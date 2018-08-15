«Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка

Что за герой? Мы поговорили с Дарьей Матросовой – простой девушкой, которая однажды влюбилась в мадридский «Атлетико». В ее жизни уже были встречи с игроками, забавные футбольные истории и даже татуировка в честь команды. Сама Даша работает в РФС, но мечтает однажды сорваться в Испанию, чтобы быть еще ближе к «Атлетико».

Страстный Годин и нытик Торрес

– Девочкам обычно нравятся Криштиану, Алексис, Пике. Как ты начала болеть за «Атлетико»?

– Ты хотел спросить, как я докатилась до такой жизни, ха-ха? Это было 4 или 5 лет назад, тогда я жила в Орле. Я рассталась с молодым человеком, у меня появилось очень много свободного времени, и я начала видеться с друзьями. Мы очень часто ходили в одно и то же заведение, и там постоянно показывали футбол. Я там впервые увидела «Атлетико». Если не ошибаюсь, был матч против «Барселоны». Я тогда вообще не понимала игру. Но в какой-то момент на экране появился Диего Годин, его бешенные глаза, желание бежать и забивать. И я решила, что эти странные ребята достойны того, чтобы про них прочитать.

– То есть дело только в Године?

– Частично. Там еще был Диего Симеоне, который скакал по бровке. Я начала читать про них: про Симеоне, команду, историю. Я долго изучала информацию, пересматривала записи матчей, а потом я заинтересовалась испанским футболом. Знаешь, сначала был «Атлетико», а потом уже футбол. Но я бы не сказала, что все благодаря Годину. Он был первым любимчиком, потом появился Коке, а после этого «Атлетико» купил Облака.

– Судя по твоему инстаграму, у тебя особая любовь к вратарям.

– Вратари – это вообще круто. Когда надежд не остается, они спасают команды. В то же время, им сильно прилетает за ошибки. Но они же не виноваты, если нападающий не двигаются и не забивают.

– Тебе нравится Облак и Годин. А как же Торрес?

– Я его не люблю. Если называть его легендой, то легендой именно испанского футбола. Но в «Атлетико» он не сделал ничего невероятного. Да, был молодым капитаном, забил кучу голов, но потом его продали. Вообще, Торрес такой нытик: неоднократно он бежал до штрафной, ждал двух защитников и падал. Это было видно особенно в первый год после возвращения. Еще раздражают постоянные «сопли» про то, что он любит «Атлетико», а потом погонял по всем командам. Что это такое вообще? Еще он мне не нравится из-за огромного числа сумасшедших фанатов. Как только он вернулся, в нашу группу в «ВКонтакте» прибежали его персональные болельщики и сходили по нему с ума. Когда же Торрес уехал в Японию, от нас отписались 400 подписчиков.

– Насколько я понимаю, ты ведешь закрытую группу в «ВКонтакте».

– Мы с другом из Орла, который тоже без ума от «Атлетико», решили создать группу. Мы брали интервью с официального сайта «Атлетико» и переводили их. Как-то раз наш перевод сперли ребята из другой группы. Я не из стеснительных, поэтому начала разборки. В ответ на это администраторы предложили нам вести группу вместе. Мы согласились. Я была первой девочкой из администраторов. И постепенно мы совместными усилиями переделали информационную группу в информационно-развлекательную.

– Почему закрыли группу?

– Есть еще одна группа болельщиков «Атлетико», но в ней 100 тысяч подписчиков. Понятное дело, что там большая часть накручена, но, тем не менее, они все равно воруют у нас материал. Мы писали претензии местным администраторам: просили их хотя бы вставлять ссылки на нас. Но ребята пояснили, что интернет – это свободная площадка. Поэтому мы и решили закрыть группу. Кстати, нам часто предъявляют за то, что у нас немного подписчиков. Но важно качество, а не количество.

– Они же могут подписываться и тырить контент.

– У нас есть строгое правило: мы проверяем каждого подписчика на тему того, подписан ли он на ту 100-тысячную группу. Так сказать, проводим зачистку. А еще у нас есть правило: чтобы люди не были подписаны на паблики «Барсы» и «Реала».

– Не было мысли верифицировать группу?

– Главный администратор писал в клуб, но «Атлетико» никак не отреагировал. Хоть мы и сделали акцент на то, что у Ла Лиги есть официальная группа, но это нам не помогло. Не обидно. Немного смущает то, что очень мало внимание уделяется российскому рынку. У нас есть администраторы, которые идеально знают испанский. Они бы могли сделать страничку официального сайта «Атлетико» на русском. Но команда не хочет. Будет обидно, если в какой-то момент это сделает кто-нибудь другой.

