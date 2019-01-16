В Индии сразу два чемпионата. Что за дичь?

А еще там лидер сборной забивает больше Месси.

Индия – крупнейшая страна Южной Азии, в которой проживает миллиард человек. Если взять топ-7 государств по площади, то Индия – единственная страна, которая никогда не играла на чемпионатах мира по футболу. Более того, она и в турнирах Кубка Азии участвовала лишь четыре раза. Как так вышло? У Индии странная футбольная система, но собственный чемпионат – не в почете. Кстати, он даже не один.

Две высшие лиги

Удивительно, но до 1997 года футбольные клубы в Индии объединял не чемпионат, а кубковый турнир – Сантош Трофи с группами и плей-офф, а кроме него были лишь локальные чемпионаты индийских штатов. В 1997 году в Индии, наконец-то, организовали Национальную футбольную лигу, а на смену ей через десять лет пришел первый профессиональный чемпионат (Ай-лига). Обычный турнир с системой вылета, сроками с октября по март и возможностью выставлять лучшие команды в азиатскую Лигу чемпионов и азиатский Кубок (аналог Лиги Европы). Сейчас в Ай-лиге играют 11 команд, худшая вылетит во второй дивизион Ай-лиги.

Так бы и играли, как во всех обычных странах, но Индия пошла дальше и организовала в своей стране помимо обычного чемпионата еще и отдельную лигу с целью сделать футбол спортом номер один в стране. Осенью 2013 года появилась Суперлига – совершенно новый турнир с абсолютно другим уровнем финансирования, поскольку в его создании были заинтересованы крупные корпорации.

В отличие от Ай-лиги, вот что происходит в индийской Суперлиге:

Там играют восемь команд, которые были созданы в 2014 году;

Никто из лиги не вылетает;

Матчи с октября по ноябрь, двухкруговая система, затем плей-офф из лучших четырех команд;

Система драфта;

Клубы не участвуют в азиатских ЛЧ и Кубке;

Лига более популярна и гораздо лучше освещается на местном ТВ.

Там играли звезды

Само собой разумеется, что ехали они не в обычную Ай-лигу, а в богатую Суперлигу. В разное время там выступали такие суперзвезды, как Дель Пьеро, Трезеге, Матерацци, Неста, Роберто Карлос, Анелька, Риисе, Лусио и другие. Некоторые начали и свой тренерский путь – Матерацци, Роберто Карлос, Джеймс, Жорже Кошта, Дзамбротта, приехал Авраам Грант.

Впрочем, сейчас со звездами туговато. Есть не слишком известный португалец Паулу Машаду (шесть матчей за сборную Португалии), есть нигериец Огбече, который в начале прошлого десятилетия выступал за «ПСЖ», есть знакомый нам экс-игрок «Уфы» Диего Карлос, есть Тим Кэйхилл. Клубы все так же напичканы легионерами (заявить можно семь, выпустить на поле – пять), но эффект уже не тот.

Дух футбола живет в Ай-лиге

Это как раз чемпионат для тех, кто уважает традиции, кому важна история. Там же существует и мощное противостояние команд из второго по площади города страны – Калькутты. На матч «Мохун Багана» и «Ист Бенгала» можно собрать сотню тысяч фанатов. А еще с ним связана классная байка, которую в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал гендиректор лиги Сунандо Дхар:

«В Калькутте обожают рыбу и морепродукты. И каждый клуб имеет свой талисман среди морских или речных обитателей. У «Мохун Баган» это лобстер, у «Ист Бенгал» – индийская гильза, очень дорогая речная рыба. И в зависимости от того, кто побеждает в дерби, стоимость лобстеров или индийской гильзы на рыбных рынках Калькутты подскакивает до небес – потому что половина города дружно ест что-то одно в честь победы своих любимцев»

А еще Ай-лига заняла второе место на вручении престижных премий 2018 SPIA (Sports Industry Awards) в номинации «самая развивающаяся лига Азии», уступив первую строчку вьетнамскому чемпионату.

А самая дикая история произошла в Суперлиге

О ней вы наслышаны. Играли в очередном туре клубы «Джамшедпур» и «Бенгалуру». Первый – середняк с Кэйхиллом в составе, второй – лидер чемпионата. «Бенгалуру» повел в счете, а потом пропустил от 16-летнего парня по имени Гурав Мукхи. Команды в итоге сыграли 2:2, Мукхи удостоился похвалы от Кэйхилла и стал самым молодым автором гола в истории лиги.

