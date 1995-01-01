Этой зимой вас спасет Кубок Азии. Объясняем, почему это особенный турнир

Необычная страна, реформы и полно знакомых фамилий.

Новый формат

Кубок Азии переживает такое же расширение, какое уже пережил чемпионат Европы – с 16 команд до 24. Принцип будет такой же – шесть групп по четыре команды, две лучшие выходят напрямую в 1/8 финала, к ним добавляются еще четыре, занявшие третьи места. Расширение формата позволило впервые попасть на чемпионат сборным Киргизии, Филиппин и Йемена.

Чемпионат пройдет в ОАЭ на восьми аренах. Пять из них – довольно старые и вмещают не больше 16 тысяч человек. Еще две – на 42 и 43 тысячи – реконструированы десять лет назад. Есть и относительно новенький стадион – «Хазза бин Зайед» – ему в январе исполнится пять лет, он рассчитан на 25 тысяч фанатов. Именно на нем проводит свои матчи финалист последнего клубного ЧМ – «Аль-Айн».

Интересные игроки

По разным причинам мы не увидим на турнире Хонду и Кагаву, Окадзаки и Хасебе, Йединака и Кэйхилла, Арзани и Моуя, очень обидно, что турнир пропустят миниатюрный эмиратский технарь Омар Абдулрахман и спец по отражению пенальти в АПЛ Нил Этеридж. Но все равно там будет за кем последить.

• Австралия: герои прошлого Кубка Азии Леки и Круз, а также лучший игрок турнира – Массимо Луонго. Очень странно, что карьера последнего в итоге не пошла выше «КПР».

• Южная Корея: Ки Сун Юн и Сон Хын Мин на двух предыдущих турнирах брали бронзу и серебро. Золото их команда не может выиграть уже более 50 лет, так что мотивация запредельная.

• Китай: Ву Лей, этот парень регулярно колотит за «Шанхай СИПГ» наряду с Оскаром и Халком, а в минувшем чемпионате Китая забил аж 27 голов – никому не удалось за ним угнаться.

• ОАЭ: без Омара Абдулрахмана будут надеяться на Али Мабхута – лучшего бомбардира прошлого Кубка Азии с пятью голами.

• Иран: поедет примерно та же команда, что и побывала в России на ЧМ, где выиграла у Марокко, потрепала нервы Испании и едва не отправила домой Португалию. Особенный интерес, конечно же, к Азмуну и Джаханбахшу.

• Саудовская Аравия: перед матчем с Россией на ЧМ нас пугали полузащитником Отайфом, который контролирует игру в центре поля. Отайф мало что показал, но в двух других матчах смотрелся прилично. Не исключено, что и на этом турнире личный фанат Бускетса продемонстрирует, чему научился у испанца.

• Япония: помимо опытных Нагатомо и Йосиды, а также ярко показавшего себя на ЧМ Осако, стоит обратить внимание на десятку команды – Накадзиму, которого странным образом отцепили от поездки в Россию, несмотря на суперстатс в скромном португальском «Портимоненсе» – 10 голов плюс 10 передач за 29 матчей. Сейчас он даже опережает свой же график – 5+5 за 13 игр.

• Узбекистан: тут хорошая новость для тех, кто соскучился по экс-игроку «Анжи» и «Краснодара» Одилу Ахмедову – капитан в порядке и готов вести команду к медалям. Сардор Рашидов – герой прошлого турнира (два мяча в решающей игре за выход из группы) – ему в помощь, жаль в Россию так и не заехал, хотя разговоры были. Зато сейчас развлекает катарских фанатов, которые придумали ему прозвище CR10.

Известные тренеры

Тут просто разбегаются глаза. Кажется даже, что тренерский состав на этом чемпионате еще круче, чем игровой.

ОАЭ – Альберто Дзаккерони , экс-тренер «Интера», «Милана», «Лацио» и «Ювентуса», чемпион Италии.

, экс-тренер «Интера», «Милана», «Лацио» и «Ювентуса», чемпион Италии. Южная Корея – Паулу Бенту , полуфиналист Евро-2012

, полуфиналист Евро-2012 Китай – Марчелло Липпи , чемпион мира

, чемпион мира Филиппины – Свен-Горан Эрикссон , обладатель трех еврокубков, чемпион Италии

, обладатель трех еврокубков, чемпион Италии Иран – Карлуш Кейруш , экс-тренер «Реала» и сборной Португалии

, экс-тренер «Реала» и сборной Португалии Ирак – Сречко Катанец , выводил скромную Словению на Евро-2000 и ЧМ-2002

, выводил скромную Словению на Евро-2000 и ЧМ-2002 Саудовская Аравия – Хуан Антонио Пицци , победитель Кубка Америки-2016

, победитель Кубка Америки-2016 Узбекистан – Эктор Купер, финалист двух розыгрышей Лиги чемпионов

Имена Милована Райеваца (Таиланд), Грэма Арнольда (Австралия), Бернда Штанге (Таиланд) и Пима Вербека (Оман) также известны многим из вас.

