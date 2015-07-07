Лидер японцев – супергерой: он бакалавр экономики, писатель, учитель медитации

Еще вам понравится, где он сделал предложение невесте.

Вы помните Юто Нагатомо по матчам за «Интер», где он отпахал семь лет. За сборную Японии Нагатомо сыграл больше сотни матчей, выиграл Кубок Азии, признавался лучшим игроком континента в 2013 году.

Но его класс проявляется не только футбольными достижениями. Еще Нагатомо – один из самых образованных и душевных игроков современности.

Выпускник престижного ВУЗа

Японец окончил старейшее учебное заведение страны, основанное еще в позапрошлом веке. Он поступил в престижный университет Мэйдзи на факультет политики и экономики, откуда выпустился в 2009 году, заодно поигрывая за местный клуб. «Я изучал там экономику и всегда внимательно относился к деньгам – сейчас следует быть с ними осторожным, чтобы не наделать глупостей», – рассказывал игрок со степенью бакалавра. Тогда ему было 20 лет, но клуб университета был единственным, за который он выступал.

С тех пор Нагатомо несколько раз приезжал в университет. Прошлогодний его приезд вызвал интерес почти у тысячи студентов. Японец выступил с речью и посоветовал помимо профессиональных качеств быть еще и коммуникабельными: «За все четыре года, что вы здесь находитесь, дружба с другими людями, связь с ними – станет основой вашего будущего. Надеюсь, вы сумеете воплотить все свои мечты».

Автор нескольких книг

Президент «Галатасарая» после трансфера Нагатомо в первую очередь обратил внимание именно на его нефутбольные достижения. Сейчас в онлайн-магазинах можно купить сразу несколько книг Нагатомо о нем самом, о йоге и даже о еде. Возможно, в следующий раз он напишет о медитациии и популярной психологии.

«Не нужно отвлекаться на мысли о прошлом и будущем, следует сконцентрироваться на том, что происходит сейчас», – так Нагатомо учил представителей крупной японской обувной компании, с которыми проводил сеанс медитации: люди сидели минуту со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Один из участников признался, что эффект действительно был заметен: «Я прямо чувствовал, как отвлекающие меня мысли постепенно уходят из головы. Думаю, в повседневной жизни этому стоит попрактиковаться».

Женился на актрисе, сделав ей предложение на «Сан Сиро»

Аири Тайра – жена Юто Нагатомо, она начала карьеру актрисы еще в 15-летнем возрасте, а спустя почти десять лет получила главную роль в известном в Японии фильме «Парни двадцатого века», опередив аж 3000 претенденток. Семья Тайры больше фанатеет от бейсбола, но это не помешало Аири полюбить футболиста, с которым она познакомилась через общего друга. Нагатомо и Тайра встречались несколько лет, несмотря на то, что жили порознь, когда игрок выступал за «Интер».

Два года назад Нагатомо сделал ей предложение прямо на стадионе. Ради него Аири прервала актерскую карьеру и переехала в Италию.

Поддержал свою страну после страшного землетрясения

При трагедии весной 2011 года погибли более 15 тысяч человек – теперь для японцев 11 марта навсегда день памяти и скорби. Через четыре дня после этого ужаса Нагатомо нашел в себе силы сыграть за «Интер» в важнейшем матче Лиги чемпионов. До этого итальянцы проиграли дома «Баварии» 0:1. Ситуация сильно усложнилась к получасу игры – 1:2 от хозяев, и 1:3 – общий счет. Но во втором тайме «Интер» забил два мяча и вышел дальше.

Нагатомо после игры вынес японский флаг со словами поддержки и демонстрировал его трибунам. Зрители, пытаясь оправиться от шокового поражения (решающий гол был забит в самом конце), все равно проводили его аплодисментами.

О нем сделали мультфильм

Несколько лет назад появился мультфильм, в котором обычный воспитатель детского сада исполняет свою давнюю мечту и становится футболистом. У главного героя схожие черты с Нагатомо, а за основу сценария брался опыт японца в юности. «Когда мне предложили сделать такой мультфильм, я очень позитивно это воспринял, – вспоминал Нагатомо. – Хотелось показать детям, что для достижения своих серьезных целей им нужны большое желание и страсть. Кроме того, они должны всегда оставаться позитивными, но при этом никогда не сдаваться».

Сильно полюбил «Интер»

Японцу поначалу было не очень комфортно в Италии – он начинал в аренде в «Чезене», где привыкал ко всему европейскому. Не зная языка, мог что-то перепутать. Например, партнер по команде буквально перетащил Нагатомо на другой фланг во время матча по команде тренера. «Спустя шесть месяцев, я начал понимать язык, разговаривать на нем, общаться с одноклубниками. А в Чезене было классно – там даже скандировали мое имя». Зато в «Интере» он уже освоился очень быстро. Годы шли, менялись тренеры, а Нагатомо все так же оставался главным левым защитником команды.

Позже, когда он стал чаще оказываться в запасе, японцем заинтересовался «Манчестер Юнайтед». Нагатомо отклонил предложение англичан, объясняясь в любви к «Интеру». Правда, чуть позже пришлось расстаться – играть в Москву против «Локомотива» прошлой осенью японский футболист приехал уже игроком «Галатасарая». «Удачи тренеру и моим одноклубникам в Лиге чемпионов. Я очень вас люблю», – так попрощался с «Интером» Нагатомо.

А в «Интере» любили его

Не каждый поладит с таким сложным парнем, как Кассано, но Нагатомо это удалось легко: «Он был мне как учитель. У меня были отличные отношения со всеми партнерами по команде, но с Кассано шутить – особое удовольствие. Мы вообще часто проводили время вместе, что позитивно влияло и на наши выступления на поле». Еще одним своим учителем японец называл, конечно же, Хавьера Дзанетти.

Без Кассано японцу могло стать скучно, но появился Перишич и обсмеял носки защитника: «Вот почему Нагатомо постоянно ошибается в пасах»:

twit text — Italian Football TV (@IFTVofficial) 16 октября 2017 г.

Кроме Перишича и Кассано Нагатомо дружил и со Снейдером. Единственный, кто мог быть чуть-чуть рад отъезду японца, это Самир Ханданович: «Вот попробуешь лечь спать пораньше, а тут Юто смотрит футбол и орет на телевизор!».

Сборная Японии на Кубке Азии-2019 входит в число главных фаворитов, но этот состав известен не так хорошо, как прошлый. Тут нет Хонды, Кагавы и Окадзаки, вновь не приехал на важный турнир Накадзима, который великолепно смотрится в чемпионате Португалии (подцепил травму прямо перед турниром). На турнире японцы стартуют одними из последних в матче против сборной родной страны Курбана Бердыева. Туркменистан, казалось, на старте не должен стать большой помехой даже для ослабевшего состава, но матч против фаворита начал дерзко.

Впрочем, опыт неутомимого 32-летнего Нагатомо может и должен помочь. Юто вылетал с Японией с ЧМ-2010 в серии пенальти, но выигрывал Кубок Азии на следующий год. Обидный вылет в 1/8 финала на ЧМ был и в этом году. Повторится ли история с азиатским первенством?