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    У «Зенита» большие проблемы. Они тянутся с осени


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    Голосов: 12
    26.01.2019 16:08
    Семаку нужно срочно решать их, чтобы стать чемпионом.

    «Зенит» за два тура Кубка «Матч Премьер» получил да болезненных поражения: 1:3 – от «Локомотива», 0:3 – от «Спартака». Кризис питерцев, начавшийся в конце осени (последние два матча Питера в РПЛ закончились поражениями), теперь ставит главный вопрос перед Сергеем Семаком: сумеет ли он взять чемпионство? Тем более, отрыв от конкурентов совсем маленький, а проблемы у команды достаточно большие.

    «Зенит» прощается с лидером

    Официально об уходе Паредеса команда еще не объявила. Но все к тому и идет. Спортивный директор «ПСЖ» присутствовал на матче «Зенита» с «Локо». Семак две игры подряд не включал Паредеса в заявку команды. Уже даже известна примерная сумма сделки. По неофициальным данным, «ПСЖ» заплатит за Паредеса 47 миллионов евро. Плюс: в этой сделки так же возможны дополнительные выплаты.

    «Зенит» теряет очень важного игрока, и об этом хорошо говорит статистика:

    • В каждом матче РПЛ он совершает в среднем 6,5 отборов – лучший показатель в «Зените».
    • 24,3 перехвата – средний показатель отборов Паредеса в каждом матче чемпионата.
    • У него высокий процент, показывающий точность передач – 85,4%.
    • В каждом матче РПЛ он делает в среднем 30,5 пасов – лучший показатель в «Зените».
    • КПД (в данном случае – опека соперника, которая заканчивается перехватом мяча) Паредеса, когда он играет в опорной зоне и на позиции центрального полузащитника, примерно одинаковы: 67,5% против 66,6%.

    Несмотря на то, что «Зенит» расстанется со своим главным полузащитником, у клуба уже есть варианты для замены (которые вряд ли можно назвать равнозначными). Первый – если использовать все ту же схему с опорником, то тут для основы подойдут Оздоев (который к тому же с российским паспортом) и Краневиттер. Второй – использовать 4+2+3+1 с условными Нобоа и Кузяевым в центре и Ерохиным на позиции АПЗ.

    Еще один рабочий вариант – потратить деньги, полученные от «ПСЖ» на классного легионера.

    У «Зенита» проблемы с игрой

    В конце ноября, когда у «Зенита» начались проблемы на поле, у команды был один важный минус – отсутствие стиля. Вернее, стиль, как правило, четко прослеживался (навязать борьбу в центре, отдать дальше, доставить мяч на Дзюбу), но он стал настолько предсказуемым, что «Арсенал» и «Рубин» без проблем справились со сдувающимся оппонентом.

    «Рубин» перегрузил защитную линию, обезвредив таким образом Дзюбу – логично, что атаки у «Зенита» в матче с казанцами не очень-то и шли. «Арсенал» грамотно подключил персональную опеку – так у питерцев было меньше шансов на организацию выпадов, за счет этого получилось перехватить преимущество и хлестко обыграть Семака (4:2).

    А теперь плохие новости: проблемы никуда не делись. В матче с «Локомотивом» вышел какой-то слишком расхлябанный «Зенит». Питерцы не понимали, куда отдавать мяч (неудивительно, что «Локо» блокировал 56% соперника на чужой половине поля), как организовывать моменты. Кончилось все тем, что Семин выпустил на поле молодежь, и сложилось ощущение, что «Зенит» просто не ожидал этого. Миронов и Тугарев тремя передачами и точным ударом разнесли оборону соперника. Хуже было только в матче со «Спартаком».

    «Спартак» душил соперника прессингом. Команда Кононова подолгу не давала «Зениту» выбраться на чужую половину поля. У питерцев не получалось ничего: пожарил Кержаков (особенно стыдный момент после фейла Лунева в матче с «Локо»), у нападающих не было голевых моментов. После поражения от «Спартака» Семак отметил, что не стоит всерьез оценивать результат на этом турнире. Но на всякий случай добавил: «Мы ошибаемся в простых ситуациях – это следствие нагрузок».

    Что делать

    В первую очередь – определиться с основой на решающий отрезок сезона. У «Зенита» миллион крепких полузащитников в составе, но стабильно в основе должны выходить лишь несколько. Кроме того, Семак должен найти замену Паредесу: ему позволяют это сделать как игроки, находящиеся в его расположении, так и деньги, которые «Зенит» получит от продажи Паредеса.

    Второй важный момент – грамотно интегрировать новичков. Совсем скоро «Зенит» подпишет Ярослава Ракицкого, есть слухи, что Семак присматривается к левому защитнику Маркосу Акунье из «Спортинга».

