Сын Симеоне покоряет футбол. Уже забил за сборную

Почти у каждого фаната фамилия Симеоне вызывает ассоциации с главным тренером мадридского «Атлетико». В качестве игрока Диего Симеоне выигрывал чемпионаты Испании и Италии, а теперь строит успешную карьеру тренера. Главное достижение Диего кроется не в трофеях. Он воспитал сына, у которого есть шанс на успешное футбольное будущее. Уже сейчас Джованни Симеоне – главная звезда «Фиорентины». Им интересуются топ-клубы Европы, что происходит не только из-за фигуры отца.

О Джованни Симеоне надо знать несколько важных фактов:

• Нападающий имеет отличное голевое чутье и много забивает. Только за предыдущий сезон в Серии А он отличился 14 раз и сделал пять голевых пасов. Завершение атаки – сильная сторона Джованни. Из слабых выделяются неумение вести верховую борьбу и плохая точность передач. По стилю игры Симеоне напоминает яркого индивидуалиста с неплохим дриблингом.

• У Джованни есть младший брат Джанлука. Парню 21 год, а в футболе он тоже может чего-то достичь. В январе 2018 года Симеоне забрали из «Ривер Плейта» в молодежную команду «Фрозиноне», но уже в апреле он вернулся обратно. Сейчас Джанлука арендован чилийским клубом «Ла Калера».

• Он всю жизнь болеет за «Атлетико». «Это началось, когда я был ребенком. Никогда не думал о другой команде. Затем мы переехали в Аргентину, но все равно продолжали следить за клубом», – рассказывал сам Джованни в интервью испанским журналистам. Это совсем не случайность: Симеоне родился в Мадриде и имеет двойное гражданство.

• Из-за сына Диего Симеоне всегда сидит на телефоне и даже летает в Италию. Джованни рассказывал, что отец звонит ему после каждого матча, чтобы подбодрить или указать на ошибки. В январе Диего приезжал на игру «Фиорентины» и «Кьево» (6:1). Он увидел гол Джованни и отпраздновал вместе с ним.

• Однажды Джованни Симеоне играл вот с такой нелепой прической. Такое жизненное испытание придумали для Джованни партнеры по «Ривер Плейту», когда он перешел в клуб. Дальше подобное уже не повторялось.

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В 23 года Джованни наконец-то дебютировал за сборную Аргентины, где слишком высокая конкуренция в нападении. Товарищеская игра с Гватемалой завершилась уверенной победой аргентинцев со счетом 3:0, а Симеоне вышел в старте и забил один из голов. На 44-й минуте он вошел в штрафную, переложил мяч с правой ноги на левую и пробил мимо вратаря. Болельщики в интернете уже называют этот гол великим.

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Отец Симеоне забил много подобных мячей, а сейчас хочет воссоединиться с сыном в «Атлетико». Transfermarkt оценивает Джованни в 25 миллионов евро, хотя «Фиорентина» покупала его за 15. Летом клубы вели переговоры о трансфере сразу за 40 миллионов, но сделку так и не закрыли. Тренер «Атлетико» ситуацию не комментировал, а вместо Джованни в Испанию забрали Калинича из «Милана». «Тоттенхэм» тоже интересовался Симеоне, но аргентинец остался в «Фиорентине». Впереди у него еще один классный сезон, когда можно еще больше улучшить свои перспективы. А дальше точно пора к отцу.

text text text Публикация от text (@simeonegiovanni) 8 Сен 2018 в 1:39 PDT

Когда-то в жизни Джованни смотрел на Диего в роли большой звезды сборной Аргентины и мечтал быть на него похожим. Мечты начинают сбываться.