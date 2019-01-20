Недавно Катар и Саудовская Аравия чуть не развязали войну. Я съездил на их матч

Самая острая пара Кубка Азии − в репортаже из ОАЭ.

Почему они враждуют: газ, ПВО, изоляция

После войны в Персидском заливе 1990-1991 годов Саудовская Аравия теряет геополитический контроль над регионом. У Катара появляются новые технологии для транспортировки добытого газ морским путем: так страна получает полную финансовую независимость от газопроводов Саудовской Аравии – своего единственного континентального соседа. Катар постепенно набирает вес и влияние. Например, инвестирует в европейские проекты и создает большой тв-канал «Аль-Джазира» − рупор мнения страны в арабском мире, который расходится с официальной риторикой Королевства Саудовской Аравии.

Во всех последующих столкновениях в других странах Катар и Саудовская Аравия начинают поддерживать противоположные стороны, и с каждым годом конфликт развивается все сильнее. Вплоть до разрыва дипломатических отношений в 2017-м. Саудовскую Аравию в этом споре поддерживают Бахрейн, Египет и ОАЭ. Эскалация конфликта на этом не прекращается, и уже летом 2018-го, чтобы не допустить покупки Катаром российской системы ПВО, Саудовская Аравия готова «принять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, включая военные действия».

Граница между странами − всего 87 километров, и несколько месяцев назад Саудовская Аравия высказала идею радикального проекта, призванного навсегда изменить карту мира. На своей территории, в одном километре от границы с Катаром, Саудовская Аравия готова прорыть канал длиной в те самые 87 километров и полностью отрезать Катар от суши, превратив его в островное государство.

Мы привыкли, что футбольные организации обычно не допускают матчей между странами с непростыми геополитическими взаимоотношениями. Но на Кубке Азии жеребьевке никто не помешал: игра Катара и Саудовской Аравии выпала на самый конец группового этапа.

Матч выпал на лучшее место ОАЭ – именно эмират Абу-Даби (здесь же − одноименная столица) считается наиболее футбольным регионом страны. Недавно местный клуб «Аль-Айн» играл с мадридским «Реалом» в финале клубного ЧМ, а «Аль-Джазира» и «Аль-Вахда» регулярно выигрывают чемпионат.

Для проведения матчей Кубка Азии город предоставил сразу три стадиона, один из которых находится буквально в нескольких метрах от центрального автовокзала – главной транспортной артерии Абу-Даби. Для встречи Саудовской Аравии и Катара был отведен самый крупный стадион турнира «Зайед Спортс Сити». Тут же в начале февраля пройдет финал.

Короче, и календарь, и место символично обострили этот давний конфликт.

Катар против всех: саудовцы принесли фото короля и освистывали катарский гимн

Сам стадион − целый спортивный город: кроме непосредственно арены в огромном парке находятся большой теннисный центр, ледовый каток и масса площадок для других видов спорта. Чем-то это напоминает комплекс «Лужники», но с большой территорией под парковку – специфика страны, где все делают на автомобиле.

По дороге к стадиону впервые за турнир попадаются машины с номерными знаками другой страны – Саудовской Аравии. Люди в зеленой атрибутике уверенно направляются в сторону входа в комплекс, где со всеми желающими фотографируется маскот Саудовской Аравии – орел с огромным флагом.

В толпе заметен человек с кучей небольших флажков Саудовской Аравии – оказывается, он их не продает, а просто дарит всем желающим.

Некоторые из подходящих к стадиону болельщиков обернуты в огромные флаги ОАЭ, но в руках держат флаг Саудовской Аравии; у многих на шее – шарф из двух этих частей. Все-таки разрыв дипломатических отношений ОАЭ и Катара тотально влияет на симпатии домашних зрителей.

Флаг Катара (маленький) я вижу только на щеке у женщины со стойки в зоне спонсорских активностей. Кстати, этот стадион финала в Абу-Даби – единственный на всем турнире, где зоны спонсоров вообще предусмотрены, поэтому, если кто-то не успел из-за очередей во время чемпионата мира в «Лужниках» сделать красный пластиковый стакан из-под газировки со своим фото, еще можно прилететь за этим на финал в Абу-Даби.

Огромные трибуны заполнились лишь на треть. Интереснее всего − на центральном секторе активных фанатов Саудовской Аравии. Здесь наиболее крепкие саудовцы весь матч будут держать три огромных мегафона – их песни начинаются еще до матча, полностью заглушая играющую из колонок стадиона Sky Full Of Stars.

Я заранее взял тот бесплатный бело-зеленый флажок − и благодаря ему саудовцы глядят на меня с уважением. Но я быстро понимаю, чего еще мне не хватило, чтобы стать для них по-настоящему своим. Почти каждый из фанатов на трибуне пришел с плакатом короля Саудовской Аравии. Это Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд: ему 83, на свою первую должность (мэра столицы) он пришел в 18 лет, но престол страны получил только четыре года назад − ждал очереди наследования.

Некоторые принесли большие фотографии еще одного человека – наследного принца Саудовской Аравии и по совместительству министра обороны, кто-то – сразу два портрета. Геополитики в этот день точно больше, чем футбола.

Гимн Катара перед началом матча все эти люди яростно освистывают, усердно поднимая плакаты лидеров еще выше.

Молитва в перерыве и голы в тишине

Трибуна Саудовской Аравии заводит одну непрекращающуюся песню на арабском: ударные, голос заводящего в мегафоне и фан-сектор, хором подхватывающий строки песен, звучали очень мелодично. Изредка песня прерывалась только для освистывания катарских атак.

Дополнительный импульс поддержке дали штанга саудовцев и нереализованный пенальти Катара. Весь стадион болел за Саудовскую Аравию, найти фанатов Катара было невозможно: даже их гол в конце первого тайма зрители встретили в полной тишине. Празднуя забитый мяч, лучший бомбардир турнира Алмоез Али сбил ногами угловой флажок, а один из защитников сборной Катара поднес руки к ушам, обращаясь к молчаливым трибунам.

В перерыве часть людей отправилась под трибуны на молитву, в основном располагаясь под лестницами, хотя результату матча это точно не помогло. Алмоез Али забил еще один гол, и часть фанатов Саудовской Аравии вообще ушла со стадиона раньше конца матча.

Счету 2:0 активно радовались лишь пара человек в вип-ложе, замененный автор дубля еще долго пребывал в объятиях партнеров со скамьи запасных, но ближе к концу матча случилось неожиданное. В одно из мест на стадионе начали подтягиваться громкие радостные катарцы – и с каждой минутой их толпа становилась все многочисленнее. Удивительно, откуда они вдруг появились, но последние минуты уже прошли под их победные распевы.

Саудовская Аравия получила больное имиджевое поражение. Но на турнирные дела оно не влияет. И они, и Катар, и ОАЭ вышли в плей-офф. Возможно, там они пересекутся снова. Если так, напряжение между ними будет еще сильнее.

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