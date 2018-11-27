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    ЦСКА запорол матч с «Викторией» и попрощался с Лигой чемпионов


    3
    Голосов: 10
    27.11.2018 23:01
    Для попадания в ЛЕ нужно снова побеждать «Реал».

    ЦСКА проиграл с «Виктории» (1:2) и еще больше осложнил ситуацию, связанную с еврокубковой весной. Мы посмотрели этот матч и подвели несколько итогов по этой встрече.

    • Посещаемость домашних матчей ЦСКА в этой ЛЧ – это просто великолепно. Изначально предполагали, что зрители придут только на «Реал» и «Рому». Но, кажется, 52 тысячи болельщиков, посетившие матч с «Викторией», убеждают в обратном.

    ЦСКА великолепно начинает матчи. В игре с «Реалом» москвичи забили на 2 минуте, во встрече с Пльзенью – на 10-й.

    • Акинфеев отбил пенальти, стоя в тех же воротах, что и во время серии одиннадцатиметровых ударов в матче с Испанией на ЧМ-2018.

    • Виктор Гончаренко здорово обучил своих игроков менять позиции и перестраиваться по ходу игры. Это показывает эпизод с нарушением перед пенальти: чехи сфолили на Щенникове, который пришел с фланга обороны в нападение. Кроме того, одну из последних возможностей сравнять счет не использовал Бекао (бегавший за пару минут до конца ближе к нападению).

    • Главная ошибка ЦСКА – игроки часто теряли мяч в центре поля. Это позволяло футболистам «Виктории» организовывать довольно опасные атаки.

    • Еще один минус хозяев: они крайне плохо использовали преимущество. В начале второго тайма ЦСКА владели мячом 63% времени, но ничего хорошего из атак так и не получилось.

    • Федор Чалов в этой встрече исполнял крайне нетипичную для себя роль: нападающий часто ассистировал своим партнерам. Чалов за 80 минут игрового времени организовал 5 моментов для игроков ЦСКА. Самое интересное, что только один из них завершился ударом в створ ворот «Виктории».

    • Главное преимущество гостей было связано с розыгрышами стандартных положений. ЦСКА же часто позволяли организовывать угловые возле своих ворот. Кроме того, второй гол гостей получился именно за счет выигранной борьбы в воздухе.

    Хозяева слишком плохо реализовывали моменты. Во втором тайме, когда случилась серия опасных атак на ворота «Виктории», у ЦСКА было минимум тройка неплохих возможностей забить. В одном эпизоде Обляков не дотянулся до мяча, в другом – Чалов не смог нормально пробить, в третьем – Ефремов ударил намного выше ворот. В середине второго тайма Чалов вывел Сигурдссона на классную ударную позицию, но полузащитник не смог переиграть Алеша Грушку.

    Вывод: ЦСКА много атаковал, мало реализовывал, часто суетился и постоянно ошибался. Хозяева позволили «Виктории» пропустить гол, прийти в себя после неудачи, набрать форму и реализовать все возможные моменты. Теперь, чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы, ЦСКА нужно побеждать «Реал» в Мадриде. Команда Виктора Гончаренко сама загнала себя в такое неудобное положение, хотя могла спокойно побеждать «Викторию» и прикидывать расклады на попадание в решающий раунд Лиги чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии80
    ...
    • ...
      Рейтинг: +152

      sampos 28 ноября 2018, 17:52

      Виктория в игре с ЦСКА ничего необычного не показала. Тем более возникает вопрос к уровню мастерства армейцев. Старались, бегали, били куда попало и как попало с одной лишь целью,- соревновались между собой, кто быстрее потеряет мяч. Печально, но вылетают с треском вслед за Спартаком. И не надо строить иллюзий на игру с Реалом, а лучше пусть потренируются тряпочным мячиком на пустыре.

      3
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 28 ноября 2018, 17:48

      Действительно запорол!

      0
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 28 ноября 2018, 15:04

      ЦСКА достаточно скатать вничью, при условии что рома выйграет в параллельной встрече!

      0
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr > Vlad Mourinho 28 ноября 2018, 15:51

      С Реалом в Мадриде скатать в ничью? Дома уже скатали с непонятной Викторией.

      2
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > ilichkadr 28 ноября 2018, 16:20

      я просто поправляю автора, а не утверждаю что они непременно сыграют вничью!

      1
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr > Vlad Mourinho 28 ноября 2018, 19:20

      Поправлять собственно нечего и так очевидно, что выиграть или свести в ничью игру не возможно. У В. Винокура есть монолог "Теща".- "Спартак выиграл у Реала? Теща, я скорее поверю, что брал у вас взаймы, чем Спартак выиграл у Реала". Вынесут вперед ногами, аналогично Рома Викторию.

      0
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > ilichkadr 28 ноября 2018, 19:37

      Шанс всегда есть, пусть маленький, но все же..

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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr > Vlad Mourinho 28 ноября 2018, 20:12

      О шансе(вероятности) можно говорить тогда, когда встречаются примерно равные команды. Здесь же дворовая команда играет с грандом мирового футбола, причем у него на поле. Выигрыш коней в домашней игре с Реалом это был несчастный случай. И на старуху бывает проруха. Ну, представь, что кони вдруг вышли из группы: привет, Бавария, Юве, МанСити, Барса, ПСЖ, Порту! В ЛЕ тоже вырисовываются далеко не подарки. На мой взгляд, кони и так прыгнули выше головы, пущай тренируются, готовятся к турниру на следующий год.