Фотография «16-летнего» парня облетела все соцсети. Оказалось, Мукхи на 12 лет больше – ему 28, а на занижении возраста его уже ловили раньше, когда он умудрился заявиться на турнир среди 15-летних. Мукхи выгнали из футбола на полгода, но результат матча почему-то оставили в силе.

Добавляет юмора тот факт, что Мукхи носит футболку с 28-м номером.

Популярность чужих лиг все равно выше

Как бы ни пытались бизнесмены привозить в страну стареющих звезд, интерес к европейским чемпионатам и Лиге чемпионов в Индии отбить не удалось. То, что происходит с футбольным фанатизмом в Азии, довольно точно описал болельщик на одном из зарубежных спортивных порталов:

«Мы любим наш футбол, но «наш» – это АПЛ, ЛЧ, ЧМ и Евро. Да, это и есть «наш» футбол, где нет индийского представительства. Мы спорим, кто лучше: Месси или Роналду, Пеле или Марадона, Аргентина и Бразилия, а еще – Германия, Италия или Франция. Вот она, тенденция. Как и большинство индийцев, я знаю только одного футболиста в составе своей сборной – это замечательный капитан Сунил Чхетри. Я сказал «капитан»? Я посмотрел состав, оказалось, он уже не капитан. При этом я называю себя страстным фанатом спорта. И мне стыдно, потому что я помню, сколько голов на ЧМ забил Мирослав Клозе, но в то же время не знаю, кто является капитаном футбольной сборной моей страны».

Сунил Чхетри, при этом все же капитан, но сути эмоционального коммента это не меняет.

Сунандо Дхар говорил: «У меня есть английский друг, который не имеет возможности смотреть столько игр чемпионата Англии, сколько смотрят у нас! И кабельное телевидение у нас намного дешевле, чем у англичан».

Комментарии излишни.

Миллиард человек и ноль чемпионатов мира

Вообще, один раз на ЧМ индийцы все же попали. Но каким образом: в отборочную группу к ЧМ-1950 с Индией угодили Бирма, Филиппины и Индонезия, и все трое отказались играть, так что индийская сборная просто квалифицировалась напрямую без всяких матчей. Но на турнире не сыграла. Изначально команда Индии попала в группу к Швеции, Италии и Парагваю, но нарвалась на отказ ФИФА, которая не хотела, чтобы индийцы играли босиком. За два года до этого Индия сыграла на Олимпиаде-1948 со специальным бандажом из тряпок на ногах, но ФИФА была непреклонна: или бутсы, или бан. Индийцы выбрали бан и упустили исторический шанс засветиться на ЧМ. Больше они туда не попадали.

Что уж говорить про ЧМ, если Индия даже на Кубке Азии участвовала лишь четырежды, включая нынешний турнир. Успех был в 1964 году, но там было невозможно занять место ниже четвертого, поскольку участвовали всего четыре сборные по однокруговой системе: Индия заняла второе, а выиграл вообще Израиль. После этого: два турнира – два провала, шесть поражений в семи матчах с общей разницей 3:20. О четвертом – ниже:

Индия запомнилась на нынешнем Кубке Азии

Параллели со сборной России на Евро-2012 напрашиваются сами собой. В первой своей игре сборная Индии разбила 4:1 команду Таиланда, но потом получила неудачный результат в игре с хозяевами (0:2 от ОАЭ), а затем лишилась плей-офф, проиграв последний матч 0:1.

Потратьте пару минут, чтобы посмотреть, какие изящные голы забивали индийцы в первом матче. Вот почему жаль, что они не вышли.

А звезду этой сборной знают все

Пожалуй, больше всего жалко того самого Сунила Чхетри. В свои 34 года он обогнал Лионеля Месси по голам за сборную. Сделав дубль в игре против Таиланда, Чхетри довел количество мячей до 67 (у Лео – на два меньше). Раньше индиец был известен мало – в МЛС числился, но не сыграл, в лиссабонский «Спортинг» перешел, но выступал только в резервной команде, поэтому вернулся домой и стал забивать там. По количеству матчей (107) и голов (67) за сборную Индии его едва ли кто-то когда-либо опередит. Теперь осталось обогнать Роналду. До него, правда, еще аж 18 мячей.

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