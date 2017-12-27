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    Как сейчас дела во второй лиге? Главное о жизни ПФЛ − в одном тексте


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    Голосов: 10
    27.12.2017 12:55
    Подробнейший гид по самой загадочной лиге страны.

    Кто сейчас лидеры в зонах?

    Зона «Запад»

    Лидер: «Чертаново»

    Вы наверняка слышали о таком районе на юге столицы. Но мало знает, что есть такая команда. И в этом сезоне она взрывает ПФЛ, проиграв за летне-осенний период всего один матч. Следом идет «Казанка», которая считается дочерним проектом «Локомотива».

    Тренер «Чертаново» – Игорь Осинькин, последние несколько лет пребывавший в структуре умирающей «Кубани». Его состав – это молодые ребята (почти никому в команде нет и 23 лет) из детско-юношеской школы «Чертаново».

    Помогает коучу тянуть команду в ФНЛ нападающий Антон Зиньковский, который в свое время не подошел «Зениту». Форвард уже наколотил 12 голов в 15 матчах. С такими успехами особых усилений зимой команде не нужно.

    Зона «Центр»

    Лидер: «Арарат»

    Амбициозный московский коллектив с армянскими корнями попросту убил интригу в этой зоне, оставив перед зимним перерывом 13-очковое преимущество перед преследователями.

    С самого начала в «Арарат» позвали звезд: Павлюченко, Ребко, Лебеденко и других. Руководить командой поставили самого харизматичного тренера страны Александра Григоряна. Далее выявились финансовые проблемы: опытным футболистам объяснили, что надо развивать молодых, а на тренерский пост назначили Погоса Галстяна. Теперь в клубе нет ни Павлюченко, ни Ребко, ни Лебеденко.

    Несмотря на все мятежные новости, «Арарат» равномерно идет по чемпионату, еще ни разу не проиграл в сезоне и до сих пор на голову выше конкурентов.

    Зона «Урал-Поволжье»

    Лидер: «Мордовия»

    Помните ту самую «Мордовию», которая летала при Семине в РФПЛ (8-е место), а затем незаметно для всех стухла – вылетела в ФНЛ, а затем и вовсе опустилась на самое дно? Так вот, команда без звезд и больших средств рвется обратно наверх.

    Во многом «Мордовии» повезло с конкурентами по зоне. На их фоне многих из них саранцы живут гораздо благополучнее. Хотя с тем же «Араратом» в сравнении даже не идут – команда попросту провалила трансферное окно летом из-за запрета на регистрацию новичков, а недавно пришла новость о том, что главный спонсор клуба «Мордовцемент» прекращает финансирование клуба.

    Руслан Мухаметшин – легенда саранского клуба.

    Как будут выкручиваться из ситуации – непонятно. Но выходить в ФНЛ необходимо – скоро уже играть на новом стадионе. И да, если кому интересно – Руслан Мухаметшин до сих пор гоняет за саранскую команду.

    Зона «Юг»

    Лидер: «Армавир»

    В южной зоне настоящая заруба между «Армавиром» и «Афипсом», но на перерыв первые все-таки ушли единоличными лидерами. Да-да, это то самое «Торпедо» из Армавира, которое когда-то тренировал Карпин. Просто в клубе провели ребрендинг и оставили в названии только город.

    Помимо четкой игры в футбол, «Армавир» проводит отличные акции.

    Последним шагом к переменам стал уход гендиректора Сурена Мкртчана, который до этого бесславно пошумел в «Кубани». После той стыдной истории с вылетом из ФНЛ в Армавире захотели очиститься и все сделали правильно.

    Возглавляет команду Арсен Папикян – главный специалист по южному футболу во втором дивизионе. Человек тренировал то в Армавире, то в Краснодаре, но в итоге вернулся туда, где когда-то начинал карьеру. Главное – в клубе все стабильно и финансово, и организационно.

    Зона «Восток»

    Лидер: «Чита»

    Если на юге царствует двоевластие, то на востоке 5 из 6 (!) команд имеют реальный шанс на выход в ФНЛ. Русский футбол беспощаден, особенно если дело касается команд с дальних регионов, но именно здесь таится вся романтика игры – коллективы без звезд и без особых условий для нормального существования атмосферно рубятся в тесном мирке.

