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В «Спартаке» опять конфликт. Ханни недоволен Каррерой

Как он переходил

В конце января Софьян Ханни перешел в «Спартак». За последние полтора года он здорово прогрессировал, когда выиграл чемпионат с бельгийским «Андерлехтом», забивал «Баварии» в Лиге чемпионов и «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы, а еще стал капитаном. Красно-белые выложили за футболиста восемь миллионов евро, сам он предпочел не уходить в «Бернли», а биться за трофеи в «Спартаке». Говорилось также и о возможной замене Промесу, которого просматривал «Саутгемптон», но голландец в итоге задержался в России еще на полгода.

Как он играл

В прошлом сезоне Ханни появился в семи матчах чемпионата – в шести в старте, еще однажды вышел на замену. В четырех отмечался результативным действием – забивал голы «Рубину» и «Амкару», делал голевые пасы в играх с «Анжи» и «Ростовом». Помимо этого, африканец выходил на поле еще в четырех матчах – Лиги Европы и Кубка России.

В этом сезоне он играл лишь раз – в домашнем матче с «Анжи». Интересно, что отметился больше как разрушитель – три перехвата. В остальном – один удар, один обостряющий пас, две обводки. Негусто за 65 минут.

Что происходит

В начале августа алжирское издание Le Buteur сообщило, что Ханни испытывает беспокойство из-за недостатка игрового времени и подумывает о смене клуба. Сразу после игры с «Анжи» Массимо Каррера прокомментировал выступление алжирца:

«Безусловно, это не совсем его позиция. Он привыкает к этой позиции. И я уверен, что он может достичь успеха на этой позиции»

После этого «Спартак» не смог выиграть дома у ПАОКа и вылетел из Лиги чемпионов, а Ханни даже не попал в заявку на матч. О недовольстве футболиста написал «Спорт-Экспресс». Реакция Карреры:

«Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника, и он может ее выполнять. На данный момент он не очень уверен в этом. Мы работаем над этим. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным»

Ханни не покинул «Спартак» в летнее трансферное окно. В алжирской прессе писали, что восемь миллионов за футболиста предложил «Бешикташ», но российский клуб ответил отказом.

Что произошло во время матча с «Зенитом»

После объявления состава «Спартака» на матч с «Зенитом» в твиттере Ханни появилась загадочная запись: удивленный эмодзи и многоточие.

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Каррера и правда выбрал удивительный состав: Рассказов и Ломовицкий заняли весь фланг, слева вообще вышел Роша, в центре вместо Джикии появился Боккетти. Ханни остался в запасе и снова ни минуты не сыграл. «Спартак» закончил 0:0 с «Зенитом», Жиго получил тяжелую травму, но Ханни неожиданно вышел на первый план.

Он написал два твита на французском:

«Понятия не имею, почему не играю. Я первый, кто удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Ничего не понимаю»

«Я ни разу не говорил, что не согласен со своей позицией. Я профессионал и сказал тренеру, что готов играть на любой позиции, на которой он меня видит. Я только прошу, чтоб мне дали играть»

И еще один на русском, ответив экс-теннисисту и болельщику «Спартака» Евгению Кафельникову.

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У Кафельникова есть еще несколько занимательных твитов об одноклубниках Ханни.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Едва ли с такими друзьями Ханни добавит себе авторитета в коллективе.

Почему болельщики конфликтовали с Ханни

Это было еще в «Андерлехте». Со слов журналистов бельгийских изданий в интервью «СЭ», Ханни хоть и был капитаном клуба, но лидером на поле не являлся, а фанатов раздражал тем, что зачастую лениво гулял по полю без дела. При этом в Бельгии задаются вопросом, почему вообще Ханни стал капитаном «Андерлехта», хотя не считался при этом харизматичным персонажем в команде. «Если у него плохой день, то и играть он будет плохо. Ханни не только не может повести за собой команду, но и завести себя самого», – прямая цитата журналиста.

К сожалению, таким футболистам сложно закрепиться в команде Массимо Карреры. Но неужели об особенностях характера алжирца не было известно, когда его покупали?

Что дальше

В прошлом сезоне «Спартак» чаще играл 4-2-3-1, но классического десятого номера в этой схеме у него не было до прихода Ханни. Летом команда перестраивается на 4-3-3 ради более мощного центра поля, но здесь алжирцу места нет – его качества просто не подходят для этой расстановки – в «Андерлехте» он играл при 4-2-3-1 или при 3-4-2-1.

