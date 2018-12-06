Нам точно нужен «Золотой мяч»? Обсуждаем в подкасте

А что тут? Новый подкаст. Конечно, обсуждаем Золотой мяч. Зачем дали Модричу, кто заслужил еще, как изменилась эпоха и почему спорные награждения – это очень хорошо.

Лучшие 20 минут этой недели – вот они, включайте.

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Темы:

00:46 Почему именно Модрич?

03:30 Непонятно, по каким признакам дают ЗМ

05:21 «Модрич – серая перебивка». И это круто

09:16 Спорные награды – так и нужно

12:00 Зачем футболу нужны индивидуальные призы?

16:11 Новые тренды в футболе. Плеханов с прогнозом

17:51 Хватит считать Золотой мяч таким важным