Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЧМ давно прошел. Теперь в Калининграде один ужас

Летом в Калининграде здорово. Вдвойне – когда замечательный футбол. В июне здесь видели трех полуфиналистов чемпионата мира, застали два огненных матча: битвы сербов и швейцарцев, а также испанцев и марокканцев, фиксировали победу будущего финалиста – Хорватии над Нигерией, запечатлели один из лучших голов турнира – Янузая в ворота Пикфорда.

Ведран Чорлука желал «Балтике» поскорее выйти в РФПЛ с таким стадионом. «Нам нужна «Балтика» в РФПЛ», – заявляли в правительстве Калининградской области. В предыдущем сезоне команда стала пятой в ФНЛ, в этом ставили задачу упасть не ниже, а к 2020 году – выйти в элиту. Появился и новый спонсор – принадлежащий «Ростеху» «Янтарный комбинат». В составе клуба остались Шешуков, Торбинский и Григорьев, к ним добавились Шаваев, Касаев, Дядюн и еще два игрока из команды-победителя Кубка России «Тосно» – Буйволов и Дудиев. Главным тренером взамен ушедшему в отставку Игорю Черевченко назначен Валерий Непомнящий. Едва ли по составу в ФНЛ есть клуб сильнее.

Так что в новый сезон болельщики «Балтики» вступали с предвкушением чего-то мощного.

Мощное и случилось, только не в том смысле. Мощным вышел провал. По итогам шести туров «Балтика» идет в ФНЛ третьей с конца. Она набрала всего три очка в шести матчах, ни разу не победила, пропустила в свои ворота в два раза больше, чем забила (6:12). Хуже всего, что проблем за пределами поля не меньше, чем на нем.

Вопрос по аренде стадиона

Еще не закончился ЧМ, а уже пошли тревожные новости.

«Мы пока не получили еще официальную стоимость аренды стадиона. Нас этот вопрос максимально волнует и заботит. Цифры, которые пока неофициальные, нас не устраивают. Безусловно, мы рассчитываем на помощь властей Калининградской области, которые и так нам помогают в этом вопросе», – сказал за пару дней до финала ЧМ гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая, знакомый болельщикам еще по работе вместе с Валерием Карпиным в «Армавире» (тот самый проект, который грозился выйти в РФПЛ, а теперь соседствует с «Балтикой» в зоне вылета из ФНЛ).

В итоге «Балтика» все-таки играет на новом стадионе, но полноценно его не использует. Об этом позже.

Несвоевременный ребрендинг

О желании его затеять Лепсая говорил еще год назад, но осуществил сейчас. Старый логотип, может, и был слегка несовременным, но когда в голосовании на официальном сайте «Балтики» было предложено несколько вариантов на замену, многие бросились голосовать именно за традиционную эмблему. С перевесом в 8% победил новый вариант, болельщики же заподозрили руководство в накручивании голосов. Интересную фразу бросил Лепсая: «Прекрасно понимаю, что ни одна новая эмблема ни в каком клубе не сможет в голосовании победить действующий логотип».

«Но мы хотим соответствовать веянию времени. Многие клубы меняли эмблемы, кому-то еще предстоит пройти через это. «Балтика» не должна остаться за бортом футбольной эволюции», – продолжил Лепсая. Его ответ мало кого устроил, и некоторые фанаты на гостевых книгах заявили о бойкоте домашних матчей клуба именно из-за отношения к ним. Смогли договориться о «частичном» использовании старого логотипа, но это мало что изменило: после финта с эмблемой в глазах болельщиков репутация руководства заметно снизилась.

Кошмарная организация

В Саранске на игру «Мордовия» – «Нижний Новгород» пришло 26 тысяч болельщиков. В Волгограде на матч «Ротор» – «Луч» – 30 тысяч. 18 тысяч скопилось в Нижнем на матче с «Тюменью». На всех этих стадионах недавно гремел чемпионат мира.

На первую игру «Балтики» против «Тамбова» пришло всего 10 тысяч. Билеты появились в продаже лишь за два (!) дня до игры, по городу не было никакой рекламы матча, а верхний сектор стадиона был полностью закрыт. У тех, кто любит смотреть футбол повыше, вариантов не было никаких, кроме как пытаться достать билеты на самый верхний ряд нижних секторов на зависающем через раз сайте kassir.ru. «Мы не продавали билеты на второй ярус, но, если бы была в этом необходимость, мы бы его открыли, просто для этого нужно было нанимать дополнительных стюардов, ЧОПовцев, что понесло бы за собой траты, хотя матч был не такой ажиотажный», – объяснил гендиректор.

Честно говоря, это ужасно. Особенно ужасно после ЧМ.

