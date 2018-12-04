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  • Про Модрича уже забыли. Все обсуждают сексизм на премии «Золотого мяча»

Про Модрича уже забыли. Все обсуждают сексизм на премии «Золотого мяча»

Что случилось на награждении?

Соведущий церемонии Мартин Сольвейг неудачно пошутил в прямом эфире. После танца с Мбаппе он спросил обладательницу женского «Золотого мяча» Аду Хегерберг, умеет ли она исполнять тверк (танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер). Норвежка ответила: «Нет» и развернулась, чтобы уйти.

Шутку зал не слишком понял.

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Какова была реакция?

Сольвейг отреагировал в твиттере: «Я объяснил все Аде, и она сказала, что поняла шутку. При этом я извиняюсь перед теми, кого это могло оскорбить. Самое главное – поздравить Аду».

Хегерберг заявила, что не рассматривает это как сексуальное домогательство, но тему сексизма стороной не обошла: «Футболу все еще предстоит проделать большой путь, нужно избавиться от таких небольших недопониманий. Футбол – главный вид спорта в мире для мальчиков и для девочек. Вопрос о гендерном равенстве касается не только футбола, но и общества в целом. Вопрос упирается в то, что в руководстве должны быть люди, поддерживающие женщин и укрепляющие позиции женщин».

А вот кто сильно возмутился, так это теннисист Энди Маррэй: «Вот и очередной пример сексизма, который все еще существует в спорте. Почему женщины по-прежнему должны терпеть эту хрень? Какие вопросы были заданы Модричу и Мбаппе? Думаю, связанные с футболом. Для тех, кто считает, что это была лишь шутка – нет, это не всего лишь шутка. Я занимаюсь спортом всю свою жизнь, и уровень сексизма в нем просто запредельный»

Как отреагировали в мире?

Это один из тех случаев, когда мнения и не могли разделиться. В твиттере практически все, кто высказывался на тему инцидента, критиковали поведение диджея.

Кто-то сравнивал деятельность футболистки и ведущего:

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Злая ирония от еще одного пользователя, который представил, что такой же глупый вопрос бы задали Марии Склодовской-Кюри – лауреату Нобелевских премий по физике и химии.

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«Лучшая футболистка лучшей команды в Европе и, скорее, в мире, ей всего 23! Можно ли встать перед ней на колени. Это единственный вопрос, который можно было задать»

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Общее мнение: лучшая футболистка мира, которая к 23 годам уже успела так много выиграть и так много забить голов, была достойна совсем другого вопроса. Например, вот о такой красоте:

Женский «Золотой мяч» – что это?

Это новая награда, которая раньше не вручалась. Вообще ФИФА с 2001 года награждает лучших футболисток мира, и чаще всех выигрывала известная бразильянка Марта (шесть раз), но «Золотой мяч» никак не относится к ФИФА, и этот приз впервые выиграла женщина. Издание France Football сообщило об учреждении такой награды в сентябре. 4 декабря в Париже был торжественно вручен первый женский «Золотой мяч».

Кто выиграл приз?

Первой победительницей стала 23-летняя норвежка Ада Хегерберг. Она всего на шесть очков опередила датчанку Перилл Хардер, а третьей стала немка Дженнифер Марожан. Марта в тройку не попала и осталась четвертой.

Хегерберг еще в 16 лет стала автором самого «юного» хет-трика в норвежском чемпионате, причем сделал это за семь минут. Тогда же, в 2011-м, получила приз как лучшая молодая футболистка Норвегии, и с тех пор ее карьера только развивалась. Сейчас, вероятно, самый пик: Хегерберг играет в лучшей женской команде последних лет – «Лионе», она уже четыре раза выигрывала чемпионат Франции и трижды женскую Лигу чемпионов. В сборной тоже есть награда, пусть и не главная – в 2013 году Хегерберг со сборной Норвегии дошла до финала чемпионата Европы. Также на ее счету более 250 забитых голов. Девушке, напомним, всего 23 года.

«Этот человек заслужил весь мир». Реакция планеты на победу Модрича

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

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Весь мир
Комментарии (44)
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Untitled-1
1543932506
Долой сексизм! Даешь смешанные команды!
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Torvald64
1543932579
Не понял, в чем сексизм? Шутку я, конечно, тоже не понял - хотя без понимания контекста оценивать её вообще нет смысла. Но если бы он спросил у Модрича, сможет ли тот станцевать хип-хоп, это тоже было бы сексизмом? А девушка красивая и талантливая, конечно
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Spartak 777
1543933188
Я вот чего понять не могу , они там совсем чокнулись и хотят равенства ? ок , есть от этого средство , это лечится , я вас уверяю , проведите матч любой женской сборной , против сборной например Азербайджана и эта тема после матча вообще НИКОГДА не всплывет )
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амани
1543934111
Бузову на площадку, она вам что хочешь станцует, хоть голая.....
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То_не_кросс
1543934361
Дебильная недошутка за 300
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Arrankar
1543940491
Скоро в Европе простые белые мужчины, не больные, не хромые, с нормальной ориентацией останутся в меньшинстве. И будут говорить про себя: "Мы сексуальное меньшинство!". И потребуют гетеро-парады)))
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la verdad
1543952022
Термин "сексизм" придумали сообща лесбиянки и старые девы
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Mariner
1543960950
А получать награду, которая только для женщин - это не сексизм? Пусть тогда на равных соревнуется с Модричем, Роналду, Месси и другими Неймарами. ) Правда, если в командах будут играть и парни и девушки, то мы перестанем его смотреть, а соответственно они получать бабло и трофей обесценится, но зато никакого сексизма )))
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Sola
1543966557
Ну как бы по комментам всё и видно. Можно было бы закрыть комменты вообще, а так получили очередную заезженную пластинку: "никакого сексизма, расизма нет, притесняют белых гетеросеков, пусть заслужат равенство и т.д.". Типичные вскукареки. Вы ожидали чего-то другого от сексистов в дремучей стране, где секс. домогательства и износы считают комплиментом, где до сих пор для женщин существует список из более 400 запрещенных профессий, стеклянный потолок, где над жертвами насилия (женщинами и детьми) смеются на тв, и их никак не защищает полиция (+ декриминализация насилия)? Разумеется, типичные посетители сайта ничётакова не увидят и не поймут, куда им. Хотя автор статьи тоже не потрудился объяснить здешним пациентам, в чем же сексизм, почему все адекваты возмутились. Вы лишь перечислили реакцию, так что тоже не очень понятно, какие цели ваш сайт преследовал - в очередной раз собрать побольше оскорблений в адрес женщин от живущих в своем розовом мирке сексистов? (а это вообще оксюморон - орать, что сексизма нет и тут же тонны грязи вылить на женщин. привет мушшшской логике, которой в природе нет).
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Cules2013
1543982015
Мне больше напрягает сам факт того, что у ведущих на ВСЕХ церемониях, от подворотни в деревне Тупые углы до ЗМ и Оскара прямо шило в заднице - никто не может просто хорошо сделать свою работу, обязательно кто-то ляпнет какую-то фигню, и дело не в сексизме, а просто в тупых неуместных шутках и действиях. Я не говорю, что все должны быть с каменными лицами, но вести себя нужно адекватно. Даже известные комики периодически такой бред несут, что за голову хватаешься. Это официальная церемония, а не корпоратив. Это не сексизм, а скорее, просто тупость. Согласен, что это весьма оскорбительно по отношению к человеку.
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