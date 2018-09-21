Мы снова выпускаем подкаст. Послушайте его прямо сейчас

Всем привет. Недавно мы рассказывали, что редакция «Бомбардира» запустила собственный подкаст. Он называется «Скинь мяч», и там три человека в максимально простой обстановке говорят про футбол, важные новости и жизнь вокруг. Мы спорим, плохо шутим и рассказываем друг другу об интересном.

Вышел второй выпуск! На этот раз в центре разговора приезд известных легионеров в Россию, феномен преклонения перед звездами, успехи США в развитии футбола и современный мир, где размываются привычные границы.

Включайте прямо тут:

Также подкаст доступен и на других платформах:

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ЮТУБ

ТЕЛЕГРАМ

CASTBOX

PLAYER FM

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Краткое содержание выпуска:

00:20 Иностранные звезды-пенсионеры в российском футболе. Это хорошо?

01:57 Зачем они вообще сюда едут?

08:07 Зачем они нам нужны?

21:37 Голландия против Китая

26:18 Марадона, Тевес, Элджей и золотые зубы

32:32 В Америку тоже едут пенсионеры. Почему там круто?

35:44 Испанский футбол в Майами. Обсуждаем скандал

46:22 Проводить Лигу чемпионов в США – норм?

Обязательно пишите нам в комментариях о впечатлениях, плюсах/минусах и идеях для следующих выпусков.