    Заменить Смольникова Акуньей будет достаточно легко. У защитника «Зенита» наступил заметный игровой спад (к примеру, он подтверждается низкой точностью передач Игоря – 56% за полсезона РПЛ. Антирекорд в карьере Смольникова), на его место нужен кто-то более свежий и надежный. Интеграция Ракицкого в состав «Зенита» будет не такой безболезненной. В защите питерцев часто выходят Мевля, Нету – это значит, что ради игры Ракицкого придется пожертвовать одним из них.

    Отрыв «Зенита» от конкурентов всего 1 очко, команда находится в игровом кризисе. При этом Семак абсолютно спокойно рассуждает о поражениях. Кажется, у него есть план на весеннюю часть чемпионата. Важный момент, когда вокруг клуба все полыхает.

    Материалы по теме:

    «Зенит» разгромлен «Спартаком». А за два матча – 1:6

    У «Зенита» появилась проблема. Все из-за Паредеса и «Челси»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 12
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 28 января 2019, 15:34

      Если Акунья левый защитник, то почему на место правого защитника Смольникова, а не левого Набиулина ? Мевля/Нету то как раз таки и слабое звено вместо них Ракицкий, а учитывая тот факт, что Семак и в 5 защитников любит доигрывать, так пригодятся оба. Удивительное ощущение сложилось первый раз - прочитал статью и полностью не согласен.

      0
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      Рейтинг: +1315

      Taps 27 января 2019, 13:37

      Глупая заказная статья.
      Тренировки - это не чемпионат, пусть конкуренты убаюкают
      себя победами.
      Семак справится.

      -3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 27 января 2019, 10:37

      Что бы найти равноценную замену Кокорину Зениту нужно серьёзно потратиться,но проблема, форварды такого уровня в наш отстойный РПЛ не пойдут и за большие деньги.А если кто и захочет поменять футбол на деньги,Китай всегда перебьёт ценой.

      0
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      Рейтинг: +1315

      Taps > александр п 27 января 2019, 13:38

      Кокорин и при жизни был гнилым форвардом.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1315

      Taps > Taps 28 января 2019, 19:35

      Кокорин для футбола умер и нехрена трепыхаться.

      -2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 27 января 2019, 01:12

      Пока Зенит освободится от балласта предыдущих мистеров, пока купят, кого хочет Семак. а потом их ещё встроить в игру. Пожалуй, если к следующему сезону успеют в Зените разобрать этот ворох проблем, то уже хорошо.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +9738

      САДЫЧОК 27 января 2019, 01:07

      У Зенита 3 проблемы
      1. Семак
      2. Дзюба
      3. Руководство-она же и первая проблема !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5

      vazovkih 26 января 2019, 23:54

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      -3
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 26 января 2019, 22:08

      Проблемы со времен продажи хороших игроков Халк - Витсель и пропажи вырученных денег.
      После этого нету команды - и соответственно, нету игры.
      Оздоева или Кранневиттера в основу они захотели...ЛОЛ
      Для пятого места в чемпионате, пойдет, ставим и Зе в нападение!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 26 января 2019, 21:51

      ПерДив близок)))А если серьёзно и без шуток,то это вечная проблема наших клубов-отсутствие стабильности.Еслии бы эта стабильность была,то наши топ-клубы имели бы этот статус не только в России,но и в Европе.Так что эта статья не о чем.Большие проблемы не у Зенита,а у Российского футбола в целом.А судить по товарищескому турниру вообще глупо.

      2
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 26 января 2019, 21:22

      У ЗЕНИТА ПРОБЛЕМЫ ПИПЕЦ КАКИЕ И РЕАЛЬНО С ОСЕНИ)))НО ВЫ ЕСЛИ НЕ РЕШИЛИ ИХ ТО ЧТО ГОВОРИТЬ О ВАШЕЙ РАБОТЕ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ?))) ЛИГА ЕВРОПЫ НА НОСУ У ВАС ДАЖЕ ОСНОВУ НЕ НАИГРЫВАЕТЕ ЕЩЕ)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 26 января 2019, 19:44

      Так и знал, что в рамках этого товарищеского турнира начнут мусолить, мол, все плохо)) Очень часто аналогичное слышал в адрес ЦСКА после поражений откровенно слабым командам. Надо смотреть на официальные матчи. А по товарищеским турнирам судить смысла нет.

      3
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > bset 26 января 2019, 21:23

      ДЛ НАС ТУРНИР НЕ ТУРНИР НАМ НУЖНА ПОБЕДА И ПОНЯТИЕ КУДА ИДЁМ)))

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      Рейтинг: +24996

      bset > ZENIT84, 26 января 2019, 21:26

      Ну то есть ты бы предпочел, чтобы проблемы всплыли по ходу весенней части, а не по ходу товарищеского турнира?) Какая польза от побед, если они закрывают глаза на проблемы?

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > bset 27 января 2019, 01:15

      ПРОБЛЕМЫ НУЖНО ИЗВЛЕКАТЬ ПО ТУРНИРАМ ТОВОРНЯКАМ А НЕ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ))) ГДЕ ОБЕЩЕННЫЕ ПОКУПКИ? ГОРИМ ЖЕ)))

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