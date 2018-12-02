Песьяков – герой! Он взял пенальти и доиграл матч с травмой

В игре «Ростова» и ЦСКА (0:0) было много потенциальных героев. Только в стартовых составах команд появились пять исландцев, которые вышли на разных позициях. Во второй раз в сезоне оказался в старте и японец Нисимура, а лучший бомбардир РПЛ Чалов неожиданно остался в запасе. Игра по-настоящему оживилась именно с выходом Чалова, но перед этим случился определяющий момент в матче.
Игроки ЦСКА заработали право на пенальти. Бить пошел Влашич и не смог обыграть Песьякова.
Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube
Вот так отреагировали болельщики:
На 70-й минуте у Песьякова начались проблемы. Он намертво взял мяч после удара Чалова, но попросил медицинскую помощь. Оказалось, что у голкипера «Ростова» проблемы с плечом. Это было только началом – через несколько минут Песьяков столкнулся с собственным защитником и снова оказался на газоне. Там он хватался уже за бедро, но до конца игры все-таки достоял и не пропустил. В этом матче он отбил пять ударов в створ.
Забавно, что в этом сезоне основным вратарем «Ростова» долго был Илья Абаев. Песьяков играет в основе примерно месяц, пропустил по два гола от «Краснодара» и «Зенита», но все равно нравится болельщикам. В матчах с «Динамо» и «Зенитом» фанаты признавали Песьякова лучшим игроком «Ростова», а с такой самоотдачей он точно заслуживает их признания. Во многом из-за игры вратаря «Ростов» остается вторым по надежности обороны в РПЛ (10 пропущенных голов), первый – ЦСКА (7 мячей). В таблице между командами по-прежнему три очка, но борьба за еврокубки опять усложнилась.
Текстовый онлайн матча «Ростов» – ЦСКА
[poll id=1847]