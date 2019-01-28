Я провел неделю на Кубке Азии: арабы молятся на стадионе, северокорейцы впервые пробуют кока-колу

Репортаж из ОАЭ.

Валерий Малев провел неделю в ОАЭ − в ключевой период Кубка Азии. Там он изучил важнейшие города страны и увидел все самые интересные команды турнира. Свои впечатления он упаковал в этот тревел-дневник.

Вот анонс основных моментов:

• Люди из Северной Кореи радуются кока-коле в свободной продаже

• Арабские фанаты молятся прямо в перерыве

• Австралийцы используют песню про хиппи

• Японцы сделали мусорные пакеты своей фишкой

• Около Дубая есть эмират, где пакистанцы и индийцы развивают крикет

Фанаты Северной Кореи: радуются кока-коле и поют про гору, где родился вождь

Аль-Айн. 13 января

Аль-Айн − единственный крупный город в ОАЭ, расположенный не у моря, а в пустыне, − мог предложить больше, чем просто два красивых стадиона. Огромный пальмовый оазис в центре города, обилие исторических крепостей, парки, горы с живописным видом – обстановка в Аль-Айне отличается от шика и блеска Дубая и Абу-Даби и важна для полноценного понимания страны.

Хотя Аль-Айн – вполне себе футбольный город, именно там был установлен антирекорд посещаемости турнира. Виноваты геополитические сложности обеих команд. И если Северная Корея закрыла своих границы достаточно давно, то Катар лишь полтора года назад разорвал дипломатические отношения с рядом арабских стран. В том числе − с ОАЭ.

Лишь несколько фанатов Катара в итоге попали на трибуны. Основная делегация расположилась в вип-ложе.

Северная Корея привезла на турнир два сектора болельщиков – один из них был полностью женским. Второй, на противоположной трибуне, − мужским (но первый ряд также заняли девушки). Сборная КНДР пропускала один гол за другим, но их поддержка была яркая и активная. Одна из северокорейских девушек даже получила приз от спонсора «Лучший фанат матча» − официального мяча турнира.

Определенный интерес к матчу проявили туристы из Западной Европы – когда еще увидишь настоящих северокорейцев? Два поляка, которые давно увлекаются культурой Северной Кореи, прилетели в Эмираты специально на этот матч и ходили вокруг, укутавшись в корейский красно-синий флаг со звездой.

Северные корейцы с особой радостью ждали перерыв: ведь в подтрибунном помещении можно впервые попробовать кока-колу. Во втором тайме они собрались и хором затянули национальную песню про восхождение на священную гору Пэкту – там, в соответствии с официальной историей, родился и провел детство Ким Чен Ир.

Несмотря на шесть пропущенных голов, северокорейцы до конца поддерживали команду, и радовались буквально каждой мелочи: заработанному ауту, штрафному, удачному переходу в атаку.

Арабские фанаты молятся в перерыве и втыкают флаги в головной убор

Аль-Айн. 14 января

Второй стадион Аль-Айна построен для одноименного клуба − того самого, что недавно играл в финале клубного ЧМ с «Реалом». Цвета «Аль-Айна» совпадают с цветами мадридцев, поэтому кресла внутри стадиона, как и на «Сантьяго Бернабеу», выполнены в белой и фиолетовой расцветке. А главная деталь стадиона – фиолетовый фасад.

Фан-клуб сборной ОАЭ к матчу подготовился серьезно: огромные баннеры на нескольких трибунах и море национальных флагов разного размера, которые особенно удобно крепить в арабский игаль − традиционный обруч на голове.

На футбол в Эмиратах не принято брать женщин – на центральной трибуне не замечаю практически ни одной. Зато принято ходить на матчи с сыновьями, прививая любовь к игре с детства.

Захожу на сектор – и во мне тут же идентифицируют европейца, после чего надевают на шею шарф из верблюжьей шерсти в цветах флага ОАЭ. Кажется, выбор, за кого в этот день болеть, сделан.

В отличие от игры КНДР, где у заводящего отобрали мегафон, усилители звука хозяев никто не трогал. Песни не замолкали весь матч, превращаясь в одну длинную арабскую музыкальную композицию под аккомпанемент бубнов и барабанов.

