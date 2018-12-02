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  • Песьяков – герой! Он взял пенальти и доиграл матч с травмой

Песьяков – герой! Он взял пенальти и доиграл матч с травмой

В игре «Ростова» и ЦСКА (0:0) было много потенциальных героев. Только в стартовых составах команд появились пять исландцев, которые вышли на разных позициях. Во второй раз в сезоне оказался в старте и японец Нисимура, а лучший бомбардир РПЛ Чалов неожиданно остался в запасе. Игра по-настоящему оживилась именно с выходом Чалова, но перед этим случился определяющий момент в матче.

Игроки ЦСКА заработали право на пенальти. Бить пошел Влашич и не смог обыграть Песьякова.

Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Вот так отреагировали болельщики:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

На 70-й минуте у Песьякова начались проблемы. Он намертво взял мяч после удара Чалова, но попросил медицинскую помощь. Оказалось, что у голкипера «Ростова» проблемы с плечом. Это было только началом – через несколько минут Песьяков столкнулся с собственным защитником и снова оказался на газоне. Там он хватался уже за бедро, но до конца игры все-таки достоял и не пропустил. В этом матче он отбил пять ударов в створ.

Забавно, что в этом сезоне основным вратарем «Ростова» долго был Илья Абаев. Песьяков играет в основе примерно месяц, пропустил по два гола от «Краснодара» и «Зенита», но все равно нравится болельщикам. В матчах с «Динамо» и «Зенитом» фанаты признавали Песьякова лучшим игроком «Ростова», а с такой самоотдачей он точно заслуживает их признания. Во многом из-за игры вратаря «Ростов» остается вторым по надежности обороны в РПЛ (10 пропущенных голов), первый – ЦСКА (7 мячей). В таблице между командами по-прежнему три очка, но борьба за еврокубки опять усложнилась.

Текстовый онлайн матча «Ростов» – ЦСКА

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Россия. Премьер-лига Россия Ростов ЦСКА Песьяков Сергей
Комментарии (11)
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Taps
1543766496
Могут же команды играть без негров; любо-дорого смотреть.
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Karpathian
1543770742
Ростов из экс-спартаковских вратарей делает крутых мужиков, Джанаев, Песьяков.
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WhiteEgon
1543831865
Жаль, что Медведев в погоне за длинным рублем ушел в Локо. Мог бы сейчас основным быть...
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