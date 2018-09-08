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    Сборной России мешали килограммы конфетти. Их просто не смогли убрать


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    Голосов: 2
    08.09.2018 00:35
    Больше всех страдал Ерохин.

    Перед матчем турки сделали удивительный перфоманс с плакатами и конфетти. Выглядело грандиозно, но убрать остатки мусора не могли до конца матча.

    Сильно и безуспешно пытались в перерыве, а в некоторых местах газон вообще не было видно.

    Игроки обеих команд бегали по разноцветным кусочкам бумаги и могли получить травму. В России на конфетти отреагировали только негативно. Просто вся красота должна быть в меру.

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Сборная России
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 9 сентября 2018, 01:23

      не профессиональному танцору ну всегда кто то или что то мешает или подмешивает

      0
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      Рейтинг: +288

      Cнег 8 сентября 2018, 19:46

      Бздеть не надо. забыли, как в 80-90-е туалетная бумага по всему полю прокладывала свой курс...Никому< ***, это не мешало. Играли и выигрывали. КУБКИ ЕВРОПЫ И МИРА. А сейчас - давай писАть. ВЫ не от футбола< кто так пишет... Не можете ср*ть, не мучьте ЖОПУ, Писатели хреновы.

      0
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      Рейтинг: +53

      maslenitsa > Cнег 8 сентября 2018, 20:54

      Простите, кто-нибудь из умников из 80-90-х пробовал избавиться от остатков дерьма в заднице с помощью алюминиевой фольги? Конфетти на поле - это хамство по определению, и штрафовать за него необходимо независимо от результатов матча.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 сентября 2018, 16:21

      Устроили гомосятину какую-то...

      0
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 8 сентября 2018, 14:27

      Не знаю как там конфети, но раз уж чалхан и ундер в ведущих клубах Италии играют, то наша основа в полном составе спокойно должна последовать в чемпионат Италии

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 сентября 2018, 12:25

      Туркам тоже мешало, но выиграли наши.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 сентября 2018, 09:58

      Если бы Россия проиграла, не удивлюсь, если в первую очередь обвиняли даже не судейство, а конфети на поле.

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