Мадрид, Облак, шорты

– Ты три раза ездила в Мадрид. Пройдемся по каждой поездке. Что запомнилось из первой?

– В первый раз я долго готовилась (и морально, и финансово), но при этом шиканула. Мы поехали в Мадрид вдвоем и сняли двухкомнатную квартиру за 30 тысяч рублей на неделю (потом я жила в комнатах за 7 тысяч на неделю). Я приехала с мыслью: если не встречу Облака, то жизнь моя будет разрушена.

Поэтому я написала пресс-атташе «Атлетико» с рабочей почты. Я написала, что болею за команду, очень хочу увидеть Облака.

– Что тебе ответили?

– Меня попросили прийти в аккредитационный центр перед матчем. Я тогда плохо говорила на испанском. Но то, что мне сказал помощник пресс-атташе команды, я понимала сразу. Он дал мне фотографию Облака и пригласил прийти после матча в то место, где будет выходить команда. Мне сразу сказали, что Облак может и не дать мне майку, потом что это целиком и полностью его желание.

– Ты, получается, общалась с ним на испанском?

– С помощником пресс-атташе? Да. Я все понимала. Понимал ли он меня? А я и не особо много говорила. Я тогда стрессовала, а у меня, когда я волнуюсь, все наоборот. Я начинаю правильно подбирать слова, и все окей.

Мы по карте Socios попали на матч бесплатно. Это была игра с «Гранадой», когда «Атлетико» выиграл то ли 7:1, то ли 8:1. То есть у Облака не было работы, а под конец он пропустил гол, потому что просто не парился.

После матча нас пригласили к месту, где футболисты проходят, когда идут из раздевалки к своим машинам. Мы ждали. Торрес вышел первым, но он мне был как-то не очень нужен. Пресс-атташе лично подводил к нам каждого футболиста. Мой друг сфоткался с Гризманном, Фелипе Луис расписался на футболке, Коке спросил нас, из Ростова ли мы. Савича и Облака мы ждали дольше всех. Когда эта парочка вышла, они переглянулись между собой и заржали. Я подумала: «Нормально начинается».

В Испании есть традиция: когда встречаешься с девушкой, нужно обязательно поцеловать ее в щеки. Ян чмокнул меня – и я готова была идти домой. Я ему рассказала о себе, он расписался мне на футболке, фотографии, мы поговорили. Я спросила у него про футболку. Ян сказал мне, что им нельзя дарить майку. Еще я хотела попросить у него перчатки, но забыла, как сказать это по-испански, поэтому показывала жестами. Но он мне сразу сказал, что забыл их в раздевалке. А сам стоит и прямо хочет мне что-то подарить, но не знает, что.

– Что в итоге получила от него?

– Шорты! Он вытащил их из-под футболки (я заметила!), подписал и подарил. Прикольно, но мама до сих пор шутит: Облак отдал мне потные трусы.

– Главный вопрос по этой истории: ты с ним сфотографировалась?

– Да. Это была отдельная история. В Испанию мы взяли зеркалку с двумя объективами: большим и обычным. Но в тот день с собой был только большой: так легче было бы снимать Облака и остальных игроков «Атлетико» с трибун.

Чтобы сделать нормальную фотку, моему другу пришлось уйти очень далеко. Он, значит, уходит, уходит, а Облак не может понять, зачем он так далеко пошел. А я не знаю, как ему объяснить на испанском, что большой объектив. Я не нашла ничего умнее, чем сказать на русском: «Большой объектив». Облак понял!

Севилья, китайцы, молодежка

– Если я не ошибаюсь, в первую поездку ты была еще и в Севилье.

– Да. В Севилью собирался выезд, и «Frente» (фанатская группировка «Атлетико» – ред.) ехал на автобусе. Мы на автобус не успевали, поэтому поехали на машине с двумя знакомыми. До Севильи ехать часов в шесть, и нас сразу предупредили, чтобы мы не брали атрибутику.

– Почему?

– Севильистас самые отбитые. Они могут прыгнуть на кого угодно, в том числе и на девушек. Нам даже сказали не везти ее в рюкзаках, потому что фаны «Севильи» могут подойти, потребовать открыть рюкзак. Если ты откажешься, то рискуешь получить по лицу.

– Что было в дороге?

