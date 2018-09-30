Из «Юве» ушел человек, без которого клуб не стал бы легендой

Вчера «Ювентус» обыграл «Наполи», но, кажется, вечер испортило печальное заявление генерального директора Джузеппе Маротты. «Это был запоминающийся забег длинною в восемь лет. «Ювентус» навсегда останется в моем сердце. Хочу объявить об уходе сейчас, потому что в понедельник опубликуют список директоров, и моего имени в нем не будет. Срок моих полномочий истекает 25 октября и не будет продлен. Останусь на должности спортивного директора, на какой срок – решим позже», – сказал Маротта.

Знаменитый гендир отдал туринской команде восемь лет, а теперь уходит в неизвестном направлении.

Почему он ушел

Маротта объявил о добровольном уходе. Но итальянские журналисты публикуют две причины такого решения. Первая – возраст функционера. Ему уже 61, и, по некоторым данным, Аньелли решил немного обновить свой штаб.

Вторая версия – конфликт с президентом Аньелли. Пока стороны не говорят о разногласиях. Но Маротта уже подчеркнул, что через некоторое время подробнее объяснит свое решение.

Почему это важно

О великолепной работе семьи Аньелли (владельцев «Ювентуса») всем известно уже довольно давно. Благодаря слаженным действиями миллиардеров «Юве» быстро набрал форму после коррупционного скандала в 2006 году, подмял под себя футбольную Италию и несколько раз выходил в финал Лиги чемпионов. Все это время главным героем был президент Андреа Аньелли.

Вторым человеком, которого болельщики должны были благодарить за заслуги последних лет, был именно Беппе Маротта. Функционер стал одним из первых людей, которых в 2010 году пригласил в свой штаб Аньелли. Маротта отвечал за трансферы команды и привел много классных игроков: Бардзальи, Бонуччи, Погба, Мората, Тевес, Игуаин, Бернардески, Хедира, Пьянич, Матюиди и многих других. Последняя громкая сделка Маротты в «Ювентусе» – Криштиану Роналду. Правда, La Gazzetta dello Sport утверждает: в этих переговорах Джузеппе играл второстепенные роли, потому что на первый план вышли Андреа Аньелли и ответственный за трансферы клуба Фабио Паратичи.

Что будет дальше

«Ювентус» уже нашел выход из сложившейся ситуации. На самом деле у клуба даже два варианта. Либо повысить Паратичи до должности гендира. Либо пригласить человека со стороны. Il Giorno и TuttoSport утверждают, что «Юве» уже контактировал с Зинедином Зиданом и генеральным директором «Сассуоло» Джованни Карневали.

Пока не ясно, что будет с Мароттой дальше. Итальянские СМИ называют несколько вариантов для продолжения карьеры функционера: «Рома», «Наполи», «Милан» и «Монца», которую недавно приобрел Сильвио Берлускони. Пару дней назад в прессе проскакивал вариант с назначением Маротты на неназванную должность в Федерации футбола Италии. Но сам менеджер дал понять: ему это не особо интересно.

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