    Главный тренер «Читы» Константин Дзуцев.

    Пример – «Чита». Лидер в своей зоне, который в течение первой половины чемпионата сделал скачок с пятого на первое место. Это все прекрасно, но «Чита» уже отказывалась от заявки в ФНЛ из-за финансовой несостоятельности. Главный тренер команды Константин Дзуцев и в этом сезоне говорит о том, что победа в сезоне пока не гарантирует, что команда согласится на повышение в классе.

    Как там известные клубы?

    «Казанка»

    Молодая команда привлекла медийное внимание тем, что захватила с собой в ПФЛ Дмитрия Сычева. Пока форвард не блещет статистикой – всего один гол и одна результативная передача. Отсутствие забитых мячей у игрока связывают в первую очередь с тем, что Дмитрий действует из глубины, больше выполняя функции плеймейкера.

    Сычеву − 34 года, но он мечтает вернуться в основную команду «Локомотива». При настолько сверкающем Фарфане побороться за стартовый состав нереально. Тем не менее тренер «Казанки» Денис Клюев считает, что у нападающего есть все шансы сделать камбэк: «Может ли он вернуться в основную команду? Почему бы и нет, если он будет в каждом матче забивать, и главная команда обратит на него внимание. Я только за, буду рад, если так получится. Он немолод, но там играют люди такого же возраста. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы он этого достиг, шансы у него есть».

    Роль Сычева заключается еще и в том, чтобы раскрыть потенциал молодых ребят. Геркус и команда пытаются создать клубную вертикаль, чтобы юные таланты из «Казанки» могли реально претендовать на место в основе.

    «Спартак-Нальчик»

    Нальчикский «Спартак» завис в середняках ПФЛ. Красно-белые уже давно увязли в этом болоте. Причина понятна – нет достойного финансирования (хотя денег в регионе на футбол никогда и не было) и тренера, вокруг которого сформировалась бы команда.

    Начало сезона команда провела под руководством тандема Биджиев – Чугайнов, но затем оба перебрались в курский «Авангард». В клуб пришел Сергей Трубицын. С ним спартаковцы идут тихо, но стабильно и даже навязали достойнейшую борьбу своим одноклубникам из Москвы в 1/8 финала Кубка России.

    «Торпедо» (Москва)

    Черно-белые после первой половины сезона оставили двоякое впечатление. Первое – спортивный результат. Здесь москвичи фактически потеряли шансы на выход в ФНЛ – уж слишком далеко ускакал многострадальный, но все же крепкий «Арарат». При этом в команде раскрылись две потенциальные звезды – Рагим Садыхов и Дамир Трегулов. Уровень игры у молодых ребят явно выше выступления в ПФЛ.

    Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов.

    Второе – кончилась эпоха Александра Тукманова. Фанаты «Торпедо» ненавидели этого босса за его наплевательское отношение ко всему, что происходит внутри команды – начиная от проведения домашних матчей лишь бы где, только не на Восточной улице, и заканчивая постоянными финансовыми проблемами, по причине которых у «Торпедо» не получается выйти на стабильный уровень.

    Какие интересные истории вообще бывают в ПФЛ?

    В Кирове бросили спонсировать команду прямо перед началом сезона

    За два дня до старта сезона кировское «Динамо» снялось с чемпионата. Это тот самый клуб, который дважды подряд был на последнем месте в зоне «Урал-Поволжье». Это тот самый клуб, который за несколько лет одержал всего три победы. Это тот самый клуб, где попросту нет денег.

    «По оценкам экспертов бюджет команды-аутсайдера второго дивизиона должен составлять 30-40 млн рублей, середняка чемпионата − 40-70 млн рублей, а команды, борющейся за чемпионство, − не менее 70-100 млн рублей», − пояснил местный депутат Алексей Кузьмин. Если говорить проще – «Динамо» спонсировал только город, нормальных частных спонсоров у команды не было. Гордуме надоел такой расклад событий, и она закрыла проект. Теперь команды «Урала-Поволжье» в те недели, когда у них стоят матчи с кировским клубом, просто отдыхают.