Кто из РПЛ

В Иране есть защитник «Ахмата» Милад Мохаммади и форвард «Рубина» Сердар Азмун. Команде Узбекистана помогут Достонбек Хамдамов («Анжи») и Эльдор Шомуродов («Ростов»). А за сборную Киргизии сыграет защитник «Енисея» Валерий Кичин. Кроме того, тренирует киргизскую команду 40-летний российский специалист Александр Крестинин.

Несколько любопытных фактов

• На турнире есть только одна команда с рейтингом ФИФА выше 50 места. Самая высокая позиция у австралийцев – 41-я, дальше идут японцы – как раз 50-я строчка.

• Южная Корея всегда входит в число фаворитов, но последний раз она выигрывала Кубок Азии аж в 1960 году. После этого четырежды выходила в финал и не выиграла ни разу.

• Наибольшее количество побед – у японцев, четыре титула. Они ни разу не проигрывали в финалах.

• Всего на Кубке Азии было восемь победителей, причем среди них есть Израиль (сейчас участвует в турнирах УЕФА) и Австралия (чемпион прошлого турнира).

Опасения

Турнир может провалиться по нескольким причинам.

1. В ОАЭ опасаются, что посещаемость будет невысокой. Отчасти это связано с расширением турнира и увеличением количества незрелищных матчей.

2. В ОАЭ также опасаются, что фанаты не захотят смотреть игры вживую, потому что в это время по ТВ будет идти любимая в Азии английская Премьер-лига.

3. VAR будет введена с четвертьфиналов – это хорошо. Но опыт использования системы в азиатских лигах пока что не признан удачным (а кое-где и откровенно неудачным), так что добиться моментальной реакции и минимальных временных затрат, как на ЧМ-2018, будет очень тяжело.

Почему еще стоит смотреть турнир

Если вы смотрели прошлый Кубок Азии, то наверняка сохранили интерес и четыре года спустя. Турнир в Австралии был очень красивым и зрелищным, а антураж – прекрасным. Сейчас наивно ожидать ровно того же, по организации с австралийцами едва ли получится сравниться, но несколько историй все равно появятся.

А вот что было в Австралии.

У австралийцев за турнир забивали десять разных человек. Не столько из-за слабости соперников, сколько из-за того, насколько разнообразно они старались играть. Это была совсем не та команда, что сыграла в обычном силовом стиле на ЧМ-2018.

Наставили рекордов – защитник КНДР схватил желтую карточку уже на 13-й секунде матча (хотя Винни Джонс бы только ухмыльнулся), а у Иордании, разгромившей Палестину, покером отметился футболист, который и по воротам-то пробил всего четыре раза. 100% попадание.

На матч Бахрейна и ОАЭ зрители пришли с зонтиками и укрылись ими. Дождя в тот день не было вообще, зато жутко палило солнце. Так и просидели весь матч под зонтами, зато увидели будущих призеров (ОАЭ заняли третье место на турнире).

«Идет 22-я минута и в Тегеране, простите, в Сиднее по-прежнему 0:0», – зажигал твиттер Кубка Азии на матче Катара и Ирана. А все потому что на игре присутствовало 22 тысячи иранских фанатов. На австралийском стадионе!

Иранцы дальше четвертьфинала не прошли. Зато порадовали фанатов классной формой.

А австралийцы порадовали своих болельщиков победой на турнире. Причем каждому игроку вручили копии кубка прямо на награждении после финала.

А еще была история о мальчике, который подсказал китайскому вратарю, куда прыгать в эпизоде с исполнением пенальти игроком Саудовской Аравии. Кипер туда и прыгнул, мяч отразил, Китай выиграл важный матч, а парень тут же обрел популярность в этой стране, и игру против Узбекистана уже смотрел с трибуны. Ее китайцы тоже выиграли, а затем дошли до четвертьфинала.

Там нет фаворита

У букмекеров одинаковые шансы на победу имеют Иран, Южная Корея и Япония, чуть поодаль располагаются ОАЭ, Австралия и Саудовская Аравия. Узбекистан на этот раз делит 9-10 места, а слабейшей командой считается Туркменистан (коэффициент на чемпионство – 1000). Отсутствие явного фаворита и тесная компания из пяти-шести команд с примерно равными шансами на успех – всегда являлись плюсом для этого турнира. Борьба будет зрелищной и интересной.

Кубок Азии стартует в субботу, 5 января. Он пройдет в ОАЭ до 1 февраля.