53 очка «Ювентуса» в первом круге – новый рекорд Серии А

«Ювентус» в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1.

По итогам встречи команда Массимилиано Аллегри набрали 53 очка. Это лучший показатель в истории соревновании по итогам первого круга.

В сезонах-2005/06 и -2013/14 «бьянконери» завершали первый круг с 52 баллами.

Оба гола в составе туринцев провел нападающий Криштиану Роналду. 14 голов форварда – лучший результат сезона на данный момент и рекорд для португальцев в чемпионате Италии.

На второй добавленной минуте защитник генуэзцев Риккардо Сапонара сравнял счет, но судейская бригада отменила его после просмотра видеоповтора.