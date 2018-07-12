Мы заранее предсказали выход Хорватии в финал. Все из-за «Интера»

Кто мог в это поверить? Мы!

Все началось в самый первый день чемпионата. Мы тогда еще не знали, что через несколько часов Россия отправит пять мячей в ворота Саудовской Аравии, наши в итоге дойдут до четвертьфинала, сборная Германии не выйдет в плей-офф, а призовые места на турнире разыграют исключительно команды из Европы. И вот, о чем мы вспомнили:

Бразильцев в финале представить было бы легко – едва ли не главные фавориты всего турнира. Уругвайцев – сложнее, но почему бы и нет. Хорватия с ее подбором в суперзвезд в полузащите и атаке – вполне Уругваю конкурент, но верилось в такое все-таки труднее.

В итоге правило неизменно: с ЧМ-1982 в финале мирового чемпионата обязательно участвует игрок «Интера».

ЧМ-1982: Джузеппе Бергоми, Габриэле Ориали (Италия) – чемпионы

Всего за два месяца до старта того чемпионата Бергоми только дебютировал в сборной в 18-летнем возрасте, а на турнире провел три матча, два из них – это полуфинал и финал. Мало того, что Италия стала чемпионом мира, так Бергоми еще и поучаствовал в голе Марко Тарделли, который сделал счет 2:0. Италия в итоге выиграла 3:1. Ориали, также чемпион, сыграл в пяти матчах.

ЧМ-1986: Карл-Хайнц Руменигге (Германия) – финалист

Руменигге на предыдущем ЧМ отметился хет-триком в игре с Чили, а в 1986-м забил лишь один гол, зато в финале – аргентинцам. Чуть позже счет сравнял Феллер, но немцы в итоге все равно уступили 2:3.

ЧМ-1990: Юрген Клинсманн, Лотар Матеус, Андреас Бреме (Германия) – чемпионы

Клинси на том чемпионате отметился тремя голами. В финале не забил, но зато облегчил задачу Германии – сфоливший на нем аргентинец Педро Монсон был удален с поля за 25 минут до конца. Немцы обыграли Аргентину 1:0 благодаря голу с пенальти Андреаса Бреме на 85-й минуте.

ЧМ-1994: Никола Берти (Италия) – финалист

Берти при Арриго Саки играл в каждом матче ЧМ-94, в четвертьфинале начал голевую атаку, которая привела к победному голу Роберто Баджо в ворота Испании. Сыграл все 120 минут в финале. Итальянцы проиграли Бразилии в серии пенальти.

ЧМ-1998: Юрий Джоркаефф (Франция) – чемпион, Роналдо (Бразилия) – финалист

Впервые представители «Интера» сыграли в решающем матче друг против друга. Роналдо был на пике, но о том, что случилось с ним в день финала, до сих пор идут споры. Бразилец очень бледно провел 90 минут, Джоркаефф был заменен на 74-й (вместо него вышел Виейра). Французы забили три безответных мяча и выиграли домашний чемпионат.

ЧМ-2002: Роналдо (Бразилия) – чемпион

Через четыре года все сложилось для бразильца как нельзя лучше. Он находился в отличной форме, забил восемь голов на турнире, а два из них – в финале немцам. И стал двукратным чемпионом мира (числился в сборной в 1994 году).

ЧМ-2006: Марко Матерацци, Фабио Гроссо (Италия) – чемпионы

В финале с Францией оба интериста были в центре внимания – Матерацци забил ответный гол и заставил удалиться Зидана, а Гроссо реализовал решающий послематчевый пенальти.

ЧМ-2010: Уэсли Снейдер (Голландия) – финалист

Снейдер, победив с «Интером» в Лиге чемпионов за месяц до старта чемпионата мира, вдохновенно провел турнир в ЮАР, но в финале голландцам не удалось выиграть у Испании – гол Иньесты на 116-й минуте перечеркнул все надежды на титул.

ЧМ-2014: Родриго Паласио (Аргентина) – финалист

Паласио бодро выбежал на замену на 78-й минуте матча с Германией, заменив Гонсало Игуаина, а в овертайме запорол супермомент. Аргентинцы в итоге уступили из-за гола Гетце на 113-й минуте.

По командам итоговый счет 5:5. Сборные, за которые выступали игроки «Интера», пять раз становились чемпионами и столько же раз уступали в финалах. Если не случится ничего экстраординарного, то в финале ЧМ-2018 Франция – Хорватия сыграют два футболиста миланского клуба – хорваты Иван Перишич и Марсело Брозович.

«Интер» при этом не единственный клуб с такой интересной статистикой. Начиная с того же ЧМ-1982 в финалах обязательно играет хотя бы один футболист «Баварии». Здесь цифры пока не в ее пользу – четыре победы и пять поражений. Финалист ЧМ-2018 у немецкого клуба – француз Корентен Толиссо. Сыграет ли он в финале – неизвестно.

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