Дальше из-за низкого уровня организации прохода образовывались огромные очереди при входе на стадион. Электронные билеты нигде не сканировались и практически не просматривались – представьте, как легко было бы просто его «нарисовать» и пройти бесплатно. «Мы обещали и устроили сегодня Match day», – заявил Лепсая. «Матчдэем» назывались громкие вопли ведущих в микрофон с мало кому интересной развлекательной программой, и разгуливающий по стадиону талисман в виде зубра, который был настолько страшным, что пугал даже взрослых.

text

Публикация от text (@gregorytiro)

«Мы понимали, что может возникнуть проблема с посещаемостью, учитывая столь редкую для региона солнечную погоду и ряд праздничных мероприятий, связанных с Днем города», – отметил гендиректор. В то же время, на игру с «Сочи» в августе, уже без всякой жары и Дня города, пришло 9680 человек (по ощущениям на стадионе было куда меньше людей).

Ходжаниязов приехал на месяц и уехал

Чемпиона Европы (U-17) «Балтика» пригласила к себе летом – Джамалдин приехал в клуб, сыграл в двух проигранных матчах и вдруг укатил в Екатеринбург. В «Балтике» он пробыл один месяц и десять дней, а в «Урал» перебрался в статусе свободного агента. Как так? Оказывается, с ним расторгли контракт уже после второго тура ФНЛ. Говорят, в контракте был пункт о возможном расторжении в случае предложения из клуба РПЛ. Феерично.

«Без комментариев?» – «Без комментариев!»

После немногословного Игоря Черевченко, половину слов которого после матчей еще надо было пытаться разобрать, в «Балтику» пришел тренер, которому нравится общаться – пресс-конференции с Валерием Непомнящим стали длиннее, там он подробно объясняет, что происходит не так, и на что следует надеяться дальше.

Но если дело касается организационных моментов – стоп. Услышав вопрос об усилении, Валерий Кузьмич покосился на пресс-атташе клуба – Сергея Кандалова.

Коротко о масштабах ужаса

● Два месяца назад здесь был ЧМ, сейчас закрыта половина стадиона;

● Команда набрала мощный состав по меркам ФНЛ, но в турнире идет третьей с конца;

● С болельщиками отношения испорчены из-за ребрендинга;

● Совершенно непонятно, что будет дальше.

Домыслов много, слухов еще больше, но у всех, кто про это говорит, мнение общее – в команде банально нет денег еще с весны. Правда ли это – когда-нибудь узнаем, но точно не сейчас. 20 лет назад тем летом «Балтика» играла в еврокубках – обыгрывала в Кубке Интертото болгар и словаков, а затем рухнула в Первую лигу. С тех пор она больше не играла в российской элите, а «Зенит» и другие клубы РПЛ приезжали в Калининград только в кубковых матчах.

Даже в новых условиях, при шикарном стадионе, мощном составе и известном тренере у «Балтики» не получается вернуться обратно. Уму непостижимо, как в таком роскошном городе уже два десятка лет нет большого футбола.

Россия. ФНЛ Россия Балтика Непомнящий Валерий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burunduk
1534166679
Я об этом говорил когда он ещё строился! Проезжал мимо каждый день и думал " ЗАКОПАННЫЕ 20млрд".
Ответить
la verdad
1534167706
Не понимаю, чему тут удивляться.... Бюджетные команды играют на бюджетных стадионах... Сами никогда не зарабатывали и никогда не будут... Аппетиты большие, а денег не хватает (все прожрали)
Ответить
maxon1256
1534167747
да ежу понятно, что только конченые тупицы могут построить стадионы в Калининграде, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде. Для кого они млять? На три матча ЧМ?
Ответить
Львиное сердце
1534168416
++++
Ответить
justozavr
1534168634
на счет логотипа не пойму в чем проблема? У фанатов реально загоны какие-то, был непонятный и так сказать отсталый, на уровне команды 2 лиги области, сделали современный и хороший логотип, а они недовольные.. =)
Ответить
Freyk
1534178599
Логотип и правда стал намного лучше. От старого веяло духом девяностых, да и никаких узнаваемых символов в нём не было.
Ответить
alex1951
1534187151
Мы с другом из Таллина посетили три игры в этом городе.Впечатления? Самые лучшие.Атмосфера ЧМ - это было что то...Влюбились в стадион и место для него прекрасное. Подружились с таксистом ,который и рассказал про все и показал почти все....уезжать не хотелось....навеселились ,с сербами,англичанами.... А теперь читаешь эти грустные строки и не знаешь как им помочь.... Понимаете,стадион-красавец пропадает,плюс ко всему прочему там не очень любят футбол... Морской город с таким стадионом заслуживает лучшей участи,но назначенное начальство ,по словам таксиста, обычное г. Поэтому резюме: переспективы ,,Балтики,, и Непомнящего сегодня крайне ничтожны,а жаль.. Уезжали нехотя ....
Ответить
Bronholm
1534189368
Старый логотип конечно изжил себя, но новый... Ужас)) Руководству нужно брать пример с Саранска. Раздавайте билеты бесплатно - будет вам зритель
Ответить
SEREZHA7575
1534214210
+++++
Ответить
Billy Blaidd
1535781767
На мой вкус старый логотип был гораздо приятнее, новый не нравится совсем.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
8
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
16:01
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
Вчера, 14:29
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
Вчера, 12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+