В «Спартаке» опять конфликт. Ханни недоволен Каррерой

Как он переходил

В конце января Софьян Ханни перешел в «Спартак». За последние полтора года он здорово прогрессировал, когда выиграл чемпионат с бельгийским «Андерлехтом», забивал «Баварии» в Лиге чемпионов и «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы, а еще стал капитаном. Красно-белые выложили за футболиста восемь миллионов евро, сам он предпочел не уходить в «Бернли», а биться за трофеи в «Спартаке». Говорилось также и о возможной замене Промесу, которого просматривал «Саутгемптон», но голландец в итоге задержался в России еще на полгода.

Как он играл

В прошлом сезоне Ханни появился в семи матчах чемпионата – в шести в старте, еще однажды вышел на замену. В четырех отмечался результативным действием – забивал голы «Рубину» и «Амкару», делал голевые пасы в играх с «Анжи» и «Ростовом». Помимо этого, африканец выходил на поле еще в четырех матчах – Лиги Европы и Кубка России.

В этом сезоне он играл лишь раз – в домашнем матче с «Анжи». Интересно, что отметился больше как разрушитель – три перехвата. В остальном – один удар, один обостряющий пас, две обводки. Негусто за 65 минут.

Что происходит

В начале августа алжирское издание Le Buteur сообщило, что Ханни испытывает беспокойство из-за недостатка игрового времени и подумывает о смене клуба. Сразу после игры с «Анжи» Массимо Каррера прокомментировал выступление алжирца:

«Безусловно, это не совсем его позиция. Он привыкает к этой позиции. И я уверен, что он может достичь успеха на этой позиции»

После этого «Спартак» не смог выиграть дома у ПАОКа и вылетел из Лиги чемпионов, а Ханни даже не попал в заявку на матч. О недовольстве футболиста написал «Спорт-Экспресс». Реакция Карреры:

«Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника, и он может ее выполнять. На данный момент он не очень уверен в этом. Мы работаем над этим. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным»

Ханни не покинул «Спартак» в летнее трансферное окно. В алжирской прессе писали, что восемь миллионов за футболиста предложил «Бешикташ», но российский клуб ответил отказом.

Что произошло во время матча с «Зенитом»

После объявления состава «Спартака» на матч с «Зенитом» в твиттере Ханни появилась загадочная запись: удивленный эмодзи и многоточие.

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Каррера и правда выбрал удивительный состав: Рассказов и Ломовицкий заняли весь фланг, слева вообще вышел Роша, в центре вместо Джикии появился Боккетти. Ханни остался в запасе и снова ни минуты не сыграл. «Спартак» закончил 0:0 с «Зенитом», Жиго получил тяжелую травму, но Ханни неожиданно вышел на первый план.

Он написал два твита на французском:

«Понятия не имею, почему не играю. Я первый, кто удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Ничего не понимаю»

«Я ни разу не говорил, что не согласен со своей позицией. Я профессионал и сказал тренеру, что готов играть на любой позиции, на которой он меня видит. Я только прошу, чтоб мне дали играть»

И еще один на русском, ответив экс-теннисисту и болельщику «Спартака» Евгению Кафельникову.

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У Кафельникова есть еще несколько занимательных твитов об одноклубниках Ханни.

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Едва ли с такими друзьями Ханни добавит себе авторитета в коллективе.

Почему болельщики конфликтовали с Ханни

Это было еще в «Андерлехте». Со слов журналистов бельгийских изданий в интервью «СЭ», Ханни хоть и был капитаном клуба, но лидером на поле не являлся, а фанатов раздражал тем, что зачастую лениво гулял по полю без дела. При этом в Бельгии задаются вопросом, почему вообще Ханни стал капитаном «Андерлехта», хотя не считался при этом харизматичным персонажем в команде. «Если у него плохой день, то и играть он будет плохо. Ханни не только не может повести за собой команду, но и завести себя самого», – прямая цитата журналиста.

К сожалению, таким футболистам сложно закрепиться в команде Массимо Карреры. Но неужели об особенностях характера алжирца не было известно, когда его покупали?

Что дальше

В прошлом сезоне «Спартак» чаще играл 4-2-3-1, но классического десятого номера в этой схеме у него не было до прихода Ханни. Летом команда перестраивается на 4-3-3 ради более мощного центра поля, но здесь алжирцу места нет – его качества просто не подходят для этой расстановки – в «Андерлехте» он играл при 4-2-3-1 или при 3-4-2-1.

Возможно, сейчас Ханни пытаются либо обратно переучить на позицию левого вингера, где он пару лет назад играл в «Андерлехте» (что как раз в плюс после ухода Промеса), либо, что менее вероятно, научить играть в центре на подмену Глушакову (и вряд ли это получится, поскольку так отрабатывать Ханни не сможет).

Пока что, даже после ухода Промеса, который увеличивает шансы на игровое время, Ханни предпочитает жаловаться. Ровно неделю назад мы уже писали об одном из героев «Спартака» нынешнего сезона, который в чемпионском сезоне мало играл, и у которого ничего не получалось. Сейчас его захваливают за игру в нынешнем сезоне и абсолютно по делу. Речь, как вы догадались, о Лоренцо Мельгарехо. Пока непохоже, что Ханни готов повторить его судьбу.

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