Нам точно нужен «Золотой мяч»? Обсуждаем в подкасте

А что тут? Новый подкаст. Конечно, обсуждаем Золотой мяч. Зачем дали Модричу, кто заслужил еще, как изменилась эпоха и почему спорные награждения – это очень хорошо.
Лучшие 20 минут этой недели – вот они, включайте.
Наш подкаст есть и на ютубе:
Другие площадки:
Темы:
00:46 Почему именно Модрич?
03:30 Непонятно, по каким признакам дают ЗМ
05:21 «Модрич – серая перебивка». И это круто
09:16 Спорные награды – так и нужно
12:00 Зачем футболу нужны индивидуальные призы?
16:11 Новые тренды в футболе. Плеханов с прогнозом
17:51 Хватит считать Золотой мяч таким важным