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Незаметный герой России, над которым все смеялись

Когда Кирилла Набабкина вызвали в сборную, люди привычно посмеивались и сдержанно недоумевали. Состав сборной России сильно омолодили, но Набабкин оказался к месту даже после чемпионата мира. В ЦСКА он вообще второй по возрасту, а все равно вписывается в обновленный коллектив. «32 мне только по документам, так-то я гораздо моложе, просто «замазанный» по паспорту. Не с целью уменьшения возраста, а наоборот», – со смехом говорил Набабкин. Кажется, сейчас в карьере Набабкина наступило самое удивительное время. Защитник, который вызывал приступы смеха из-за странных ошибок и неумения подавать в штрафную, резко получил признание и оказался очень важным игроком.

***

Карьеру Набабкина во многом сделал Леонид Слуцкий, который выделил Кирилла еще в дублирующем составе «Москвы». «С 2004 года работаю со Слуцким. Мы вместе выигрывали турнир дублеров, с тех пор идем на повышение вместе. Всему, чему я научился в футболе, чего я достиг, обязан ему», – рассказывал Набабкин, когда играл у него уже в ЦСКА.

Однажды Набабкин чуть не стал причиной ссоры Слуцкого и журналистов после сложного матча ЦСКА и «Локомотива». «Набабкин у нас уже четыре сезона играет левого защитника. И в отсутствие Щенникова, и в присутствии. У него левая нога тоже была. Он не с одной ногой вышел сегодня на поле. С двумя играл», – психовал Слуцкий, когда отвечал на вопрос о позиции Набабкина на левом фланге обороны.

Универсализм у Кирилла развивался давно и тоже при Слуцком. Еще перед «Москвой» защитник не пригодился молодежке «Спартака», где не пробился в состав из-за скромных качеств. Это странно, но маленького Набабкина даже отдавали из «Спартака» в годовую аренду в клуб «Нефтяник-Капотня», чтобы тот чаще выходил на поле. В «Москве» Слуцкий поверил в Набабкина без всяких проверок и пробовал его на разных позициях – Кирилл везде проявлял себя хорошо и заиграл в основе.

Теперь только вдумайтесь в тактический путь игрока, который мечтал стать нападающим по примеру Роналдо, начинал играть полузащитником, а потом переквалифицировался в защитника любого плана. Наверное, Черчесов тоже почувствовал кайф, когда в двух матчах с Германией и Швецией использовал 32-летнего Набабкина на обоих флангах и в центре обороны. Набабкин держал уровень в сборной, а в ЦСКА по этому сезону не проваливался даже в опорной зоне.

***

Набабкина всегда называли защитником-домоседом и удивлялись, когда он прибегал на чужую половину. Свой первый гол в клубной карьере Кирилл забил только в 28 лет: в разгромном матче сезона-2014/15 от защитника ЦСКА досталось «Мордовии». Смешно, что в этом моменте мяч сначала попал в штангу, но потом все-таки закатился в сетку. Так вышло, что в 2015-м году Набабкин вколотил еще и победный мяч «Кубани» и отличился в ничейной игре с «Анжи». Те три гола так и остаются единственными в его карьере в чемпионатах, но зато Набабкин забивал в Лиге Европы лондонскому «Арсеналу».

Первый гол в клубной карьере Набабкина. Видео взято с официального аккаунта ЦСКА в твиттере

Летом у ЦСКА сильно обновилась команда, но на перспективы Набабкина это вообще никак не повлияло. Ходили слухи о его возможном уходе в «Локомотив», но Кирилл остался и стал для этой команды своеобразным Игнашевичем. Набабкин – самый возрастной полевой игрок этого ЦСКА, через которого еще и строится игра команды. Движение мяча во время контроля чаще осуществляется через Бекао (763 пасов), но Набабкин идет сразу следом (682).

Забавно, что на родной позиции правого защитника в ЦСКА Кирилл больше не играет, а один матч провел даже чистым центральным полузащитником. И все равно Набабкин входит в четверку лучших игроков ЦСКА по отборам (26), хотя в атакующих действиях действительно сильно проигрывает Фернандесу. Зато Бекао, Магнуссон и Набабкин чаще остальных игроков ЦСКА выполняют длинные передачи вперед (у Кирилла – 4,6 за игру). В этом сезоне 58 таких пасов от Набабкина оказались точными.

Важно, что Набабкин никогда не сбавляет уровень в играх с топ-клубами. Известный тактический фрик Александр Бубнов вообще назвал его великим, когда защитник закончил игру с «Зенитом» почти без брака. Главным соперником Кирилла был и остается «Спартак», потому что там сказываются детские обиды. «В общем-то, победить «Спартак» мне хотелось всегда», – вот такую фразу Набабкин вкинул перед одним из дерби – и здесь его редкое проявление личной оценки гораздо важнее дежурных фраз о важности успеха.

***

На поле Набабкина часто не замечают, но во время тренировок и в обычной жизни проявляется его яркая индивидуальность. Например, Кирилл очень своеобразно шутит над охранниками армейской базы. «Один раз главный охранник отошел, мы взяли рацию и сказали, что вот-вот приедет Гинер. Со всей базы охрана сбежалась! Стоят, шепчутся, тут приходит главный — и начинает ругаться: «Срочно разошлись!» А ему говорят: «Так собрание же!» Когда мы с Кириллом это увидели, чуть со смеха не умерли», – рассказывал бывший полузащитник ЦСКА Цауня в интервью Sport24.