Достаточно большой сектор за воротами заняли болельщики сборной Таиланда, многие из которых живут и работают в ОАЭ. Очень много женщин – видимо, это тоже связано со спецификой трудовой миграции из Юго-Восточной Азии.



Больше всего на матче удивила картина в перерыве. Прямо в подтрибунке люди расстелили молитвенные коврики, повернутые в сторону Мекки.

Особенно радостно болельщики сборной Эмиратов реагируют на финты и пятки от своих футболистов – размеренный темп игры и вялая оборона Таиланда дают на это много попыток.

Матч заканчивается вничью – 1:1, и тайцы радостно бегают по полю, не дожидаясь результатов остальных пяти групп – их очкового запаса хватит, чтобы выйти в плей-офф и с третьего места.

Сборная ОАЭ же по завершении матча подошла к болельщикам и акапельно спела вместе с ними национальный гимн.

Сирийцы и австралийцы залезали на гору, чтобы посмотреть игру

Аль-Айн. 15 января

В отличие от матчей ОАЭ, у сирийцев ходят на стадион семьями в полном составе. Было много и маленьких девочек, и красивых девушек с распущенными волосами, для которых поход на футбол был важным вечерним событием. Болели девушки особо эмоционально – не зря спортивные маркетологи отмечают, что на многих популярных спортивных соревнованиях девушки могут составлять большую часть аудитории.

Слово, написанное арабской вязью, можно растянуть бесконечно длинно при написании, не теряя смысла. Тоже самое – с длинными тонкими полосами красно-бело-черного флага Сирии, растянувшихся вдоль сразу нескольких секторов стадиона в Аль-Айне. Главное – чтобы на полотне флага были две зеленые звезды.

Сирийцы практически полностью заполнили стадион, проведя весь матч стоя и скандируя «Сурия!», − так по-арабски звучит название страны.

Игра вызвала такой большой интерес, что некоторые зрители просто залезли на гору около арены.

Сирийцы по ходу турнира уволили главного тренера, и за счет высокой мотивации и поддержки болельщиков сильно поджимали Австралию весь матч. Но класс соперника все решил: на последней минуте матча после красивого дальнего удара австралийцы повели 3:2 – Сирия вылетела.

Как и после первых двух голов, на трибунах заиграл припев знаменитой песни Down Under: она про австралийцев, отправившихся по знаменитому туристическому маршруту Hippie trail. Популярная в 60-х годах «Тропа хиппи» обычно проходила по дорогам ряда азиатских стран, в том числе Сирии, Иордании и многих других. С учетом этого матча получилось символично.

Иран – Ирак. Полиция перекрыла улицы, но сам матч − тоска

Дубай. 16 января

Дубай не город футбола. Небоскребы, отели, пляжи, набережные, рестораны и торговые центре. Здесь все самое огромное, интересное и лучшее – список достопримечательностей растет ежегодно, но для футбола это совсем не Абу-Даби.

Хотя два стадиона для Кубка Азии тут есть, а стадион «Аль Мактум» перестроили специально под этот турнир. При его реконструкции были использованы достаточно недорогие, но эффектные технологические решения, и арена, фасад которой представлял собой белое полотно со множеством цветных лампочек, стал настоящим украшением турнира.

Главной встречей для Дубая стала игра Ирана и Ирака в последнем туре группы. Если на большинство других игр билеты свободно продавались в кассах перед началом, то этот матч заранее собрал все доступные места.

Дубай был не готов к такому ажиотажу. Полиция перекрывала все соседние улицы, чтобы не допустить к стадиону людей без билетов − но из-за этого не могли подойти те, у кого они были. Огромные очереди и ноль камер хранений. «Что ж, окей, но я вас запомнил», − отвечаю стюарду, который предлагает мне скинуть рюкзак с «запрещенными» фотоаппаратом и ноутбуком прямо под стол у зоны досмотра.

