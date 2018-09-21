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Форвард упал в яму, когда праздновал гол

Кипрский АЕК в своей еврокубковой истории играл вничью с «Барселоной», забивал мальтийцам восемь голов в одной игре и уже рубился в группе Лиги Европы, но в нашей стране известен в качестве команды, уволившей Дмитрия Аленичева из «Спартака».

Тогда киприоты выкинули красно-белых из еврокубков, но споткнулись на чешском «Словане». Спустя год, АЕК прошел минское «Динамо», но вновь остановился на чехах, вылетев от «Виктории». В новом сезоне кипрский клуб прошел шесть квалификационных матчей с разницей аж 15:1 (!) и ворвался в групповой этап ЛЕ,

Первый матч – дома против «Цюриха», но старт не получился. Киприоты чаще владели мячом, точнее отдавали передачи, били не реже соперника, но разок сыграли рукой в своей штрафной. Реализовал пенальти Бенжамин Кололли – это косовский албанец, родившийся в Швейцарии. С нынешнего сезона Кололли выступает за «Цюрих» и уже бьет пенальти.

Впрочем, во все паблики его пенальти угодил не из-за исполнения, а из-за празднования. Кололли так спешил к фанатам, что рухнул в яму, отделяющую трибуны от поля. Вытаскивали всей командой, но все обошлось без травмы – Кололли спокойно доиграл матч до конца. А «Цюрих» благодаря его голу выиграл 1:0.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Цюрих» делит в этой группе первое место с «Байером», который одержал волевую победу в Болгарии – «Лудогорец» вел 2:0, но пропустил от немцев три мяча. Дубль, кстати, на счету суперталанта леверекузенского клуба – Кая Хавертца.

Лига Европы Лига Европы Цюрих АЕК Кололли Бенжамин
Комментарии (8)
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Файдаэн
1537479845
На "Локомотиве" был похожий случай с одним из фанатов. Но тому повезло меньше. Жив, конечно.
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simoron81
1537489211
Интересный матч был немцы вытащили этот матч
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SERGEI12345
1537496487
++++
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Dimon013
1537520479
))))) Смешно получилось))))
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Fin035
1537522121
Веселый парень!)))
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KOLBIS
1537542843
Веселечно!!!...
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fosterwow
1538261020
lol
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Ailend
1538523131
Повод разработчикам комп. игры ФИФА добавить такое празднование гола))))
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