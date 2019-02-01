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    Новичка «Зенита» высадили из автобуса. Так он узнал о трансфере


    3
    Голосов: 20
    01.02.2019 22:50
    Этот парень заменит Паредеса.

    «Зенит» и «Бока Хуниорс» договорились по трансферу хавбека Вильмара Барриоса. По слухам, сумма сделки – 13 миллионов евро. О переходе в «Зенит» Барриос узнал прямо перед матчем с «Сан-Мартин Сан-Хуан». Он попал в заявку «Боки» на игру и собирался на клубном автобусе ехать с командой на матч. Но в последний момент ему сообщили о переходе и сняли с поездки.

    • С уходом Паредеса у «Зенита» образовалась дыра в опорной зоне. Барриос – его замена. Разница лишь в их стиле. Передес часто подключался к атаке «Зенита», создавал моменты для партнеров. Барриос – более оборонительный опорник. Статистика показывает, насколько эти игроки разные. В среднем за матч Барриос бьет 0,1-0,2 раза, Паредес – 1-2 (больше в 10 раз). В плане выигранных воздушных единоборств Барриос лучше. В среднем за каждый матч аргентинской лиги он побеждает в 71% таких случаях, Паредес в РПЛ выигрывает лишь в 53%.

    • За последний год Барриосом интересовались «Реал», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Но «Зенит» опередил потенциальных конкурентов. Сам он прокомментировал этот переход так: «Переезд в Европу – важный шаг в моей карьере. Хочу продолжать расти как в личном, так и в футбольном плане. Я хранил молчание на тот случай, если останусь в «Боке». Я счастлив такой возможности, нужно воспользоваться этим шансом. Благодарю всех людей, которые критиковали меня, потому что они так или иначе сделали меня сильнее».

    • Осенью Барриоса называли главной трансферной целью «Тоттенхэма». Маурисио Покеттино был поражен ходом Гвардиолы: Пеп использовал Сильву в качестве оборонительного центрального полузащитника. По некоторой информации, Покеттино искал футболиста, способного сыграть подобие Сильвы. Английские издания писали, что Барриос подойдет для реализации этой идеи.

    • Аргентинские журналисты характеризуют Барриоса как достаточно импульсивного футболиста. Журналист Radio Continental Луис Пельохо говорит: «Барриос – грубиян, он часто спорит с судьями, провоцирует соперников разговорами, подлыми приемами». Подтверждение теории Пельохо – эпизод с матча ЧМ-2018 Колумбия – Англия. Барриос несколько раз бодался с соперниками, толкнул Хендерсона и спровоцировал потасовку.

    • Несмотря на неуступчивый характер, в сборной Колумбии он известен как примерный семьянин. За 6 лет карьеры Барриос ни разу не попадал в неприятные ситуации, связанные с нарушением режима. О том, как проводит досуг полузащитник, идеально говорят его же слова: «Считаю, что семья, мои мама, жена и ребенок, лучше всего помогают расслабиться после тренировок и игр. Алкоголь и шумные клубы? Нет, это не про меня. Я считаю себя семейным человеком».

    • Он был чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Колумбии. Но главным своим достижением Барриос считает выход в финал Кубка Либертадорес вместе с «Бокой». Правда, во втором матче (в нем «Бока» проиграла «Риверу» – 1:3) полузащитник получил красную, и болельщики обвинили его в поражении.

    Но без Барриоса «Бока» могла проиграть еще в первом матче (2:2). За 90 минут игрового времени точность его передач составила 91,9% (34 из 37 пасов дошли до адресатов – лучший показатель среди всех игроков того матча), он выиграл 10 из 14 единоборств, сделал 3 перехвата (по последним двум показателям он был лучшим в «Боке»).

    UPD. Вечером 1 февраля «Зенит» объявил о переходе Барриоса.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 20
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 3 февраля 2019, 16:29

      раньше Зенит скупал Халков, а теперь всякий сброд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 февраля 2019, 12:52

      Это хорошо что он агрессивный , последние матчи Зенита с о всяким дном показывают на что Зениту нужно было сделать упор, и Богданычу зачёт за этот трансфер

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 2 февраля 2019, 08:11

      зенит чернеет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > РМЗ 2 февраля 2019, 12:47

      Ну и что ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2019, 07:49

      пишут грубый он похлеще самого вернблума теперь жёлтые и красные не за горами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 31 января 2019, 23:37

      Хороший опорник необходим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 31 января 2019, 18:25

      И зачем он нужен

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 31 января 2019, 17:36

      Питер как же так , у него же темный цвет кожи ?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1315

      Taps > lek! 31 января 2019, 17:46

      Ничего, потрём снежком, побелеет.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 31 января 2019, 17:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Странно... Зенит решил черных покупать?
      Теперь Барриос будет кокоше кокс подгонять )))

      -9
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > WhiteEgon 31 января 2019, 17:35

      Бруну не помним уже?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 31 января 2019, 17:24

      Не дешевый сегодня уголь!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > yarik1_78 31 января 2019, 19:55

      Вы то главная кочегарка последних лет)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > RotBerg 31 января 2019, 20:26

      С почином вас белозадые!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат > yarik1_78 1 февраля 2019, 00:19

      Сударь, если хотите дискуссий в духе белозадые - краснозадый, свиньи - клячи, бомжи - мусора и прочее, то вам к Дудю на сайт Sports.ru. На этом портале оскорбительный стиль общения не принят, и, уверен, не приживется.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Вомбат 3 февраля 2019, 16:30

      да ну??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 31 января 2019, 17:11

      Нужны такие парни Зениту. Команда стареет!

      0
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