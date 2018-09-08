Сборной России мешали килограммы конфетти. Их просто не смогли убрать

Перед матчем турки сделали удивительный перфоманс с плакатами и конфетти. Выглядело грандиозно, но убрать остатки мусора не могли до конца матча.
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— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 7 сентября 2018 г.
Сильно и безуспешно пытались в перерыве, а в некоторых местах газон вообще не было видно.
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— Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.
Игроки обеих команд бегали по разноцветным кусочкам бумаги и могли получить травму. В России на конфетти отреагировали только негативно. Просто вся красота должна быть в меру.
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— Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.
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— emiliya (@EmiliyaRez) 7 сентября 2018 г.
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— хвостик матвиенко|жду альбом пилотов(@nastyaaapi) 7 сентября 2018 г.
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— вафля (@alya_joseph) 7 сентября 2018 г.
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— Evgeniya Dyner (@dear_dyner) 7 сентября 2018 г.
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— юность (@_heigheig_) 7 сентября 2018 г.
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— шелл❁ (@ohfcksorry) 7 сентября 2018 г.
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— кларuса (@xxhitchhiker) 7 сентября 2018 г.
Главные выводы по матчу Турция – Россия