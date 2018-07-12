Главное оружие Англии – стандарты. Тут они лучшие в истории ЧМ

Хотя для финала этого не хватило.

Рекорд держался чуть более 50 лет – сборная Португалии на ЧМ-1966 (который, кстати, выиграла Англия) забила со стандартных положений восемь мячей. Англия повторила этот результат в четвертьфинале. А сегодня – задала новый стандарт.

Два гола Тунису

В начале матча после розыгрыша углового и удара Стоунса тунисский голкипер потащил мяч, но Кейн первым успел на добивание и забил первый гол Англии на ЧМ-2018.

Англия вырвала победу в добавленное время благодаря угловому: скидка Магуайра помогла Кейну головой поразить ворота Туниса – 2:1.

Четыре гола Панаме

Кейн дважды забил с пенальти. Сначала после падения Лингарда.

А затем состоялся еще один фол, который произошел, кстати, с углового. Кейн точен.

Дубль сотворил и защитник Стоунс. Сначала, даже не прыгая, открыл счет в матче после подачи углового.

А затем он же здорово успел на добивание, когда голкипер Панамы вытащил удар Стерлинга. И вновь это случилось после розыгрыша углового.

Гол Колумбии

Кейн реализовал пенальти, назначенный за его же снос. Очень странный фол Карлоса Санчеса, и лучший бомбардир английской сборной не простил.

Гол Швеции

Подача в штрафную с углового, и точный удар Магуайра. Как оказалось победный.

Гол Хорватии

Хорваты пострадали уже в начале матча – штрафной удар шикарно исполнил Триппьер.

Итого: 9 голов из 12 – со стандартов. А еще Англия побила собственный рекорд результативности, установленный во все том же 1966 году.

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