ЧМ давно прошел. Теперь в Калининграде один ужас

Летом в Калининграде здорово. Вдвойне – когда замечательный футбол. В июне здесь видели трех полуфиналистов чемпионата мира, застали два огненных матча: битвы сербов и швейцарцев, а также испанцев и марокканцев, фиксировали победу будущего финалиста – Хорватии над Нигерией, запечатлели один из лучших голов турнира – Янузая в ворота Пикфорда.

Ведран Чорлука желал «Балтике» поскорее выйти в РФПЛ с таким стадионом. «Нам нужна «Балтика» в РФПЛ», – заявляли в правительстве Калининградской области. В предыдущем сезоне команда стала пятой в ФНЛ, в этом ставили задачу упасть не ниже, а к 2020 году – выйти в элиту. Появился и новый спонсор – принадлежащий «Ростеху» «Янтарный комбинат». В составе клуба остались Шешуков, Торбинский и Григорьев, к ним добавились Шаваев, Касаев, Дядюн и еще два игрока из команды-победителя Кубка России «Тосно» – Буйволов и Дудиев. Главным тренером взамен ушедшему в отставку Игорю Черевченко назначен Валерий Непомнящий. Едва ли по составу в ФНЛ есть клуб сильнее.

Так что в новый сезон болельщики «Балтики» вступали с предвкушением чего-то мощного.

Мощное и случилось, только не в том смысле. Мощным вышел провал. По итогам шести туров «Балтика» идет в ФНЛ третьей с конца. Она набрала всего три очка в шести матчах, ни разу не победила, пропустила в свои ворота в два раза больше, чем забила (6:12). Хуже всего, что проблем за пределами поля не меньше, чем на нем.

Вопрос по аренде стадиона

Еще не закончился ЧМ, а уже пошли тревожные новости.

«Мы пока не получили еще официальную стоимость аренды стадиона. Нас этот вопрос максимально волнует и заботит. Цифры, которые пока неофициальные, нас не устраивают. Безусловно, мы рассчитываем на помощь властей Калининградской области, которые и так нам помогают в этом вопросе», – сказал за пару дней до финала ЧМ гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая, знакомый болельщикам еще по работе вместе с Валерием Карпиным в «Армавире» (тот самый проект, который грозился выйти в РФПЛ, а теперь соседствует с «Балтикой» в зоне вылета из ФНЛ).

В итоге «Балтика» все-таки играет на новом стадионе, но полноценно его не использует. Об этом позже.

Несвоевременный ребрендинг

О желании его затеять Лепсая говорил еще год назад, но осуществил сейчас. Старый логотип, может, и был слегка несовременным, но когда в голосовании на официальном сайте «Балтики» было предложено несколько вариантов на замену, многие бросились голосовать именно за традиционную эмблему. С перевесом в 8% победил новый вариант, болельщики же заподозрили руководство в накручивании голосов. Интересную фразу бросил Лепсая: «Прекрасно понимаю, что ни одна новая эмблема ни в каком клубе не сможет в голосовании победить действующий логотип».

«Но мы хотим соответствовать веянию времени. Многие клубы меняли эмблемы, кому-то еще предстоит пройти через это. «Балтика» не должна остаться за бортом футбольной эволюции», – продолжил Лепсая. Его ответ мало кого устроил, и некоторые фанаты на гостевых книгах заявили о бойкоте домашних матчей клуба именно из-за отношения к ним. Смогли договориться о «частичном» использовании старого логотипа, но это мало что изменило: после финта с эмблемой в глазах болельщиков репутация руководства заметно снизилась.

Кошмарная организация

В Саранске на игру «Мордовия» – «Нижний Новгород» пришло 26 тысяч болельщиков. В Волгограде на матч «Ротор» – «Луч» – 30 тысяч. 18 тысяч скопилось в Нижнем на матче с «Тюменью». На всех этих стадионах недавно гремел чемпионат мира.

На первую игру «Балтики» против «Тамбова» пришло всего 10 тысяч. Билеты появились в продаже лишь за два (!) дня до игры, по городу не было никакой рекламы матча, а верхний сектор стадиона был полностью закрыт. У тех, кто любит смотреть футбол повыше, вариантов не было никаких, кроме как пытаться достать билеты на самый верхний ряд нижних секторов на зависающем через раз сайте kassir.ru. «Мы не продавали билеты на второй ярус, но, если бы была в этом необходимость, мы бы его открыли, просто для этого нужно было нанимать дополнительных стюардов, ЧОПовцев, что понесло бы за собой траты, хотя матч был не такой ажиотажный», – объяснил гендиректор.

Честно говоря, это ужасно. Особенно ужасно после ЧМ.

Дальше из-за низкого уровня организации прохода образовывались огромные очереди при входе на стадион. Электронные билеты нигде не сканировались и практически не просматривались – представьте, как легко было бы просто его «нарисовать» и пройти бесплатно. «Мы обещали и устроили сегодня Match day», – заявил Лепсая. «Матчдэем» назывались громкие вопли ведущих в микрофон с мало кому интересной развлекательной программой, и разгуливающий по стадиону талисман в виде зубра, который был настолько страшным, что пугал даже взрослых.

text Публикация от text (@gregorytiro) 22 Июл 2018 в 2:29 PDT

«Мы понимали, что может возникнуть проблема с посещаемостью, учитывая столь редкую для региона солнечную погоду и ряд праздничных мероприятий, связанных с Днем города», – отметил гендиректор. В то же время, на игру с «Сочи» в августе, уже без всякой жары и Дня города, пришло 9680 человек (по ощущениям на стадионе было куда меньше людей).

Ходжаниязов приехал на месяц и уехал

Чемпиона Европы (U-17) «Балтика» пригласила к себе летом – Джамалдин приехал в клуб, сыграл в двух проигранных матчах и вдруг укатил в Екатеринбург. В «Балтике» он пробыл один месяц и десять дней, а в «Урал» перебрался в статусе свободного агента. Как так? Оказывается, с ним расторгли контракт уже после второго тура ФНЛ. Говорят, в контракте был пункт о возможном расторжении в случае предложения из клуба РПЛ. Феерично.

«Без комментариев?» – «Без комментариев!»

После немногословного Игоря Черевченко, половину слов которого после матчей еще надо было пытаться разобрать, в «Балтику» пришел тренер, которому нравится общаться – пресс-конференции с Валерием Непомнящим стали длиннее, там он подробно объясняет, что происходит не так, и на что следует надеяться дальше.

Но если дело касается организационных моментов – стоп. Услышав вопрос об усилении, Валерий Кузьмич покосился на пресс-атташе клуба – Сергея Кандалова.

Коротко о масштабах ужаса

● Два месяца назад здесь был ЧМ, сейчас закрыта половина стадиона;

● Команда набрала мощный состав по меркам ФНЛ, но в турнире идет третьей с конца;

● С болельщиками отношения испорчены из-за ребрендинга;

● Совершенно непонятно, что будет дальше.

Домыслов много, слухов еще больше, но у всех, кто про это говорит, мнение общее – в команде банально нет денег еще с весны. Правда ли это – когда-нибудь узнаем, но точно не сейчас. 20 лет назад тем летом «Балтика» играла в еврокубках – обыгрывала в Кубке Интертото болгар и словаков, а затем рухнула в Первую лигу. С тех пор она больше не играла в российской элите, а «Зенит» и другие клубы РПЛ приезжали в Калининград только в кубковых матчах.

Даже в новых условиях, при шикарном стадионе, мощном составе и известном тренере у «Балтики» не получается вернуться обратно. Уму непостижимо, как в таком роскошном городе уже два десятка лет нет большого футбола.