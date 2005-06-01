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    53 очка «Ювентуса» в первом круге – новый рекорд Серии А

    «Ювентус» в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1.

    По итогам встречи команда Массимилиано Аллегри набрали 53 очка. Это лучший показатель в истории соревновании по итогам первого круга.

    В сезонах-2005/06 и -2013/14 «бьянконери» завершали первый круг с 52 баллами.

    Оба гола в составе туринцев провел нападающий Криштиану Роналду. 14 голов форварда – лучший результат сезона на данный момент и рекорд для португальцев в чемпионате Италии.

    На второй добавленной минуте защитник генуэзцев Риккардо Сапонара сравнял счет, но судейская бригада отменила его после просмотра видеоповтора.

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 46 секунд назад

      Судентус и судьи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5159

      Eddyson 8 минут назад

      Где Кристина, там рекорды. Можно радоваться, можно бомбить, но реальность такова.

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