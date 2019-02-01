Новичка «Зенита» высадили из автобуса. Так он узнал о трансфере

Этот парень заменит Паредеса.

«Зенит» и «Бока Хуниорс» договорились по трансферу хавбека Вильмара Барриоса. По слухам, сумма сделки – 13 миллионов евро. О переходе в «Зенит» Барриос узнал прямо перед матчем с «Сан-Мартин Сан-Хуан». Он попал в заявку «Боки» на игру и собирался на клубном автобусе ехать с командой на матч. Но в последний момент ему сообщили о переходе и сняли с поездки.

twit text — TyC Sports (@TyCSports) 30 января 2019 г.

• С уходом Паредеса у «Зенита» образовалась дыра в опорной зоне. Барриос – его замена. Разница лишь в их стиле. Передес часто подключался к атаке «Зенита», создавал моменты для партнеров. Барриос – более оборонительный опорник. Статистика показывает, насколько эти игроки разные. В среднем за матч Барриос бьет 0,1-0,2 раза, Паредес – 1-2 (больше в 10 раз). В плане выигранных воздушных единоборств Барриос лучше. В среднем за каждый матч аргентинской лиги он побеждает в 71% таких случаях, Паредес в РПЛ выигрывает лишь в 53%.

• За последний год Барриосом интересовались «Реал», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Но «Зенит» опередил потенциальных конкурентов. Сам он прокомментировал этот переход так: «Переезд в Европу – важный шаг в моей карьере. Хочу продолжать расти как в личном, так и в футбольном плане. Я хранил молчание на тот случай, если останусь в «Боке». Я счастлив такой возможности, нужно воспользоваться этим шансом. Благодарю всех людей, которые критиковали меня, потому что они так или иначе сделали меня сильнее».

• Осенью Барриоса называли главной трансферной целью «Тоттенхэма». Маурисио Покеттино был поражен ходом Гвардиолы: Пеп использовал Сильву в качестве оборонительного центрального полузащитника. По некоторой информации, Покеттино искал футболиста, способного сыграть подобие Сильвы. Английские издания писали, что Барриос подойдет для реализации этой идеи.

• Аргентинские журналисты характеризуют Барриоса как достаточно импульсивного футболиста. Журналист Radio Continental Луис Пельохо говорит: «Барриос – грубиян, он часто спорит с судьями, провоцирует соперников разговорами, подлыми приемами». Подтверждение теории Пельохо – эпизод с матча ЧМ-2018 Колумбия – Англия. Барриос несколько раз бодался с соперниками, толкнул Хендерсона и спровоцировал потасовку.

twit text — SPORTbible (@sportbible) 3 июля 2018 г.

• Несмотря на неуступчивый характер, в сборной Колумбии он известен как примерный семьянин. За 6 лет карьеры Барриос ни разу не попадал в неприятные ситуации, связанные с нарушением режима. О том, как проводит досуг полузащитник, идеально говорят его же слова: «Считаю, что семья, мои мама, жена и ребенок, лучше всего помогают расслабиться после тренировок и игр. Алкоголь и шумные клубы? Нет, это не про меня. Я считаю себя семейным человеком».

• Он был чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Колумбии. Но главным своим достижением Барриос считает выход в финал Кубка Либертадорес вместе с «Бокой». Правда, во втором матче (в нем «Бока» проиграла «Риверу» – 1:3) полузащитник получил красную, и болельщики обвинили его в поражении.

Но без Барриоса «Бока» могла проиграть еще в первом матче (2:2). За 90 минут игрового времени точность его передач составила 91,9% (34 из 37 пасов дошли до адресатов – лучший показатель среди всех игроков того матча), он выиграл 10 из 14 единоборств, сделал 3 перехвата (по последним двум показателям он был лучшим в «Боке»).

UPD. Вечером 1 февраля «Зенит» объявил о переходе Барриоса.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 февраля 2019 г.

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