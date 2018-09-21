Мы снова выпускаем подкаст. Послушайте его прямо сейчас

Всем привет. Недавно мы рассказывали, что редакция «Бомбардира» запустила собственный подкаст. Он называется «Скинь мяч», и там три человека в максимально простой обстановке говорят про футбол, важные новости и жизнь вокруг. Мы спорим,
плохо шутим и рассказываем друг другу об интересном.
Вышел второй выпуск! На этот раз в центре разговора приезд известных легионеров в Россию, феномен преклонения перед звездами, успехи США в развитии футбола и современный мир, где размываются привычные границы.
Включайте прямо тут:
Также подкаст доступен и на других платформах:
Краткое содержание выпуска:
00:20 Иностранные звезды-пенсионеры в российском футболе. Это хорошо?
01:57 Зачем они вообще сюда едут?
08:07 Зачем они нам нужны?
21:37 Голландия против Китая
26:18 Марадона, Тевес, Элджей и золотые зубы
32:32 В Америку тоже едут пенсионеры. Почему там круто?
35:44 Испанский футбол в Майами. Обсуждаем скандал
46:22 Проводить Лигу чемпионов в США – норм?
Обязательно пишите нам в комментариях о впечатлениях, плюсах/минусах и идеях для следующих выпусков.