– И водитель, и его товарищ пили пивасик. Сначала мне было совсем не комфортно, потому что по трассе мы летели со скоростью в 120 км/ч. Был классный момент: пошел такой ливень, что ничего не было видно. Нам даже пришлось остановиться, переждать. Удивлялся даже водитель.

– Как вы попали на матч?

– Мы приехали на стадион, нас провели на трибуну полицейские. Заметила интересную фишку: не нужно было открывать рюкзак, потому что вещи обнюхивала собака. Пиро было бесполезно с собой везти. Потому что, во-первых, заберут. Во-вторых, влепят гигантский штраф и запретят посещать стадионы в течение трех лет.

Так вот, мы зашли на трибуну: там воняло травой, мужским потом. Я хотела послушать гимн «Севильи» (это очень крутая песня), но «наши» начали свистеть, и я ничего не разобрала. В том матче лил сильный дождь, и я сильно промокла. Было абсолютно пофиг на это. Очень крутая поездка несмотря на то, что мы проиграли.

Я плохо помню обратную поездку, потому что был уже вечер. Помню, что меня спрашивали про Путина. Я шутила, что он бог. А второй испанец подхватывал: «Да-да! Он в России бог! А ты что, не знал?». На обратном пути был забавный момент. У них есть кричалка «Мадридисты – сукины дети». Водитель попросил меня перевести ее на русский и пел ее всю обратную дорогу на мотив кричалки «ЦСКА всегда будет первым».

– Чем запомнилась вторая поездка в Мадрид?

– Я поехала одна. Распечатала общую фотку с Облаком и полетела в Мадрид. Мы (я и мои друзья, колумбийцы) приехали на базу. И в этот раз было нереальное количество китайцев. Когда выехал Облак, на него, разумеется, толпа и кинулась. Мне было пофиг: я их там растолкала, подаю Яну нашу фотку, он расплывается в улыбке и качает головой. Мне кажется, он думал: «Вот, долбанутая, приехала же!»

– Опять ничего не подарил?

– А я и не просила. Гризманн в инстаграме выложил фотку, как он пишет ответ на письмо какой-то девочки. Я решила как-то подбодрить Облака, когда он «сломался». Я на эмоциях (я же баба) написала ему слова поддержки. На базе я его спросила про письмо, и Ян мне на сербском с акцентом сказал: «Ой, нет, я не получал письмо». То есть он понял, о чем идет речь. Приятно же! В этот момент я окончательно растерялась, и китайцы оттеснили меня.

– Это твое самое яркое впечатление от Облака?

– Есть еще одно. Прошлый Новый год я встречала в Череповце и решила просто поздравить Яна с праздниками, пожелала ему всего хорошего и забыла. В день, когда я уезжала, у меня было плохое настроение: было холодно, у меня с собой много сумок. Слышу, телефон в кармане вибрирует, я злюсь: кто мне там пишет в такой неудобный момент. Только когда расположилась в вагоне, достала телефон и увидела ответ Облака: «Спасибо! И тебя с Новым годом». Кажется, я всю дорогу до Москвы ехала с улыбкой. Больше не отвечает, но иногда читает мои сообщения.

– Чем запомнилась третья поездка?

– Есть история. Я еще с первой поездки следила за молодежной командой. Я к ним так сильно прикипела. Как-то я фоткала ребят с трибун, и эти карточки я скинула в социальные сети, попутно отметив ребят из молодежки. Проходит время, мне в Instagram приходит сообщение с вопросом: «А у тебя есть еще мои фотки?». Я смутилась, спросила контакт, куда скидывать, и отправила фото. Через некоторое время в личку постучался еще один футболист. Прошло два года, а они до сих пор спрашивают у меня свои фотографии. Я их поздравляю с Новым годом, они меня тоже. Отличные, незажравшиеся ребята.

В своей третьей поездке я в Мадриде нашла кроссовки пудрового цвета, померила их, и мне мой молодой человек показывает на какого-то парня, который меряет точно такие же кроссовки. Я думаю, как же он похож на того вратаря Мигеля. Проходит секунд двадцать, я понимаю, что это Мигель, перебарываю в себе стеснительность, подхожу к нему, здороваюсь. С Мигелем было двое ребят: одного я знала и новичок. Он меня узнал, приобнял меня. Это было так приятно! Они помнят меня два года, хотя я ничего особенного не сделала.

Плакат на Красной площади

– Как ты пронесла плакат с «Атлетико» на Красную площадь и умудрилась сфоткаться?

