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Купить команду на 100 миллионов и все проиграть

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Летом «Фулхэм» пригласил 12 игроков на общую сумму в 109 миллионов евро. Покупка и аренда футболистов для нового состава не принесли ничего хорошего. Команда начала сезон с двух поражений от «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма». Даже такие огромные траты в Англии не решают вообще ничего.

Все было очень плохо

Весна 2015-го. Тренер Славиша Йоканович выводит «Уотфорд» в Премьер-лигу, а впереди его ждут традиционный забег болельщиков на поле и радость. До этого он уже стал своим в «Партизане», выиграв с белградским клубом четыре трофея. Теперь Йокановичу покорилась новая вершина – выход в АПЛ.

Потом Славишу попросили уйти из «Уотфорда» и он улетел в израильский «Маккаби». Через несколько месяцев к специалисту обратились люди из тонущего «Фулхэма», который обещали отнестись к нему уважительнее. Шансов прогореть и вновь остаться ни с чем было много, а командный бюджет стремился к нулю. Клуб забыли даже на родном стадионе, но Йокановичу нужен был именно такой вызов. Он согласился на предложение и вернулся в Англию.

В сезоне-2015/16 Славиша остановил падение «Фулхэма» и оставил команду в Чемпионшипе. Уже через год команда боролась в плей-офф за выход в Премьер-лигу, но шансов на успех не было – все конкуренты «Фулхэма» бились за повышение благодаря возможностям, а не игре вопреки. Йоканович бомбил в прессе и просил усиление состава. Когда на это появились деньги, «Фулхэм» сразу попал в АПЛ.

«Фулхэм» похож на игромана

Существует рейтинг трат новичков из топ-5 лиг. Сейчас первое место там безоговорочно занимает «Фулхэм», а у такой ситуации есть интересное объяснение. В последние годы команда плотно взялась за сотрудничество с «игроманами». В том сезоне лондонцев спонсировала игорная компания Grosvenor Casinos, сейчас – букмекер Dafabet. Как пишет британская пресса, контракт со спонсором подписан на два года, а сама сделка стала рекордной в финансовом отношении для лондонцев. Так что удивляться столь широкой трансферной компании «Фулхэма» не приходится.

Немного о потерях. Их мало, а большинство ушедших – люди из аренды. Единственный значимый уход – защитник Райан Фредерикс, прошедший с командой всю тяжбу скитаний по Чемпионшипу. Ему ничего не помешало после окончания контракта перейти в «Вест Хэм». Остальных лидеров Йоканович сохранил, а заодно «Фулхэм» выкупил ранее арендованного Митровича. До этого форвард наколотил 12 голов за 20 матчей.

Кстати, сам Йоканович за трансферы не отвечает – там работает целая команда скаутов и менеджеров. Так они переманили в команду полузащитника Жана-Мишеля Сери из «Ниццы», хотя за парнем охотились многие европейские гранды, включая «Барселону». Сери выбрал Англию, а вместе с ним из «Ниццы» перешел защитник-универсал Максим Ле Маршан. Двоица обошлась лондонцам в 40 миллионов фунтов. Из неудач выделяется срыв трансфера Таргетта из «Саутгемптона». Хотя ему быстро нашли замену.

В дополнение к Митровичу взяли Андре Шюррле. Чемпион мира-2014 приехал в Лондон в двухлетнюю аренду. Кстати, ходили слухи о том, что в команду Йокановича мог перейти даже Александр Зинченко из «Манчестер Сити». За украинца даже предложили 16 миллионов фунтов, но дальше торговаться не стали – в «Фулхэме» решили, что такие средства можно потратить рациональнее.

На кого стоит обратить внимание?

Можно бесконечно восхвалять Митровича или ждать феерии от Сери, но без Райана Сессеньона в разговоре о «Фулхэме» нет смысла. Если коротко: парню 18 лет, он левый вингер и с девяти лет находится в структуре клуба. Пару лет назад Райан начал выступать за основной состав команды, а в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром клуба (16 мячей) и ключевым игроком по системе «гол+пас» (24).

Предыдущим летом Райана сильно хотел приобрести «Тоттенхэм», но на месте тогда еще бедствующего «Фулхэма» было бы глупо не уцепиться за своего воспитанника. Йоканович же перевел Сессеньона из обороны в атаку, где тот заиграл на 100 миллионов фунтов, которые теперь требует его клуб.

Самое неблагодарное в данной ситуации – давать прогноз на командное выступление. В Англии считают, что «Фулхэм» на протяжении всего сезона продержится во второй части турнирной таблицы, но останется в Премьер-лиге. Пока даже такому максимально реалистичному прогнозу «Фулхэм» не соответствует.

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Англия. Премьер-лига Англия Фулхэм Митрович Александар Сессеньон Райан Йоканович Славиша
Комментарии (9)
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Михаил Шевченко
1534653670
думаю прописку то сохранят,но уже с другим тренером.....может владельцы Раньери уговорят спасти свои миллионы?
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Cules2013
1534654374
Во время матча с ТТХ поймал себя на мысли, что у дачников состав уровня условной Валенсии или Севильи, а стартуют с двух поражений, и будут бороться за выживание. Может и не вылетят, но при таких тратах финишировать примерно на 15 позиции - это всё равно громкий провал. Очередное подтверждение того, что, в первую очередь, главный тренер делает результат, а не игроки. По поводу Сери. Никто за ним не гонялся, был предметный интерес от нескольких топ-клубов, но после того как сам Сери, да и вся Ницца, провели ряд невыразительных матчей, все потенциальные покупатели резко отсеялись, с учётом того, какие бабки за него хотели выручить французы (ок. 40 млн). Поэтому, никакой победы переговорщиков Фулхэма я в этой сделке не вижу. Победила тут Ницца, которая за приличную цену сбагрила сразу двоих своих игроков.
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чемпион мира1
1534654529
Кто спасет миллионы.
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Masteralex
1534658914
100 млн? не так уж и много для АПЛ, никакого преимущества они не дадут никому, топовые команды 600-900 млн и больше, середнячки-низовички 200-300 и имеют сыгранный состав, поэтому 100 млн несыгранных новичков это ниочём, рекорд это только для команды которая повысилась а для того чтобы обыгрывать Тоттенхем надо потратить 300-500 и то шансы будут небольшие ну и эксперты делающие прогноз на весь сезон по 2-м матчам конечно всегда умиляли, да Фулхэму будет трудно и возможно они вылетят, но об этом точно можно будет сказать когда команда немного сыграется, после 10-го тура, например
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Боцман59rus
1534667207
100млн для АПЛ -слезы, хватит высасывать из пальца тему для бредовой заметки.))))
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mihail200606
1534670399
2 залета в начале сезона это вообще ни о чем... любят здесь заранее статейки такие писать - шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает...
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Denis SPb
1534672050
Блин, заголовок говорит о чём-то невероятно страшном.... Ничего не случилось, пусть ребята сыгрываются - посмотрим. В конце сезона будет видно: всё пропало или не всё
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Marley Bob
1534689281
какое же,оказывается,это сердцу милое занятие-делать скоропалительные выводы!прошло всего два(!!!) тура,а читаешь некоторые публикации-твердое впечатление,будто сезон уже заканчивается.такая же безнадега и в отношении Арсенала у определенных лиц складывается.да и ни для кого не секрет,что большие траты не являются гарантией больших побед и титулов.не только в Англии.команду за месяц не построишь.терпение и труд..все только начинается!
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mikitka
1534715436
ессена, нужно время, чтоб команда сыгралась... игроки приобретались с расчетом и без самодурства. вылет из АПЛ им точно не светит
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