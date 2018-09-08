Сборной России мешали килограммы конфетти. Их просто не смогли убрать

Больше всех страдал Ерохин.

Перед матчем турки сделали удивительный перфоманс с плакатами и конфетти. Выглядело грандиозно, но убрать остатки мусора не могли до конца матча.

twit text — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 7 сентября 2018 г.

Сильно и безуспешно пытались в перерыве, а в некоторых местах газон вообще не было видно.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.

Игроки обеих команд бегали по разноцветным кусочкам бумаги и могли получить травму. В России на конфетти отреагировали только негативно. Просто вся красота должна быть в меру.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.

twit text — emiliya (@EmiliyaRez) 7 сентября 2018 г.

twit text — хвостик матвиенко|жду альбом пилотов(@nastyaaapi) 7 сентября 2018 г.

twit text — вафля (@alya_joseph) 7 сентября 2018 г.

twit text — Evgeniya Dyner (@dear_dyner) 7 сентября 2018 г.

twit text — юность (@_heigheig_) 7 сентября 2018 г.

twit text — шелл❁ (@ohfcksorry) 7 сентября 2018 г.

twit text — кларuса (@xxhitchhiker) 7 сентября 2018 г.

Главные выводы по матчу Турция – Россия