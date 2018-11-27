ЦСКА запорол матч с «Викторией» и попрощался с Лигой чемпионов

Для попадания в ЛЕ нужно снова побеждать «Реал».

ЦСКА проиграл с «Виктории» (1:2) и еще больше осложнил ситуацию, связанную с еврокубковой весной. Мы посмотрели этот матч и подвели несколько итогов по этой встрече.

• Посещаемость домашних матчей ЦСКА в этой ЛЧ – это просто великолепно. Изначально предполагали, что зрители придут только на «Реал» и «Рому». Но, кажется, 52 тысячи болельщиков, посетившие матч с «Викторией», убеждают в обратном.

• ЦСКА великолепно начинает матчи. В игре с «Реалом» москвичи забили на 2 минуте, во встрече с Пльзенью – на 10-й.

• Акинфеев отбил пенальти, стоя в тех же воротах, что и во время серии одиннадцатиметровых ударов в матче с Испанией на ЧМ-2018.

• Виктор Гончаренко здорово обучил своих игроков менять позиции и перестраиваться по ходу игры. Это показывает эпизод с нарушением перед пенальти: чехи сфолили на Щенникове, который пришел с фланга обороны в нападение. Кроме того, одну из последних возможностей сравнять счет не использовал Бекао (бегавший за пару минут до конца ближе к нападению).

• Главная ошибка ЦСКА – игроки часто теряли мяч в центре поля. Это позволяло футболистам «Виктории» организовывать довольно опасные атаки.

• Еще один минус хозяев: они крайне плохо использовали преимущество. В начале второго тайма ЦСКА владели мячом 63% времени, но ничего хорошего из атак так и не получилось.

• Федор Чалов в этой встрече исполнял крайне нетипичную для себя роль: нападающий часто ассистировал своим партнерам. Чалов за 80 минут игрового времени организовал 5 моментов для игроков ЦСКА. Самое интересное, что только один из них завершился ударом в створ ворот «Виктории».

• Главное преимущество гостей было связано с розыгрышами стандартных положений. ЦСКА же часто позволяли организовывать угловые возле своих ворот. Кроме того, второй гол гостей получился именно за счет выигранной борьбы в воздухе.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 27 ноября 2018 г.

• Хозяева слишком плохо реализовывали моменты. Во втором тайме, когда случилась серия опасных атак на ворота «Виктории», у ЦСКА было минимум тройка неплохих возможностей забить. В одном эпизоде Обляков не дотянулся до мяча, в другом – Чалов не смог нормально пробить, в третьем – Ефремов ударил намного выше ворот. В середине второго тайма Чалов вывел Сигурдссона на классную ударную позицию, но полузащитник не смог переиграть Алеша Грушку.

Вывод: ЦСКА много атаковал, мало реализовывал, часто суетился и постоянно ошибался. Хозяева позволили «Виктории» пропустить гол, прийти в себя после неудачи, набрать форму и реализовать все возможные моменты. Теперь, чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы, ЦСКА нужно побеждать «Реал» в Мадриде. Команда Виктора Гончаренко сама загнала себя в такое неудобное положение, хотя могла спокойно побеждать «Викторию» и прикидывать расклады на попадание в решающий раунд Лиги чемпионов.

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