Возможно, сейчас Ханни пытаются либо обратно переучить на позицию левого вингера, где он пару лет назад играл в «Андерлехте» (что как раз в плюс после ухода Промеса), либо, что менее вероятно, научить играть в центре на подмену Глушакову (и вряд ли это получится, поскольку так отрабатывать Ханни не сможет).

Пока что, даже после ухода Промеса, который увеличивает шансы на игровое время, Ханни предпочитает жаловаться. Ровно неделю назад мы уже писали об одном из героев «Спартака» нынешнего сезона, который в чемпионском сезоне мало играл, и у которого ничего не получалось. Сейчас его захваливают за игру в нынешнем сезоне и абсолютно по делу. Речь, как вы догадались, о Лоренцо Мельгарехо. Пока непохоже, что Ханни готов повторить его судьбу.

Лидер «Спартака», чей трансфер считали провалом

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ханни Софьян Каррера Массимо
Комментарии (16)
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piligrim1986
1535977388
ну кафель вообще неадекват, а Ханни надо подождать, а не выделываться, эти ********* ему на пользу явно не пойдут
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deimos88
1535977406
Нужно бл** сидеть и работать, а не трепаться по углам. Хочешь играть - заставь себя отрабатывать на поле, не хочешь велком в Спартак -2, там практики хватит
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ivanthebest
1535979657
Женька уже давно как флягой немного тронулся, что печально, ведь ещё очень молодой по сути... Что до Ханни, то нужно больше работать и выкладываться без остатка на тренировках, тогда и игровое время будет на поле. Вон ведь Ивелин, которого уже все практически отправили в другой клуб летом, остался в команде и периодически играет.
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Мары
1535980362
Не понимаю Ханни.Жизнь такая штука, что сегодня пусто, а завтра густо.Играя на три фронта, ещё устать успеешь от футбола.
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turist82
1535980489
Гнать нужно такого игрока. Его дело на тренировках доказывать что достоин играть в основе. Раз не играет значит не достоин, либо не смог найти общий язык с тренером, ибо тренер берет тех в основу с кем ему работать комфортно, не в последнюю очередь. А нытье за глаза - не красит игрока ни коим образом.
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За Спартак с1974
1535987574
Гнать Кареру
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За Спартак с1974
1535989746
https://www.championat.com/football/news-3530881-vedeneev-u-spartaka-net-komandy-sposobnoj-reshat-serjoznye-zadachi-v-le.html
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За Спартак с1974
1535991585
Херовые новости : Жиго , Ханни , карера остаётся и Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», новым главным тренером «Ахмата» станет Рашид Рахимов. Его ассистентом станет Роман Пилипчук, работавший в тренерском штабе «Спартака» с 2016 по 2018 год. Будем надеяться на чудо и качественных игроков . Да и Ледяхов карере присунул в том году ,а эти двое кареру с двух сторон за подлость к Пилипчуку и за некомпетентность
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Olga85
1535993747
Не устраивает количество игрового времени, а ты считаешь себя самым достойным в команде для выхода на поле - разговаривай с руководством клуба, проси трансфер. Что-то я не слышала, чтобы Ханни упрашивал клуб продать его этим летом. Уж не потому ли, что в России очень неплохо платят? Я считаю, что таких игроков надо продавать сразу, особенно если есть желающие их купить, поскольку подобное поведение неприемлемо. В каждом клубе примерно по 25-30 игроков, но мест на поле только 11. И я не думаю, что Каррера сам себе враг, чтобы держать на скамейке игрока, который сильнее тех, кто выходит в основе. Поведение Ханни провокационное и наглое, за такое надо штрафовать. Подобные открытые высказывания недовольства создают нездоровый климат в коллективе. Если Ханни считает, что он достоин играть в основе, пусть докажет это на тренировках. Пока что я видела его в матче с Анжи, и что-то не заметила, что он там всех порвал, воспользовавшись шансом что-то доказать тренеру и болельщикам. Скорее по тому матчу у меня сложилось впечатление, что больше правды в словах Карреры. Не знаю, зачем Спартак держится за него. Сейчас он недоволен тем, что не играет, завтра или через месяц он будет недоволен чем-то еще - это такой тип людей. Надо избавляться, пока на него есть спрос.
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Михаил_Боярский
1536004698
Вафельников то сам тот еще дегенерат.
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