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Нам точно нужен «Золотой мяч»? Обсуждаем в подкасте

А что тут? Новый подкаст. Конечно, обсуждаем Золотой мяч. Зачем дали Модричу, кто заслужил еще, как изменилась эпоха и почему спорные награждения – это очень хорошо.

Лучшие 20 минут этой недели – вот они, включайте.

Наш подкаст есть и на ютубе:

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Темы:

00:46 Почему именно Модрич?
03:30 Непонятно, по каким признакам дают ЗМ
05:21 «Модрич – серая перебивка». И это круто
09:16 Спорные награды – так и нужно
12:00 Зачем футболу нужны индивидуальные призы?
16:11 Новые тренды в футболе. Плеханов с прогнозом
17:51 Хватит считать Золотой мяч таким важным

Испания. Примера Оффтоп Реал Хорватия Роналду Криштиану Модрич Лука Гризманн Антуан Варан Рафаэль Мбаппе Килиан
Комментарии (10)
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Хведя
1544120294
Уж если мы играем с ними (треклятыми "инпириолистами") один чемпионат мира, Европы и континентальные кубки, то куды уж денемся от золотых мячей, модричей-кудричей и прочих мессей с роналдами? Причем,с твердым осознанием, что из наших автохтонных НИКТО в обозримом будущем не посмеет претендовать на оные призы.
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korshun1977
1544125499
Я считаю что золотой мяч Мбапе должны были дать.
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Platon Faustov
1544138489
Выключил на обсуждении количества забитых мячей.
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Дон_Карлеоне
1544146035
Если бы КР не перешел в Юве, то он 100% взял бы ЗМ в очередной раз. А чтобы он ему не достался Перес купил его Модричу, показать КР мол, ты перешел в Юве и остался без ЗМ.
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Mariner
1544146891
Точно. На ЧМ его команда прошла сборную России, а он был лучшим в том матче. ))
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чемпион мира1
1544160573
Дали, дали Модричу.
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sampos
1544170533
Даже без всяких сомнений! Он футбольный работяга без нытья и клоунских выходках (как у некоторых обладателей ЗМ) с высокой техникой... да вобщем целиком предан футболу и всех достоинств не перечесть.
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RUPRICHT
1544207546
ДАЛИ ЗНАЧИТЬ ЗАСЛУЖИЛ!!!!А ТО ДВА ДРУГА МЕССИ И РОНАЛЬДО НЕМНОГО НАДОЕЛИ НУЖНО БЫЛО ВНЕСТИ СВЕЖУЮ СТРУЮ!!!!
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Klop-22
1544269762
Не заслужил он золотой мяч и точка. Роналду и Мбаппе в сто раз лучше его. Лучше уж вообще не давали ни кому.
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Alex Flash
1544300855
2 друга и о сей день на высоте. И по голам и о игре.За один ЧМ давать - БЕСПОНТОВО
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