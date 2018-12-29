Роналду побил очередной рекорд, но Квальярелла все равно интереснее

«Ювентус» обыграл «Сампдорию» (2:1), а Криштиану Роналду оформил дубль. У него стало уже 14 голов в этом сезоне – это рекорд для португальцев в Серии А. «Ювентус» набрал 53 очка за первый круг, чего тоже не было никогда в истории.

Главный нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла ответил на это лишь одним голом с пенальти, но зато вошел в историю. С 2005 года он оказался первым игроком, отличившимся в девяти матчах Серии А подряд. До этого подобное удавалось только Давиду Трезеге, а до вечного рекорда Батистуты (серия из 11 матчей с забитыми мячами) осталось совсем немного.

Этот сезон для Квальяреллы складывается великолепно. Кажется, таких голов мы не видели даже от молодого Фабио. Ниже – самые важные примеры.

В сентябре Квальярелла забил удивительный мяч в ворота «Наполи» – клуба, где мечтал играть с детства, но потом не закрепился. Тогда помешал назойливый полицейский, который звонил президенту «Наполи» Де Лаурентису с анонимными рассказами о проступках Квальяреллы. Они потом не подтвердились, а человек не успокаивался еще много лет.

Зато этот гол в матче с бывшим клубом Фабио назвал лучшим в карьере. Его «Сампа» разгромила соперника со счетом 3:0.

Всего у Квальяреллы 12 голов и пять голевых передач в этом сезоне. Интересно, что Фабио всего однажды забил два раза за матч – в игре против «Болоньи». Зато есть у него и победный дубль из голевых передач, когда «Сампдория» обыграла СПАЛ (2:1).

В декабре Фабио продлил контракт с «Сампдорией» до 2020 года. Получить такое соглашение в 35 лет – успех. Забавно, что «Милан» пытался перехватить Квальяреллу и забрать его в зимнее трансферное окно, но Фабио остался в «Сампе». Продление контракта он отметил еще одним голом пяткой.

Роль Квальяреллы в «Сампдории» сильно больше, чем кажется на первый взгляд. «Мы хотим подчеркнуть его технику на поле и человеческие качества. Фабио помогает команде и работает с молодыми игроками, чтобы помочь их развитию. Именно поэтому мы решили продлить его контракт», – говорил спортивный директор «Сампдории» Карло Ости. Гол Фабио не помог обыграть «Ювентус», но «Сампдория» по-прежнему борется даже за попадание в Лигу чемпионов.

Рядом с Квальяреллой разыгрались и партнеры, а сам Фабио точно не сбавит уровень. Теперь Квальярелла решил все моральные проблемы: того самого полицейского посадили за решетку. Он по-разному мешал Фабио на протяжении всей карьеры, а сейчас у нападающего наступает период настоящей реабилитации.

Все видео взяты с официального аккаунта Серии А на YouTube

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