Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Неизвестный сенегалец забивает больше всех в Европе и празднует маской Кинг-Конга

Неизвестный сенегалец забивает больше всех в Европе и празднует маской Кинг-Конга

Мы смотрим на турецкий чемпионат и удивляемся, что в этом сезоне творит скромная «Касымпаша». Команда идет на четвертом месте, но выделяется не только сенсационным результатом. «Касымпаша» забила 37 голов, а 20 из них на счету одного нападающего. Это 27-летний сенегальский форвард Мбайе Дианье, который стоит всего 2,5 миллиона евро, а в «Касымпашу» вообще приходил бесплатным трансфером.

Среди главных бомбардиров топ-5 лиг выделяется только Лионель Месси, забивший 15 голов. Даже ему далеко до зажигательного Мбайе Дианье.

Ниже – самое важное, что нужно знать о карьере Дианье и о том, что ее окружает.

• Дианье попал в профессиональный футбол из-за дяди. Он жил в Италии и приехал посмотреть на Мбайе после звонка матери, которой нравилось увлечение сына и его игра на городских турнирах. Дядя забрал Мбайе из Сенегала и даже устроил в команду «Брандизо» из пятой итальянской лиги – она обладала хорошей инфраструктурой и зарабатывала подготовкой игроков для топ-клубов.

Потом Дианье перешел в клуб «Бра», где забил 23 гола в Серии D. Это оказалось так впечатляюще, что Мбайе все-таки отдали в «Ювентус» за 100 тысяч евро. Он даже потренировался под руководством Конте!

• Мбайе слишком бедно жил в детстве, чтобы не стремиться заработать на футболе. Он предсказуемо ни разу не сыграл за «Ювентус» и долго катался по арендам в команды разных стран. Дальше небольшая википедия: за деньгами Дианье занесло даже в Саудовскую Аравию, где игроку дали большую зарплату. Показательно, что он вышел там только в двух матчах и вернулся в «Юве» вообще без перспектив.

Мбайе уехал в Венгрию, откуда его попытались перепродать в «Спортинг», но китайцы предложили в пять раз больше, чем давали в Португалии. Там Дианье подзаработал в команде «Тяньцзинь Теда» и вернулся играть в футбол в Европу.

• Перед началом этого сезона Дианье поставил себе планку в 20 голов, ниже которой нельзя опускаться. Он достиг ее уже за 17 матчей, а ближайший преследователь в гонке бомбардиров пока не забил даже десятку. Шесть раз Дианье отличился с пенальти, но сделал еще и три голевых паса. В Турции он осваивался во второй половине предыдущего сезона, где тоже был результативен: 17 встреч, 12 голов.

• Дианье может скоро уйти из клуба, но теперь «Касымпаша» прилично заработает. «Я бы хотел быть лучшим бомбардиром чемпионата: если бы перешел в начале сезона в прошлом году, то превзошел бы Гомиса. Для выхода на новый уровень я мог бы уйти в одну из команд большой тройки, но сейчас счастлив в «Касымпаше», поэтому продлил контракт», – рассказывал Дианье, переподписавший соглашение аж до 2022 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Летом Дианье много дергали из-за возможной связи с сенегальской актрисой Сумбулу Батили. Игроку даже пришлось рассказать всю правду об их взаимоотношениях, верности жене и других жизненных принципах. В это же время велись переговоры о его отъезде в Англию, где «Борнмут», «Лидс» и «Рединг» давали около 4 миллионов фунтов за трансфер. Переезд в Англию сорвался из-за сложностей с разрешением на работу, но вряд ли сам Дианье об этом сильно жалеет.

До попадания в профессиональный футбол Мбайе Дианье подрабатывал помощником портного и больше выживал, чем нормально существовал. Сейчас сенегалец помогает простым ребятам из Дакара атрибутикой и бутсами, чтобы те развивали футбольное увлечение. Его профессиональная карьера дошла до того, что нападающий вошел в историю чемпионата Турции: Дианье стал единственным иностранцем, который забил 20 голов за первую часть сезона.

Мбайе Дианье восхищается Эль-Хаджи Диуфом, Дрогбой и Это'О, с которых старается брать пример. В этом году форвард наконец-то заиграл в сборной Сенегала, где провел уже три матча. Но еще он отличается от остальных оригинальным празднованием голов. Маска Кинг-Конга выглядит впечатляюще и устрашающе одновременно.

В матче с «Малатиаспором» Мбайе достал ее из пакета.

Представьте, как испугался Кариус, когда Дианье вкатил два мяча его «Бешикташу» и снова так отпраздновал.

После игры с «Малатиаспором» Мбайе объяснил, почему устроил такую акцию. «Мне просто нравится Кинг-Конг и я подражал ему. Это была спланированная радость, но такого наверняка больше не повторится. Иначе судья снова покажет мне желтую карточку», – говорил Дианье. Потом он забивал по два раза в ворота «Фенербахче» и «Коньяспора», но берег бурные эмоции для игры с «Бешикташем». «Касымпаша» разнесла соперника со счетом 4:1, а Дианье опять всех напугал.

Лучшие форварды мира сейчас – парни, которых вы почти не знаете

Турция. Суперлига Европа
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Karpathian
1545722475
Паша Техник здорового человека)))
Ответить
KOLBIS
1545730908
На футболке вроде Гинер написано...намек?)))...
Ответить
Сенситив
1545742448
ой, да бросьте вы, Кинг-Конг, Кинг-Конг, в Сенегале каждый второй с такой рожей ходит...))
Ответить
momwig_
1545742663
Он Промесу не родня?..
Ответить
Romio-xxx
1545749574
В Спартак надо брать!!!
Ответить
Cules2013
1545749933
Если давать ЖК за такое празднование, то почему их не получал Ройс и Обама, когда последний был в БД - они там разыгрывали Бэтмена и Робина в масках. И ничего. 27 лет - последний шанс засветиться в крупном клубе.
Ответить
android-uz
1545888865
Кинг-Конг жив!!!
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
8
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
2
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
6
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
Вчера, 14:45
4
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
Вчера, 11:38
13
Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова
Вчера, 10:02
4
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»
2 августа
1
«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока
2 августа
20
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
2 августа
7
У ЦСКА может сорваться трансфер нападающего
2 августа
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
1 августа
Еще один турецкий клуб включился в борьбу за Салаха
1 августа
1
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
1 августа
3
Батраков ответил на предложение «Галатасарая»
1 августа
12
«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026
1 августа
6
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»
30 июля
4
«Зенит» сыграет с командой Текке
29 июля
1
ЦСКА предложили подписать Икарди
29 июля
2
Агент Икарди прокомментировал трансфер Мауро в Россию
29 июля
1
ЦСКА договорился о покупке Жуана
29 июля
6
ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда
28 июля
10
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
27 июля
5
«Спартаку» предложили подписать Икарди
22 июля
12
В турецком клубе отреагировали на информацию об интересе к Бителло
21 июля
Агент Дркушича назвал 3 страны, в которых заинтересовались игроком «Зенита»
21 июля
3
Раскрыт новый клуб Салаха
17 июля
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+