Во время матчей Кирилл Набабкин действует агрессивно. Особенно это проявлялось в начале карьеры, когда за сезон у него набиралось и по семь желтых карточек. В августе этого года Набабкин вообще потерял голову и удалился после грубого фола в матче с «Енисеем». Сразу и не скажешь, что после финального свистка этот парень едет домой за город, где его ждут собаки. Он любит природу, животных и вообще всех живых существ.

Сейчас у Кирилла живут несколько овчарок, о которых он рассказывал в интервью «Р-Спорту»: «Изначально хотел именно овчарок, так получилось. Взял у знакомых двух мальчиков, двух кобелей, начал с ними заниматься, работать, а потом взял еще одну собаку. Пусть все они и немецкие овчарки, но отличаются все равно друг от друга». Набабкин и Макаров даже посещали приют для животных, а еще Набабкин помогает другим людям с поиском домашних животных. Например, он свел с заводчиками собак врача «Динамо» Александра Ярдошвили.

«У нас в команде вообще почти всем прозвища из фамилий придумывают. Набабкин ― Набаба и Набаб, например. Он себе даже наклейку на машину повесил «Набаб». Еще его Кебаб называют, это Думбия придумал», – рассказывал Алан Дзагоев. Набабкина часто не воспринимают серьезно, но его случай – феномен. По вкладу в игру он вполне заслуживал тех денег, что получал, но этим летом согласился на серьезное понижение зарплаты. Клуб разгружал ведомость и оставил Кирилла до конца сезона-2019/20 на новых условиях, которые так и не раскрылись. Не думайте, что у этого игрока не было других вариантов – просто он не захотел усиливать конкурентов и менять привычное место работы.

***

«Я защитник экстра-класса. Если хотите насладиться моей игрой, купите абонемент ПФК ЦСКА в новом сезоне», – такое обращение Кирилла Набабкина появилось в клубном инстаграме 9 июля 2015 года. В комментарии сразу прилетели ответы в духе того, что фанаты придут на игры только при уходе деревянного Набабкина в другую команду. Тогда игрок не только остался в ЦСКА, но и пережил здесь конец карьеры Игнашевича и Березуцкого, а в 32 года снова попадает в сборную.

Нескладный футболист без ярких достоинств выстрелил и продолжает прогрессировать в топ-клубе в возрасте, когда уже пора постепенно заканчивать. Летом болельщики ЦСКА грустили, что резко завершили карьеру все опытные лидеры. Набабкин решил и эту проблему – теперь на стадионе действительно смотрят на его игру экстра-класса, пусть и не всегда это понимают.

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Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Европа ЦСКА Набабкин Кирилл
Комментарии (14)
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maxpav
1543998975
В первую очередь Набабкин классный человек!!!!
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cska-62
1544005463
Кирилл ценен тем, что он универсал и достаточно надёжный защитник, играющий по позиции в обороне. Но иногда у него случаются просто феерические матчи, когда и его подключения к атакам вызывают восхищение! Побольше бы таких! Удачи, Кирилл! У кого-то в 32 года закат карьеры, а у кого-то расцвет!
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Футурист
1544008833
Как болельщик ЦСКА дам свою субъективную оценку. Набабкин именно в отборе неплох, но для защитника этого мало в нынешнем футболе) Игры головой нет, как в защите, так и при стандартах в атаке, пас на средние и длинные дистанции никакой, обработка мяча тоже оставляет желать лучшего - иной раз мяч при приеме отскакивает, как от дерева. В общем хвалить не за что, середняк, не более того...Стоит лишь упомянуть Марио и сравнить их уровень, то все становится еще яснее.
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Lester84
1544018150
Черчесов такой кайф получал, используя Набабкина в матчах с Германией и Швецией, что оба матча просрал)))
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Мы ЦСКА
1544043346
для нашего чемпионата, классный защитник, для европейских турниров только хорошего отбора маловато... но как человек никогда не вызывал отвращения. Удачи Кириллу и дальнейших успехов вместе с ЦСКА!
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Всем привет, я тут время
1544075182
У ЦСКА вообще сейчас самая классная и перспективная команда в России, а в Европе, по перспективности, уступит разве что Аяксу...не смейтесь злопыхатели! Результаты придут!
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mab1011
1544112298
Удачи, Кириллу...
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KOLBIS
1544118755
Скажу так,я 9 лет в рамке отыграл,кучу местных турниров выиграл,но толку никакого,и у Москвы и у Питера в свое время выигрывали и никто меня никуда не позвал.значит никто во мне таланта не увидел и то что живу в Челябинске,конечно сыграло роль,провинция...Но все равно.значит играл так...А если человек играет в топ-клубе и приглашается в сборную,значит люди в нем что-то видят,тем более в таком по футбольным меркам возрасте...
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тщмек 19
1544165053
В Реале уже паника, Набабкин едет.
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mirspirs
1544833188
В матче с Германией отыграл ужасно, от чего там кайфовал черчес, я хз
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