8 голов, 5 матчей – это вообще как?

«Аталанта» и «Ювентус» разошлись ничьей со счетом 2:2. Для лидера чемпионата спас матч Криштиану Роналду, который вышел на замену только во втором тайме. Просто здесь надеялись победить середняка чемпионата полуторным составом, но все испортил нападающий Дуван Сапата. Именно его дубль принес «Ювентусу» вторую потерю очков в турнире. 27-летний колумбиец Сапата забивает уже в пяти играх подряд: в декабре он отличился в матчах с «Наполи», «Удинезе», «Лацио», «Дженоа» и «Ювентусом», хотя до этого отметился в сезоне лишь ноябрьским голом в ворота «Болоньи».

Ниже – самое интересное и важное, что нужно знать о Дуване Сапате:

• Дуван Сапата два года был игроком ротации в «Наполи». В сезоне-2014/15 он играл в среднем всего по 29 минут, но забил шесть голов. Дальше в жизни Сапаты случился Маурицио Сарри. Этот тренер так не любит ротацию, что с приходом в «Наполи» забыл про Дувана. Колумбийца отдали на два сезона в «Удинезе», а дальше вообще лишили шанса после возвращения. Зато заработали на продаже его контракта 17 миллионов евро.

Перед переходом в «Сампдорию» Сапата разгромил «Наполи» в интервью: «Я молился, чтобы Ферреро выполнил свое обещание подписать меня, и он это сделал. В «Наполи» ко мне отнеслись не очень хорошо. Я тренировался один в течение двух месяцев и не играл даже в товарищеских матчах. Это были тяжелые недели. Я не могу оценить работу Сарри, потому что никогда у него не тренировался. Если говорить о «Наполи», то там я почти не существовал».

• Cапата – лучший колумбийский бомбардир в истории Серии А. У него уже 49 голов в 149 играх. К этому моменту Сапата сменил в Италии уже четыре клуба, а больше всего голов за один сезон у него было в «Сампдории» – 11. Там же Сапату так сильно полюбили фанаты, что ругались на руководство после летней продажи форварда. «Аталанта» арендовала Дувана на два года за 14 миллионов евро, но в соглашении прописана опция выкупа еще за 12.

• Главные характеристики Сапаты связаны именно с голами. Во время непростого периода в «Наполи» его пытались подписать ЦСКА и «Локомотив». Обоим клубам неаполитанцы отказали, хотя «Наполи» Дуван тоже был не нужен. Уже в «Сампдории» голевую крутость Сапаты оценила «Боруссия», но у нее запросили за Дувана 40 миллионов евро. Кажется, дело здесь только в самом Сапате, который адаптировался к Серии А и не хочет менять чемпионат.

• Сапата начинал карьеру в колумбийской команде «Америка де Кали». С ней связана еще одна его карьерная история преодоления. «Это была команда торговцев наркотиками, и в те годы у них были заморожены счета из-за расследований. Они не могли взять деньги от продаж или подписать контракт. У игроков были проблемы с зарплатой», – рассказывал Дуван и отмечал, что сейчас Колумбия меняется. «Америка де Кали» заработала на его продаже в «Эстудиантес» всего 90 тысяч евро.

Дуван Сапата часто забивает красиво, а особенно страдает его бывший клуб «Удинезе». Вот так колумбиец неожиданно для самого себя забил в ворота «Удинезе», когда играл за «Сампдорию». «Я просто хотел дать мяч Квальярелле»,– прокомментировал форвард красивый гол.

Декабрьская голевая серия в «Аталанте» началась у Дувана с гола «Наполи» в проигранном матче, а потом продолжилась хет-триком в ворота все того же «Удинезе».

Результативная статистика Сапаты по сезону сейчас выглядит впечатляюще. За 18 матчей он забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. Проблема тут только в том, что забивать колумбиец начал только сейчас, а в той же «Сампдории» по нему скучают болельщики, но не сам клуб. Да, предыдущий сезон был для Дувана удачным, но сейчас его заменили заново раскрывшимся Квальяреллой и пришедшим из «Ромы» Дефрелем.

Зато «Аталанту» преображение Дувана автоматически включило в борьбу за еврокубки. Даже от идущего четвертым «Лацио» команда отстает только на шесть очков.

Все видео взяты с официального аккаунта Серии А на YouTube

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