Полностью болельщики собрались только к перерыву, но в целом они ничего интересного за первый тайм не пропустили. Надстроенная над стадионом крыша обеспечивала сумасшедшую акустику, болели все очень активно, но при этом визуальные границы между болельщиками двух сборных полностью стерлись.

На флагах Ирана гораздо больше зеленого цвета, при этом, в зеленых футболках играл Ирак. Игровая форма иранцев – белого цвета (у большинства фанатов – вариант с патчами Russia-2018), но при этом, фанатские сектора Ирака тоже организованно пришли в белом.

Если соберетесь на крупный турнир, не повторяйте мою ошибку и заранее прикидывайте, какие матчи последнего тура будут интересными, а какие − скукой. В случае с матчем Иран-Ирак получилось второе. В итоге эта нулевая ничья по содержанию очень напоминала легендарную игру Франция-Дания на ЧМ-2018 в России.

Место, где крикет популярнее футбола

Шарджа. 21 января

Номинально Шарджа – отдельный от Дубая эмират, более традиционный и консервативный, но в настоящее время граница между ними практически стерлась. Многоэтажное жилое строительство Шарджи вплотную примыкает к границе Дубая, и Шарджа медленно превращается в город-спутник богатого соседа.

В Шардже более дешевые отели для пляжного отдыха, поэтому сюда часто едет бюджетный сегмент туристов; а также – более дешевое жилье, в основном заселяемое мигрантами. Многие из них ежедневно ездят на работу в Дубай, превращая десяток километров шоссе между городами в сплошную пробку, и в ближайшее время планируется продления дубайского метро до центра Шарджи, что сделает разделение между городами двух эмиратов еще более условным.

Большинство фанатов тех сборных, которым выпали матчи в Шардже, остановились в Дубае и ездили туда только на игры. Те немногие, кто все-таки остался напрямую в Шардже, часто слышали от местных таксистов: «Футбольный стадион? О, этот тот, который возле стадиона для крикета?».

Основные диаспоры Шарджы представляют Пакистан и Южную Индию, поэтому главным спортивным объектом города закономерно стала арена для крикета. Здесь проводится рекордное число международных матчей каждый год.

Футбольный стадион, расположенный в сотне метров от центра крикета, на время Кубка Азии, конечно, привлек к себе дополнительное внимание, но проходящий параллельно матч по крикету собрал свою аудиторию даже во время матча 1/8 финала с серьезной по азиатским меркам вывеской Япония – Саудовская Аравия.

По сравнению с принципиальной игрой против Катара, сектора саудовцев немного поредели, но все равно выглядели очень солидно. Центральный сектор весь матч простоял и бесконечно пел, повторяя за заводящим в мегафон одну сплошную длинную арабскую песню. Фан-сектор Японии большую часть матча молчал, лишь изредка прерываясь резкими короткими зарядами «Ниппон!».

Заряды японцев сопровождались хлопками в надутые мусорные пакеты – мем с чемпионата мира жив. Синий мусорный пакет был практически у каждого – сектор из-за этого выглядел цветастее и веселее, в паузы между зарядами они помогали укрыться болельщикам от солнца.

Японская футбольная история всегда связана с драмой, о чем напоминала футболка одного из заводящих на секторе с надписью «Remember Doha 1993». 28 октября 1993 года сборная Японии играла в Дохе с Ираком, и победа в этой встрече могла впервые в истории вывести японцев на чемпионат мира. На последней минуте того матча Япония пропустила гол, и не смогла квалифицироваться на ЧМ-1994, тот день вошел в историю как «Трагедия в Дохе», а фраза «Никогда не забывайте Доху» стала крылатой в спортивной культуре страны.

В игре с Саудовской Аравией повторить такое невозможно – забив после углового в середине первого тайма, Япония всей командой отошла в глухую оборону. Саудовская Аравия тотально доминировала весь матч, но японцы отбились.

Выиграв матч, игроки сборной Японии в полном составе подошли к трибуне и поклонились. Болельщики японцев по одному выкрикивали имена своих футболистов, после чего пришло время главного – уборки мусора.

Кроме стаканов и бумажек в пакеты отправились и оставленные на трибуне бесплатные флажки Саудовской Аравии.

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