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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > ilichkadr 29 ноября 2018, 15:10

      пфф я могу навскидку перечислить штук 5-6 игр где "наша дворовая команда", обыгрывала гранда евро футбола. Лично я буду верить в удачный исход противостояния Реала и ЦСКА, а как там будет на самом деле, покажет время.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Vlad Mourinho 10 декабря 2018, 01:52

      конечно,главное верить и твое лицо обязательно будет обоссаным!!!

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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > MU-fanatic 10 декабря 2018, 15:09

      Бро, у тебя мозгов как у хлебушка..выпились, не позорь родину!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Vlad Mourinho 11 декабря 2018, 20:56

      узбеки твои бро,так что позорить не кого!)

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Vlad Mourinho 11 декабря 2018, 21:02

      а твоим умозаключениям любой хлебушек бы позавидовал)ты реально человек с большой буквы Г!)

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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > MU-fanatic 12 декабря 2018, 15:14

      С чего ты решил что я узбек, это раз? И второе, самое интересное, как такие недалекие люди как ты, умудряются выжить в этом мире?? Мама с папой над твоим воспитанием, похоже вообще не удосужились потрудиться...вместо этого в кроватке кувыркались видимо, заделывая такую же поехавшую сестренку как и ты!

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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > MU-fanatic 13 декабря 2018, 15:13

      Ну что скажешь ублюдок!? Вчера ты был трижды обоссан со своими прогнозами, а сегодня, каждый кто переживал за ЦСКА, может смело сказать, что ты конченный долба*б!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Vlad Mourinho 15 декабря 2018, 23:08

      хахахах)))ты по сути сам на себя постоянно сссышь ибо абсолютно не следишь за тем,что я пишу!!!про какие мои прогнозы ты говоришь идиота кусок)))ты свои фантазии оставь в своей больной головушке и не пиши мне слюнявую нудную херню,реально как телка себя ведешь!)мудозвон!

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      MU-fanatic > Vlad Mourinho 15 декабря 2018, 23:12

      и про то как ты провел детство мне не интересно слушать))видимо в стене осталась большая дыра от твоей пустой головы!!!думал со взрослым человеком общаюсь,а здесь переросток с комплексом неполноценности!бывай кретин!

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      Vlad Mourinho > MU-fanatic 16 декабря 2018, 12:50

      Ты такой кусок говна, что аж смешно становится)) "Главное верить и твое лицо будет обоссаным" - чьи слова?? Ты мудло обосрался, потому что ЦСКА победил, а теперь несешь какую-то ахинею..
      Ты потратил 3 дня, на то чтобы написать ответ, уж мог бы что-нибудь по умнее придумать...хотя о чем это я. Судя по картинке у тебя на аватарке, твое лицо точно так же не испорчено интеллектом. Ты зашквар...так что жри свою блювотину молча и не распаляйся на всяческие оправдания

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Vlad Mourinho 16 декабря 2018, 17:08

      я же не виноват,что у такого "умного" человека проблемы с воображением!!!мне абсолютно плевать как на коней,так и на реал в целом!)а еще больше мне срать с высокой колокольни на твое тупорылое обоссаное лицо!))дибилушка))))над тобой угорают,стебутся и тролят,а ты ведешься))ну не упырь?!))даже не интересно на сколько ты вырос в этой жизни,раз сидишь в этом паблике и хаваешь все,что пишут,а потом еще и отвечаешь постоянно на глупые вопросы и комментарии))))ДИБИЛ!!!

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    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 28 ноября 2018, 14:43

      незаслуженное поражение от Виктории, как и незаслуженная победа над Реалом.
      Видимо футбольный бог вмешался. Но обидно, что не выиграли, а тем более поставили под сомнение выход в Лигу Европы. И теперь остаётся только надеяться на то что "немотивированная" Рома выиграет у Виктории. Опять надеемся на других и ждём от них результата

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 28 ноября 2018, 12:27

      Уже через пару лет никто не будет помнить вышли из группы в Лигу Европы или не вышли. А вот победа над Реалом запомнится навсегда.

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 28 ноября 2018, 11:56

      Реал вышел из группы с 1 места, а поэтому на матч с ЦСКА выпустит второй состав. Поэтому у армейцев снова есть шанс обыграть мадридцев. Остается надеяться только на это, а также на то, что Виктория не обыграет второй состав Ромы.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Dmirubo 28 ноября 2018, 14:29

      Слабая надежда. Мотивированная Виктория у СЕБЯ дома обыграет второй состав Ромы с гораздо большей вероятностью, чем ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 28 ноября 2018, 11:49

      С 40 мин. ЦСКА перестал играть

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 28 ноября 2018, 10:56

      ЦСКА много атаковал, мало реализовывал, часто суетился и постоянно ошибался.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 ноября 2018, 10:43

      остается ждать поражения виктории дома от ромы... о чем я сильно сомневаюсь....

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      Рейтинг: +28407

      JTherry 28 ноября 2018, 10:28

      случайная победа над Реалом оказала коням плохую услугу, все оставшиеся матчи были проиграны именно на фоне этой "победы", не учли психологического состояния Реала, теперь предстоит поездка в Мадрид за очередным поражением, думаю, что крупным, Реал дважды в ЛЧ никому не проигрывал... но и расстраиваться не вижу смысла - ЛЧ не наш турнир, ни у одной команды РПЛ нет запаса прочности на игры на 2-3 фронта, потому и сливают игры на Кубок РФ, потому и звучат жалобы от тренеров, что им "приходится играть 4 матча за 9 дней"... тогда надо признать, что смысл выхода в группу ЛЧ - приличные премиальные, а дальше - тупик, в лучшем случае надежда на попадание в ЛЕ, турнир европейских середняков

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