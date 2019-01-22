За Вьетнам играет русский вратарь. Он учился в школах «Спартака» и «Динамо»

Наши люди есть и там.

На групповом этапе Кубка Азии Вьетнаму повезло. В группе с Ираком, Ираном и Йеменом вьетнамцы победили лишь раз (в матче с Йеменом – 2:0), но этого хватило, чтобы выйти в плей-офф турнира с 3 места группы. В 1/8 финала Вьетнам в серии пенальти выбил Иорданию. В четвертьфинале сыграет с Японией.

Вьетнам уже удивил всех тем, что добрался до 1/4 финала. Это повторение лучшего достижения сборной за всю историю: на Кубке Азии-2007 она дошла до той же стадии. А на все остальные турниры не попадала, потому что просто не проходила квалификацию.

Для российских болельщиков Вьетнам удивителен тем, что на воротах команды стоит игрок, которого родился в России и начинал карьеру в нашей стране. Во Вьетнаме его называют Дангом Ван Ламом. В России – Лев Шонович Данг.

Кто он такой

Данг родился в семье русской и вьетнамца. Его мама – бывшая актриса театра, отец – бывший артист балета. Родители встретились, когда были еще студентами и учились в Российском университете театрального искусства. Их сын родился в 1993-м.

Юношескую карьеру Лев начинал в России. Он играл за академии «Спартака», «Крыльев», «Динамо». Несмотря на то, что в 2010-м семнадцатилетний парень уехал в школу «Хоанганя», через четыре года он вернулся в Москву и играл полгода за любительские команды и профессиональный клуб «Родина».

В октябре 2012-го Данг дал интервью Sports.ru. Вот небольшой кусочек о конце его выступлений в России: «В 2010 году у меня заканчивался контракт с «Динамо», и как раз был выпуск в школе. Меня позвали и сказали: «Извини, но контракт мы продлевать не будем». Ну, не будете и не будете. Я даже не стал спрашивать почему – какая уже разница. Ну и почти сразу решил, что не хочу пробовать устроиться где-то в России. Мой папа – вьетнамец. И я ему сказал: «Пап, давай попробуем найти что-нибудь во Вьетнаме». Я в принципе еще года за два до выпуска думал о Вьетнаме. И мы начали искать варианты».

Как у него дела

У него все отлично. Во-первых, играет за сборную Вьетнама. Во-вторых, 21 января перешел в «Муангтонг Юнайтед», который закончил прошлый сезон чемпионат Таиланда на четвертой строчке.

До этого Данг играл за «Хайфон». И с футболом в городе Хайфон связана интересная история. До 2001 года команда несколько раз распадалась, потому что местная мэрия не считала, что нужно вкладывать в нее деньги из регионального бюджета – для этого есть более важные дела, например, развитие городского порта. В разное время за «Хайфон» играли рабочие этого порта, на пару сезонов она переходила в распоряжение городской полиции (и за клуб играли исключительно ее сотрудники). Команда перестала принадлежать городским организациям в только 2003-м.

«Хайфону» никак не могли найти нормального спонсора, который бы самостоятельно содержал клуб. Но в 2011-м главным акционером команды стала корпорация, занимающаяся цементной промышленностью во Вьетнаме. И дела с финансами у «Хайфона» стали намного лучше. В 2014-м клуб вернулся в V-лигу (высшая вьетнамская лига), в 2016-м почти выиграл чемпионат (помешала серия из поражений в конце сезона, и команда заняла второе место). Прошлый сезон команда закончила на шестом месте. В этом же ее задача – попасть минимум в тройку. Об этом сказал главный тренер Хоанг Ань Туан.

«Муангтонг» – более успешная команда, чем «Хайфон». После того, как ее приобрел Siam Sport Syndicate в 2007-м, клуб попал в высшую тайскую лигу и ни разу не закончил сезон ниже пятого места. Любопытно, что в 2014-м, когда «Муангтонг» занял пятое место, клуб устроил массовую зачистку (расстался с 8 футболистами в летнее трансферное окно) и доверился немецкому тренеру Винфриду Шеферу, который известен по работе в «Карлсруэ».

Что говорит вратарь

На данный момент, кажется, Данг полностью доволен карьерой. В России у него не получилось выиграть конкуренцию у местных вратарей. Зато он с гордостью рассказывает, как нашел для себя команду во Вьетнаме и счастлив играть там.

Два года назад в интервью Газета.ру голкипер сказал: «Попадание в сборную Вьетнама – это, наверное, как раз и вознаграждение за работу, которую я проделал. Не буду останавливаться, впереди еще много целей, маленьких и больших. В спорте нет слова «вчера» — всем нужен результат сегодня и сейчас, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. У вьетнамцев в крови трудолюбие, патриотизм, бесстрашие, выносливость, поэтому, думаю, козырь вьетнамской сборной — самоотдача».

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