    • Кстати, со сборной Катара не так уж давно – два года назад – играла и Россия. Наши тогда проиграли 1:2. Оказалось, будущему победителю азиатского турнира.

    • Катар вообще может стать уникальной сборной, которая выиграет два континентальных турнира за год – впереди у этой команды еще и Кубок Америки-2019, где в группе соперниками будут Аргентина, Колумбия и Парагвай. Впрочем, уровни сборных Азии и Южной Америки все же несопоставимы.

    В 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу. И об этом вспоминают очень часто, когда обсуждают ошеломляющий успех Катара на прошедшем Кубке Азии.

    Репортаж с Кубка Азии:

    Я провел неделю на Кубке Азии: арабы молятся на стадионе, северокорейцы впервые пробуют кока-колу

    Еще про Азию:

    За Вьетнам играет русский вратарь. Он учился в школах «Спартака» и «Динамо»

    В Индии сразу два чемпионата. Что за дичь?

    Лидер японцев – супергерой: он бакалавр экономики, писатель, учитель медитации

    Этой зимой вас спасет Кубок Азии. Объясняем, почему это особенный турнир

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 6
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 2 февраля 2019, 21:02

      На одном дыхании пройти весь турнир,судя только результатам ,особо не напрягаясь.....
      Забивая красивые голы....
      Невзирая на опытных соперников....
      И все это замутил вчерашний аутсайдер.
      Смотрел финал,япошек было не узнать ,по сравнению с ЧМ ....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 февраля 2019, 20:55

      Сначала купили себе место проведения ЧМ-2022, а теперь ещё победу в Кубке Азии.
      Да, у Катара действительно много денег.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > BRO_football 2 февраля 2019, 16:44

      купили матчи против своих принципиальных соперников ОАЭ и С. Аравии? У них самих денег, хоть жопой жри.
      Корею и Японию тоже купили?
      Договорняками полон футбол, но не таком уровне и не так, чтобы купить сразу всех оптом. очередная теория заговора.
      Если внимательно читали пост, то заметили, что тренером у них бывший работник Барселоны, который, почти что с этими же ребятами несколько лет назад выигрывал молодёжный Кубок Азии. С такой точки зрения их победа не кажется такой уж нереальной.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Cules2013 2 февраля 2019, 18:55

      Ну так деньги за победу в Кубке Азии отдают организаторам турнира - Азиатской конфедерации футбола, которая уже сама договаривается с остальными командами-участниками.
      А что касается ЧМ-2022, то слухи и обвинения Катара во взяточничестве с целью заполучить возможно проведения турнира у себя, не на пустом месте появляются.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > BRO_football 2 февраля 2019, 19:52

      да при чём тут ЧМ - это вообще другой турнир, и Катар заплатил просто за факт его проведения у себя, спорт тут вообще не при чём, платили не за результат игр, а за бизнес-возможность - весьма обыденная вещь. Катар прорекламирует свою страну и получит неплохую прибыль с приезда туристов. А сама сборная вообще может провалиться и не выйти в плей-офф. Такие случаи уже были ранее.

      0
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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 1 февраля 2019, 20:15

      С какого хера катар в кубке америки будет играть???

      1
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Rustam aka OkS 2 февраля 2019, 00:04

      Я тоже не понял !!! Что за чушь ????

      0
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      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > Rustam aka OkS 2 февраля 2019, 09:52

      В Южной Америке всего 10 стран, не считая колонии. Им не то что отбор проходить не надо, даже для группового этапа не хватает сборных. Поэтому и приглашают с других конфедераций команды

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 1 февраля 2019, 19:13

      На фотке с Хави вроде флаг Бахрейна в качестве флага победителя выставлен же. У Катара - белый с бордовым.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Viper for CSKA 1 февраля 2019, 20:45

      У Бархейна 4 красных уголка, а у Катара восемь. Это флаг Катара.)))

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 1 февраля 2019, 19:07

      Ненавидят? Лично мне Катар нейтрален чуть более, чем полностью.

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