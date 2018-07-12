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    Главное оружие Англии – стандарты. Тут они лучшие в истории ЧМ


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    Голосов: 4
    12.07.2018 10:00
    Хотя для финала этого не хватило.

    Рекорд держался чуть более 50 лет – сборная Португалии на ЧМ-1966 (который, кстати, выиграла Англия) забила со стандартных положений восемь мячей. Англия повторила этот результат в четвертьфинале. А сегодня – задала новый стандарт.

    Два гола Тунису

    В начале матча после розыгрыша углового и удара Стоунса тунисский голкипер потащил мяч, но Кейн первым успел на добивание и забил первый гол Англии на ЧМ-2018.

    Англия вырвала победу в добавленное время благодаря угловому: скидка Магуайра помогла Кейну головой поразить ворота Туниса – 2:1.

    Четыре гола Панаме

    Кейн дважды забил с пенальти. Сначала после падения Лингарда.

    А затем состоялся еще один фол, который произошел, кстати, с углового. Кейн точен.

    Дубль сотворил и защитник Стоунс. Сначала, даже не прыгая, открыл счет в матче после подачи углового.

    А затем он же здорово успел на добивание, когда голкипер Панамы вытащил удар Стерлинга. И вновь это случилось после розыгрыша углового.

    Гол Колумбии

    Кейн реализовал пенальти, назначенный за его же снос. Очень странный фол Карлоса Санчеса, и лучший бомбардир английской сборной не простил.

    Гол Швеции

    Подача в штрафную с углового, и точный удар Магуайра. Как оказалось победный.

    Гол Хорватии

    Хорваты пострадали уже в начале матча – штрафной удар шикарно исполнил Триппьер.

    Итого: 9 голов из 12 – со стандартов. А еще Англия побила собственный рекорд результативности, установленный во все том же 1966 году.

    Самый веселый промах ЧМ. Кейн сыграл с хорватами в пинбол

    Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой

    Англичане гоняют на единорогах и оплачивают тату фанатов. У них суператмосфера

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июля 2018, 12:20

      Это в принципе показывает что сборная никакущая...
      3 гола не со стандартов это - 2 панаме и 1 швеции (все 3 кстати чего уже не значили/меняли)
      Поздравляю их с полуфиналом, но абсолютно не доказали что являются сильной командой, скорее середняк.
      Победы: Тунис, Панама, Колумбия (по пенальти. а по игре Колумбийцы должны были идти дальше) и Швеция...

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 июля 2018, 22:07

      Была Югославия. Стала ЧМОШКО

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 июля 2018, 22:06

      ***** бандеровский ЧМОШКО.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 июля 2018, 22:03

      Ща им Трипер гол забьёт.)))

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 июля 2018, 21:54

      Хорваты это жопа.

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 июля 2018, 21:41

      Да в жопу Хорватию. Привет Братушки.))))

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Diter Bolen 11 июля 2018, 23:45

      Да насрать на балабанцев с этими братушками. Что ты хотел?

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Diter Bolen 11 июля 2018, 23:46

      Ты явно болен.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Diter Bolen 11 июля 2018, 23:48

      Томас Андерс твой братан.)))

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Diter Bolen 12 июля 2018, 00:52

      Мои братушки дома водку пьют.)))

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