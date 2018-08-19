Купить команду на 100 миллионов и все проиграть

Это важно Летом «Фулхэм» пригласил 12 игроков на общую сумму в 109 миллионов евро. Покупка и аренда футболистов для нового состава не принесли ничего хорошего. Команда начала сезон с двух поражений от «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма». Даже такие огромные траты в Англии не решают вообще ничего.

Все было очень плохо

Весна 2015-го. Тренер Славиша Йоканович выводит «Уотфорд» в Премьер-лигу, а впереди его ждут традиционный забег болельщиков на поле и радость. До этого он уже стал своим в «Партизане», выиграв с белградским клубом четыре трофея. Теперь Йокановичу покорилась новая вершина – выход в АПЛ.

Потом Славишу попросили уйти из «Уотфорда» и он улетел в израильский «Маккаби». Через несколько месяцев к специалисту обратились люди из тонущего «Фулхэма», который обещали отнестись к нему уважительнее. Шансов прогореть и вновь остаться ни с чем было много, а командный бюджет стремился к нулю. Клуб забыли даже на родном стадионе, но Йокановичу нужен был именно такой вызов. Он согласился на предложение и вернулся в Англию.

В сезоне-2015/16 Славиша остановил падение «Фулхэма» и оставил команду в Чемпионшипе. Уже через год команда боролась в плей-офф за выход в Премьер-лигу, но шансов на успех не было – все конкуренты «Фулхэма» бились за повышение благодаря возможностям, а не игре вопреки. Йоканович бомбил в прессе и просил усиление состава. Когда на это появились деньги, «Фулхэм» сразу попал в АПЛ.

«Фулхэм» похож на игромана

Существует рейтинг трат новичков из топ-5 лиг. Сейчас первое место там безоговорочно занимает «Фулхэм», а у такой ситуации есть интересное объяснение. В последние годы команда плотно взялась за сотрудничество с «игроманами». В том сезоне лондонцев спонсировала игорная компания Grosvenor Casinos, сейчас – букмекер Dafabet. Как пишет британская пресса, контракт со спонсором подписан на два года, а сама сделка стала рекордной в финансовом отношении для лондонцев. Так что удивляться столь широкой трансферной компании «Фулхэма» не приходится.

Немного о потерях. Их мало, а большинство ушедших – люди из аренды. Единственный значимый уход – защитник Райан Фредерикс, прошедший с командой всю тяжбу скитаний по Чемпионшипу. Ему ничего не помешало после окончания контракта перейти в «Вест Хэм». Остальных лидеров Йоканович сохранил, а заодно «Фулхэм» выкупил ранее арендованного Митровича. До этого форвард наколотил 12 голов за 20 матчей.

Кстати, сам Йоканович за трансферы не отвечает – там работает целая команда скаутов и менеджеров. Так они переманили в команду полузащитника Жана-Мишеля Сери из «Ниццы», хотя за парнем охотились многие европейские гранды, включая «Барселону». Сери выбрал Англию, а вместе с ним из «Ниццы» перешел защитник-универсал Максим Ле Маршан. Двоица обошлась лондонцам в 40 миллионов фунтов. Из неудач выделяется срыв трансфера Таргетта из «Саутгемптона». Хотя ему быстро нашли замену.

В дополнение к Митровичу взяли Андре Шюррле. Чемпион мира-2014 приехал в Лондон в двухлетнюю аренду. Кстати, ходили слухи о том, что в команду Йокановича мог перейти даже Александр Зинченко из «Манчестер Сити». За украинца даже предложили 16 миллионов фунтов, но дальше торговаться не стали – в «Фулхэме» решили, что такие средства можно потратить рациональнее.

На кого стоит обратить внимание?

Можно бесконечно восхвалять Митровича или ждать феерии от Сери, но без Райана Сессеньона в разговоре о «Фулхэме» нет смысла. Если коротко: парню 18 лет, он левый вингер и с девяти лет находится в структуре клуба. Пару лет назад Райан начал выступать за основной состав команды, а в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром клуба (16 мячей) и ключевым игроком по системе «гол+пас» (24).

Предыдущим летом Райана сильно хотел приобрести «Тоттенхэм», но на месте тогда еще бедствующего «Фулхэма» было бы глупо не уцепиться за своего воспитанника. Йоканович же перевел Сессеньона из обороны в атаку, где тот заиграл на 100 миллионов фунтов, которые теперь требует его клуб.

Самое неблагодарное в данной ситуации – давать прогноз на командное выступление. В Англии считают, что «Фулхэм» на протяжении всего сезона продержится во второй части турнирной таблицы, но останется в Премьер-лиге. Пока даже такому максимально реалистичному прогнозу «Фулхэм» не соответствует.

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