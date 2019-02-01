Катар ненавидят, а он выиграл Кубок Азии

Это оглушительная сенсация, которую предсказал Хави.

Три подтверждения того, в каком очаге ненависти Катар выиграл турнир.

1. Катар и Саудовская Аравия конфликтуют уже несколько десятилетий, и ситуация с каждым годом ухудшается. В 2017-м дипотношения между странами были разорваны, на стороне саудовцев оказались ОАЭ, где как раз проходит Кубок Азии-2019. При этом, как специально, Катару пришлось играть и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ, собрав на себе максимальную концентрацию ненависти. Саудовцы проиграли на групповом этапе, ОАЭ – в полуфинале.

Недавно Катар и Саудовская Аравия чуть не развязали войну. Я съездил на их матч

2. Многие помнят, как десять лет назад во время пресс-конференции в Багдаде в президента США Джорджа Буша полетели ботинки. В арабской культуре метание обуви в человека равносильно сильнейшему оскорблению. В матче Катар – ОАЭ, в начале которого еще был сильно освистан катарский гимн, обувь полетела в игроков Катара при счете 2:0. Помимо ботинок летели и бутылки. Матч останавливать не стали, Катар забил еще дважды и вынес негостеприимных хозяев в четыре мяча.

3. Несмотря на 0:4, в ОАЭ не теряли надежды попасть в финал. Ассоциация футбола этой страны направила жалобу в Азиатскую конфедерацию, где обратила внимание на то, что за Катар незаконно играют футболисты, родившиеся в Судане и Ираке. По правилам, они могли выступать за сборную той страны, где не родились, только через пять лет проживания в ней после достижения 18-летнего возраста. По сути, как минимум после 23-х лет, тогда как одному футболисту – 22 года, другому – 21.

Впрочем, есть и исключения. Если в Катаре родились родители или бабушка с дедушкой, то тогда игроков оправдают. Протест от ОАЭ находится в стадии изучения.

Сегодня Катар разбил в финале Японию и выиграл Кубок Азии. Там был и красивейший гол через себя в падении и несправедливый пенальти. В целом, чемпионство Катара – это оглушительная сенсация по многим пунктам:

• Сборная Катара никогда не играла на чемпионатах мира, а на Кубках Азии за все время выиграла всего шесть матчей – это на один меньше, чем на нынешнем турнире. На Кубке Азии-2019 Катар победил во всех семи играх с общим счетом 19:1, единственный гол пропустил в финале от японцев.

• Сборная Катара состоит только из игроков местного чемпионата. Исключение – принадлежащий испанскому «Културалу» юный Халед Мохаммед, которого включили в заявку за несколько дней до старта из-за травмы другого футболиста. Тренирует эту команду 43-летний испанец Феликс Санчес, который 10 лет трудился тренером в системе «Барселоны». В 2006 году он переехал в Катар, где также занимался с молодежью в академии, а затем возглавлял молодежные сборные страны. Четыре года назад он выиграл с Катаром Кубок Азии (U-19).

• Самая потрясающая история связана с прогнозом Хави, который уже несколько лет играет в этой стране за «Аль-Садд». Перед турниром он предсказал именно такой финал: Япония – Катар, это при других серьезных сборных в лице Ирана, Саудовской Аравии, Австралии, Южной Кореи, тех же ОАЭ. Заодно и объявил победителем Катар.

twit text — Atallah HTL (@AtallahHTL) 1 февраля 2019 г.

• Лидер сборной Катара – Алмоэз Али – побил рекорд одного турнира по голам, забив девять мячей. Ранее его установил иранец Али Даеи (в 1996-м).

• Кстати, со сборной Катара не так уж давно – два года назад – играла и Россия. Наши тогда проиграли 1:2. Оказалось, будущему победителю азиатского турнира.

• Катар вообще может стать уникальной сборной, которая выиграет два континентальных турнира за год – впереди у этой команды еще и Кубок Америки-2019, где в группе соперниками будут Аргентина, Колумбия и Парагвай. Впрочем, уровни сборных Азии и Южной Америки все же несопоставимы.

В 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу. И об этом вспоминают очень часто, когда обсуждают ошеломляющий успех Катара на прошедшем Кубке Азии.

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