У «Зенита» большие проблемы. Они тянутся с осени

Семаку нужно срочно решать их, чтобы стать чемпионом.

«Зенит» за два тура Кубка «Матч Премьер» получил да болезненных поражения: 1:3 – от «Локомотива», 0:3 – от «Спартака». Кризис питерцев, начавшийся в конце осени (последние два матча Питера в РПЛ закончились поражениями), теперь ставит главный вопрос перед Сергеем Семаком: сумеет ли он взять чемпионство? Тем более, отрыв от конкурентов совсем маленький, а проблемы у команды достаточно большие.

«Зенит» прощается с лидером

Официально об уходе Паредеса команда еще не объявила. Но все к тому и идет. Спортивный директор «ПСЖ» присутствовал на матче «Зенита» с «Локо». Семак две игры подряд не включал Паредеса в заявку команды. Уже даже известна примерная сумма сделки. По неофициальным данным, «ПСЖ» заплатит за Паредеса 47 миллионов евро. Плюс: в этой сделки так же возможны дополнительные выплаты.

«Зенит» теряет очень важного игрока, и об этом хорошо говорит статистика:

В каждом матче РПЛ он совершает в среднем 6,5 отборов – лучший показатель в «Зените».

24,3 перехвата – средний показатель отборов Паредеса в каждом матче чемпионата.

У него высокий процент, показывающий точность передач – 85,4%.

В каждом матче РПЛ он делает в среднем 30,5 пасов – лучший показатель в «Зените».

КПД (в данном случае – опека соперника, которая заканчивается перехватом мяча) Паредеса, когда он играет в опорной зоне и на позиции центрального полузащитника, примерно одинаковы: 67,5% против 66,6%.

Несмотря на то, что «Зенит» расстанется со своим главным полузащитником, у клуба уже есть варианты для замены (которые вряд ли можно назвать равнозначными). Первый – если использовать все ту же схему с опорником, то тут для основы подойдут Оздоев (который к тому же с российским паспортом) и Краневиттер. Второй – использовать 4+2+3+1 с условными Нобоа и Кузяевым в центре и Ерохиным на позиции АПЗ.

Еще один рабочий вариант – потратить деньги, полученные от «ПСЖ» на классного легионера.

У «Зенита» проблемы с игрой

В конце ноября, когда у «Зенита» начались проблемы на поле, у команды был один важный минус – отсутствие стиля. Вернее, стиль, как правило, четко прослеживался (навязать борьбу в центре, отдать дальше, доставить мяч на Дзюбу), но он стал настолько предсказуемым, что «Арсенал» и «Рубин» без проблем справились со сдувающимся оппонентом.

«Рубин» перегрузил защитную линию, обезвредив таким образом Дзюбу – логично, что атаки у «Зенита» в матче с казанцами не очень-то и шли. «Арсенал» грамотно подключил персональную опеку – так у питерцев было меньше шансов на организацию выпадов, за счет этого получилось перехватить преимущество и хлестко обыграть Семака (4:2).

А теперь плохие новости: проблемы никуда не делись. В матче с «Локомотивом» вышел какой-то слишком расхлябанный «Зенит». Питерцы не понимали, куда отдавать мяч (неудивительно, что «Локо» блокировал 56% соперника на чужой половине поля), как организовывать моменты. Кончилось все тем, что Семин выпустил на поле молодежь, и сложилось ощущение, что «Зенит» просто не ожидал этого. Миронов и Тугарев тремя передачами и точным ударом разнесли оборону соперника. Хуже было только в матче со «Спартаком».

«Спартак» душил соперника прессингом. Команда Кононова подолгу не давала «Зениту» выбраться на чужую половину поля. У питерцев не получалось ничего: пожарил Кержаков (особенно стыдный момент после фейла Лунева в матче с «Локо»), у нападающих не было голевых моментов. После поражения от «Спартака» Семак отметил, что не стоит всерьез оценивать результат на этом турнире. Но на всякий случай добавил: «Мы ошибаемся в простых ситуациях – это следствие нагрузок».

Что делать

В первую очередь – определиться с основой на решающий отрезок сезона. У «Зенита» миллион крепких полузащитников в составе, но стабильно в основе должны выходить лишь несколько. Кроме того, Семак должен найти замену Паредесу: ему позволяют это сделать как игроки, находящиеся в его расположении, так и деньги, которые «Зенит» получит от продажи Паредеса.

Второй важный момент – грамотно интегрировать новичков. Совсем скоро «Зенит» подпишет Ярослава Ракицкого, есть слухи, что Семак присматривается к левому защитнику Маркосу Акунье из «Спортинга».

Заменить Смольникова Акуньей будет достаточно легко. У защитника «Зенита» наступил заметный игровой спад (к примеру, он подтверждается низкой точностью передач Игоря – 56% за полсезона РПЛ. Антирекорд в карьере Смольникова), на его место нужен кто-то более свежий и надежный. Интеграция Ракицкого в состав «Зенита» будет не такой безболезненной. В защите питерцев часто выходят Мевля, Нету – это значит, что ради игры Ракицкого придется пожертвовать одним из них.

Отрыв «Зенита» от конкурентов всего 1 очко, команда находится в игровом кризисе. При этом Семак абсолютно спокойно рассуждает о поражениях. Кажется, у него есть план на весеннюю часть чемпионата. Важный момент, когда вокруг клуба все полыхает.

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