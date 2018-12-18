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  • Очередной провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО

Очередной провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО

13 дней назад состоялся суд над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. 5 декабря они увиделись впервые с момента задержания. Следствие просило продлить срок содержания под стражей до 8 февраля, старания адвокатов ни к чему не привели – арест был продлен именно до этой даты. Решение в течение трех дней могло быть обжаловано в Мосгорсуде.

Сегодня, 18 декабря, состоялся новый суд, на котором рассматривались апелляции адвокатов футболистов. Вот его итоги.

• Накануне в инстаграме Кокорина появился призыв прийти к зданию суда и поддержать футболистов. Люди пришли, но их было очень мало. Всего два человека.

• Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находились в одной камере. Пока судья зачитывала ходатайства, Кокорин-старший писал записки товарищам. Те хихикали. Кроме Мамаева.

• Алана Мамаева опоздала на заседание, ее не пустили в зал. Осталась ждать результатов в машине.

• Адвокат Кокорина предоставила заключение медштаба «Зенита» о необходимости лечения и реабилитации футболиста после травмы крестообразной связки. А еще – заключение психолога о том, что игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы и не обучен управлению эмоциями.

• Слова Кокорина: «Суд избрал суровую меру пресечения. Мы здесь уже более 2 месяцев. Документы подтверждают, что мы здесь незаконно находимся. Надеемся на вашу профессиональную точку зрения. Непонятно, почему на каждом суде не могут приобщить к делу видеодоказательства и те материалы, что предъявили в суде. Экспертизы провели спустя три дня. Очень хотелось бы, чтобы рассмотрели документы. По мне, дело полностью раскрыто и закрыто. Принесен легкий вред».

• Слова Мамаева: «Всем очевидно, что следственные действия подошли к концу: опрошены потерпевшие и свидетели, экспертизы получены. Мы ничем не можем помешать вести дальнейшие действия. Все вокруг это осознают. Каждый из нас, в частности я, приносим извинения. Я компенсировал ущерб 500 тысяч рублей. В практике, когда наносится малый вред, присуждается штраф — 350 000. Мы полностью сотрудничаем со следствием. В наших интересах, чтобы этот процесс завершился как можно быстрее. Мы не собираемся скрываться. Все, кто каким-либо образом связан с обвинением, делают все быстро и четко. Прошу обратить на это внимание и не оставлять меру пресечения. Позвольте мне встретить Новый год с семьей в кругу домашнего очага».

• Адвоката Кокорина-младшего запомнили еще с прошлого раза

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

• Пламенная речь Барика: «Мой подзащитный – самый молодой и неопытный здесь. Нет у него ресурса – ни финансового, ни физического, ни человеческого, чтобы повлиять на следствие. Какой преступной деятельностью он может заниматься?! Ни одного довода нет! Даже чтобы ребенка обмануть, нужны доводы. Кирилл не обладает денежными средствами, он живет на карманные расходы».

• Адвокат Протасовицкого вообще сообщил, что его подзащитный пытался всех разнять.

• Следователь и прокурор не увидели оснований для отмены судебного решения.

• После перерыва был объявлен вердикт, который не удивил. Апелляция отклонена.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

«Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

Россия. Премьер-лига Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (26)
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Jack24
1545130127
А еще – заключение психолога о том, что игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы и не обучен управлению эмоциями. ( о Кокорине) ну так лечить надо, а не отпускать
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maygli
1545131622
Я конечно всё понимаю, но это уже явный перебор. Всё признали, со всем согласились, ничего не отрицают, всем всё ясно. уже и суд бы мог состоятся или под домашний арест уж можно было бы отпустить. Дали б условку и всё, иди гуляй до первого косяка. Но видно им хотят дать реальный срок, например год и отпустить в зале суда т.к. в сизо день за два считают, вроде как отсидели и могут идти играть хоть заграницей.
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Vistavas
1545140284
С наступающим вас, пара петухов.
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Dok Hadson
1545147746
Нарядятся курочками на новый год и т р а х. . . . ут их по свинячи!Всё таки год свиньи же!
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арейская
1545170047
Они ещё и хихикают, ну точно не все дома...
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mihail1980
1545191375
доигрались два мажора
Ответить
vodomut
1545198095
полный срок намотать-пусть хихикают
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MichelWB
1545221871
Судя по высказываниям психолога Зенита, Кокорина, давно надо было изолировать от общества, в связи с его нестабильным псих-эмоциональном состоянием.
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aam
1545223076
Пусть там бухнут и с охраной подерутся.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1545282857
Не надо быть Станиславским и так видно по их "раскаявшимся" лицам:"НЕ ВЕРЮ!"
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