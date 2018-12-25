Неизвестный сенегалец забивает больше всех в Европе и празднует маской Кинг-Конга

Мы смотрим на турецкий чемпионат и удивляемся, что в этом сезоне творит скромная «Касымпаша». Команда идет на четвертом месте, но выделяется не только сенсационным результатом. «Касымпаша» забила 37 голов, а 20 из них на счету одного нападающего. Это 27-летний сенегальский форвард Мбайе Дианье, который стоит всего 2,5 миллиона евро, а в «Касымпашу» вообще приходил бесплатным трансфером.

Среди главных бомбардиров топ-5 лиг выделяется только Лионель Месси, забивший 15 голов. Даже ему далеко до зажигательного Мбайе Дианье.

Ниже – самое важное, что нужно знать о карьере Дианье и о том, что ее окружает.

• Дианье попал в профессиональный футбол из-за дяди. Он жил в Италии и приехал посмотреть на Мбайе после звонка матери, которой нравилось увлечение сына и его игра на городских турнирах. Дядя забрал Мбайе из Сенегала и даже устроил в команду «Брандизо» из пятой итальянской лиги – она обладала хорошей инфраструктурой и зарабатывала подготовкой игроков для топ-клубов.

Потом Дианье перешел в клуб «Бра», где забил 23 гола в Серии D. Это оказалось так впечатляюще, что Мбайе все-таки отдали в «Ювентус» за 100 тысяч евро. Он даже потренировался под руководством Конте!

• Мбайе слишком бедно жил в детстве, чтобы не стремиться заработать на футболе. Он предсказуемо ни разу не сыграл за «Ювентус» и долго катался по арендам в команды разных стран. Дальше небольшая википедия: за деньгами Дианье занесло даже в Саудовскую Аравию, где игроку дали большую зарплату. Показательно, что он вышел там только в двух матчах и вернулся в «Юве» вообще без перспектив.

Мбайе уехал в Венгрию, откуда его попытались перепродать в «Спортинг», но китайцы предложили в пять раз больше, чем давали в Португалии. Там Дианье подзаработал в команде «Тяньцзинь Теда» и вернулся играть в футбол в Европу.

• Перед началом этого сезона Дианье поставил себе планку в 20 голов, ниже которой нельзя опускаться. Он достиг ее уже за 17 матчей, а ближайший преследователь в гонке бомбардиров пока не забил даже десятку. Шесть раз Дианье отличился с пенальти, но сделал еще и три голевых паса. В Турции он осваивался во второй половине предыдущего сезона, где тоже был результативен: 17 встреч, 12 голов.

• Дианье может скоро уйти из клуба, но теперь «Касымпаша» прилично заработает. «Я бы хотел быть лучшим бомбардиром чемпионата: если бы перешел в начале сезона в прошлом году, то превзошел бы Гомиса. Для выхода на новый уровень я мог бы уйти в одну из команд большой тройки, но сейчас счастлив в «Касымпаше», поэтому продлил контракт», – рассказывал Дианье, переподписавший соглашение аж до 2022 года.

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Летом Дианье много дергали из-за возможной связи с сенегальской актрисой Сумбулу Батили. Игроку даже пришлось рассказать всю правду об их взаимоотношениях, верности жене и других жизненных принципах. В это же время велись переговоры о его отъезде в Англию, где «Борнмут», «Лидс» и «Рединг» давали около 4 миллионов фунтов за трансфер. Переезд в Англию сорвался из-за сложностей с разрешением на работу, но вряд ли сам Дианье об этом сильно жалеет.

До попадания в профессиональный футбол Мбайе Дианье подрабатывал помощником портного и больше выживал, чем нормально существовал. Сейчас сенегалец помогает простым ребятам из Дакара атрибутикой и бутсами, чтобы те развивали футбольное увлечение. Его профессиональная карьера дошла до того, что нападающий вошел в историю чемпионата Турции: Дианье стал единственным иностранцем, который забил 20 голов за первую часть сезона.

Мбайе Дианье восхищается Эль-Хаджи Диуфом, Дрогбой и Это'О, с которых старается брать пример. В этом году форвард наконец-то заиграл в сборной Сенегала, где провел уже три матча. Но еще он отличается от остальных оригинальным празднованием голов. Маска Кинг-Конга выглядит впечатляюще и устрашающе одновременно.

В матче с «Малатиаспором» Мбайе достал ее из пакета.

Представьте, как испугался Кариус, когда Дианье вкатил два мяча его «Бешикташу» и снова так отпраздновал.

После игры с «Малатиаспором» Мбайе объяснил, почему устроил такую акцию. «Мне просто нравится Кинг-Конг и я подражал ему. Это была спланированная радость, но такого наверняка больше не повторится. Иначе судья снова покажет мне желтую карточку», – говорил Дианье. Потом он забивал по два раза в ворота «Фенербахче» и «Коньяспора», но берег бурные эмоции для игры с «Бешикташем». «Касымпаша» разнесла соперника со счетом 4:1, а Дианье опять всех напугал.

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