Про Модрича уже забыли. Все обсуждают сексизм на премии «Золотого мяча»

Что случилось на награждении?

Соведущий церемонии Мартин Сольвейг неудачно пошутил в прямом эфире. После танца с Мбаппе он спросил обладательницу женского «Золотого мяча» Аду Хегерберг, умеет ли она исполнять тверк (танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер). Норвежка ответила: «Нет» и развернулась, чтобы уйти.

Шутку зал не слишком понял.

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Какова была реакция?

Сольвейг отреагировал в твиттере: «Я объяснил все Аде, и она сказала, что поняла шутку. При этом я извиняюсь перед теми, кого это могло оскорбить. Самое главное – поздравить Аду».

Хегерберг заявила, что не рассматривает это как сексуальное домогательство, но тему сексизма стороной не обошла: «Футболу все еще предстоит проделать большой путь, нужно избавиться от таких небольших недопониманий. Футбол – главный вид спорта в мире для мальчиков и для девочек. Вопрос о гендерном равенстве касается не только футбола, но и общества в целом. Вопрос упирается в то, что в руководстве должны быть люди, поддерживающие женщин и укрепляющие позиции женщин».

А вот кто сильно возмутился, так это теннисист Энди Маррэй: «Вот и очередной пример сексизма, который все еще существует в спорте. Почему женщины по-прежнему должны терпеть эту хрень? Какие вопросы были заданы Модричу и Мбаппе? Думаю, связанные с футболом. Для тех, кто считает, что это была лишь шутка – нет, это не всего лишь шутка. Я занимаюсь спортом всю свою жизнь, и уровень сексизма в нем просто запредельный»

Как отреагировали в мире?

Это один из тех случаев, когда мнения и не могли разделиться. В твиттере практически все, кто высказывался на тему инцидента, критиковали поведение диджея.

Кто-то сравнивал деятельность футболистки и ведущего:

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Злая ирония от еще одного пользователя, который представил, что такой же глупый вопрос бы задали Марии Склодовской-Кюри – лауреату Нобелевских премий по физике и химии.

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«Лучшая футболистка лучшей команды в Европе и, скорее, в мире, ей всего 23! Можно ли встать перед ней на колени. Это единственный вопрос, который можно было задать»

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Общее мнение: лучшая футболистка мира, которая к 23 годам уже успела так много выиграть и так много забить голов, была достойна совсем другого вопроса. Например, вот о такой красоте:

Женский «Золотой мяч» – что это?

Это новая награда, которая раньше не вручалась. Вообще ФИФА с 2001 года награждает лучших футболисток мира, и чаще всех выигрывала известная бразильянка Марта (шесть раз), но «Золотой мяч» никак не относится к ФИФА, и этот приз впервые выиграла женщина. Издание France Football сообщило об учреждении такой награды в сентябре. 4 декабря в Париже был торжественно вручен первый женский «Золотой мяч».

Кто выиграл приз?

Первой победительницей стала 23-летняя норвежка Ада Хегерберг. Она всего на шесть очков опередила датчанку Перилл Хардер, а третьей стала немка Дженнифер Марожан. Марта в тройку не попала и осталась четвертой.

Хегерберг еще в 16 лет стала автором самого «юного» хет-трика в норвежском чемпионате, причем сделал это за семь минут. Тогда же, в 2011-м, получила приз как лучшая молодая футболистка Норвегии, и с тех пор ее карьера только развивалась. Сейчас, вероятно, самый пик: Хегерберг играет в лучшей женской команде последних лет – «Лионе», она уже четыре раза выигрывала чемпионат Франции и трижды женскую Лигу чемпионов. В сборной тоже есть награда, пусть и не главная – в 2013 году Хегерберг со сборной Норвегии дошла до финала чемпионата Европы. Также на ее счету более 250 забитых голов. Девушке, напомним, всего 23 года.

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