– Я понятия не имела, что нельзя такое делать. Мы нарисовали три плаката и хотели показать, что в России болеют за «Атлетико». А где еще в Москве это показывать, кроме как на Красной площади. Мы пошли, развернули, нас несколько раз сфоткали. После этого мы решили сделать еще несколько снимков ближе к храму, но к нам подошел мент: «Ребят, здесь нельзя». Я удивилась и спросила, почему. Он ответил: «Если вас заметят свысока и скажут об этом мне, то придется проехать вместе со мной».

Мы не стали пререкаться. К тому же, я думаю, что он изначально все видел и дал нам пофотографироваться. В итоге эти кадры показывали по телевизору в Испании. И мои знакомые писали мне, что я звезда и знаменитость.

– Перед матчем с «Локо» за тобой тоже бегали испанские СМИ.

– Да, я пришла на тренировку «Атлетико» в Черкизово. Испанцы увидели мою тату, хором удивились и выстроились в очередь, чтобы поговорить со мной. У меня брали интервью ребята с ТВ, Радио. Потом подошла тетка с канала Goal, Инма Родригес. Чрезвычайно активная женщина вытащила меня со стадиона к паровозу и там задавала мне кучу необычных вопросов.

Тогда у меня от ветра сильно слезились глаза, и она меня спрашивает: «А ты так сильно растрогалась, потому что «Атлетико» приехал?». Она все это быстро спрашивала, и до меня только через некоторое время доходили ее вопросы. Но я почему-то ответила: «Да». После она заставила меня петь какую-то кричалку. У меня нет слуха, я не могу петь песни без звука. И мне, блин, столько раз присылали это видео. Я еще поговорила с ребятами из AS и Marca, ответила на одинаковые вопросы. Вот и все.

– Как встретила «Атлетико» в Москве?

– Это опять же отдельная история. Мы пошли к отелю группой из семи человек, нарисовали плакаты, ждали на холоде 2 часа, жутко замерзли. Но футболисты почему-то выходили из автобуса и даже не смотрели на нас. Было жутко обидно, я рассказала об этом в Twitter, была куча репостов от испаноязычных юзеров.

На матче, кстати, мы были с двумя флагами. К одному из них докопался стюард. Он подошел к нам, попросил убрать флаг с изображением символа Каталонии. Прикол в том, что это был перевернутый флаг Испании. Мы начали отстаивать свою позицию, у нас вроде получилось. Через некоторое время к нам подошел еще один стюард, мы пошли с ним, сфоткали флаг и нас отпустили. Еще один обидный момент: футболисты снова даже не уделили нам никакого внимания. Только подошли к испанским болельщикам, к нам – нет.

На ту игру пришла единственная российская пенья. Тогда они еще не зарегистрировали ее официально. Но чуть позже они каким-то образом собрали 100 болельщиков и зарегистрировались.

– Удивительно!

– При этом они ездили в Азербайджан, и у них, что называется, «отжали тряпку». Мне потом из Испании писали: «Как же так, Как вы отдали им цвета?». Я объясняла, что не имею ничего общего с этой пеньей.

Мне кажется, что ни в коем случае нельзя отдавать свои флаги. Я бы не убила точно, но билась за них до конца. Потому что фанаты не имеют права отдавать кому-то свои цвета.

– Расскажи про татуировку.

– Когда я поняла, насколько важна для меня команда, я решила, что хочу сделать тату с ее эмблемой. Сначала я хотела сделать, как у Сауля: у него на запястье несколько мотивирующих фраз, а между ними – старая эмблема. Я хотела сначала набить строки из моей любимой кричалки (Годы идут, а Frente продолжает сражаться за твои цвета. Не важно, что происходит, нас не разлучат. «Атлетико», я тебя люблю, я с тобой до конца). Я предложил вариант мастеру, а он обыграл по-другому: с земляничным деревцем, медведем.

– Тату видели футболисты?

– Да. Как-то ее заметил Миранда. Он показал пальцем, сказал, что татушка классная. Годин как-то отказался давать мне комменты, но его тоже порадовала тату.

– Если бы появилась возможность переехать в Мадрид, ты бы бросила работу в РФС?

– Конечно, я бы хотела уехать в Мадрид. Есть желание пожить в Испании и каким-то образом поработать с «Атлетико». Но в России родные люди и хорошая работа, поэтому над таким шагом буду долго думать.

Наши интервью:

Художница нарисовала Черчесова и Салаха грудью. Мы с ней поговорили

«Однажды за шесть дней сделал 12 перелетов». Как устроена работа скаута топ-клуба