    Футболисты «Смены» сдали матч с «Иртышом»

    В середине осени ПФЛ разбудил громкий скандал. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) неожиданно уступила на своем поле омскому «Иртышу». Вроде бы – рядовая ерунда, но коэффициенты этого матча были слишком подозрительными, а действия некоторых игроков на поле – чересчур несуразными.

    Футболисты Ибрагим Базаев (слева) и Игорь Балдин контактировали с лицами, делавшими ставки на матч «Смена» − «Иртыш».

    В итоге КДК РФС аннулировал результат матча и назначил переигровку. Трех футболистов «Смены», которые сделали ставки на результат этого матча у букмекеров, дисквалифицировали на два года. Клуб уже расторг с ними контракты. «Я никогда бы на них не подумал. Это же лидеры команды. В итоге извинились. Бес попутал... Но уже ничего не вернешь. Виноваты», − прокомментировал гендиректор «Смены».

    Брянское «Динамо» может не доиграть до конца чемпионата

    Пока это главный претендент на то, чтобы не завершить текущий сезон. Футболистам три месяца не выплачивают зарплату, а они отказываются выступать за команду. Недавно болельщики выяснили, что в клубе даже не могут наскрести деньги на премиальные в 15 тысяч рублей.

    В итоге брянские фанаты подняли шум в интернете, на который, похоже, всем наплевать. Команду бросили, хотя бизнесмен Борис Пайкин, осенью ставший местным депутатом, обещал финансово помочь команде. Но, видимо, не вышло.

    В ПФЛ есть какие-то знаменитости (кроме Сычева)?

    Александр Филимонов

    Известный российский голкипер третий год доигрывает в «Долгопрудном». После откровенного провала с «Арсеналом» в РФПЛ Александр отправился в ПФЛ, где первые два сезона выходил с завидной регулярностью, но в этом розыгрыше сыграл лишь один матч, где пропустил три мяча.

    Антон Бобер

    Антон – легенда самарского футбола. За 11 лет он провел 274 матча – абсолютный рекорд в «Крыльях Советов». Затем Бобер попробовал что-то новое, но в конце концов с «Мордовией» не задалось. В итоге полузащитник взял паузу, занялся семьей, но официально карьеру еще не завершал. В этом же сезоне он вернулся в структуру самарского клуба и выступает за «Крылья Советов-2». Здесь он и хочет закончить с футболом.

    Ренат Сабитов

    Последние лет семь Ренат перескакивал с РФПЛ на ФНЛ. В том году полузащитник играл за «Мордовию», вместе с ней опустился в классе и там же остался.

    Никита Баженов

    То, чем последние два сезона занимался Никита, сложно назвать игрой в футбол. То травмы, то плохая форма – в общем, перед этим сезоном он мог вовсе пропасть где-то в Казахстане. Но форвард проявил выдержку и взбодрился в «Долгопрудном». Команда играет посредственно, но Никита – один из самых крутых страйкеров ПФЛ прямо сейчас и забил уже 9 голов

    Руслан Мухаметшин

    Руслан − легенда «Мордовии». Правда, когда команда начала тонуть, он сгонял в командировку в Тулу, а затем в Казахстан. Поняв, что в гостях хорошо, а дома – лучше, вернулся в родную команду и на данный момент ее лучший бомбардир (9 голов). К тому же, преданность Мухаметшина отметили и власти, назначив его официальным послом программы городских волонтеров чемпионата мира-2018.

    Красивые голы в ПФЛ бывают? Покажите что-нибудь

    Пожалуйста. Вот Антон Зиньковский из «Чертаново» вколачивает красивый гол в ворота дубля питерского «Динамо».

    Или вот − Ахмад Магомедов из «Легиона-Динамо» забивает «Чайке».

    А тут Евгений Яцкий («Сызрань-2003») не церемонится с защитниками «Анжи-Юниор».

    Здесь Кирилл Холодов из «Нефтехимика» вновь уничтожает оборону «Анжи-Юниор».

    Окей, и напоследок Константин Кертанов блестяще перебрасывает мяч в сетку ворот «Химок».

    Любите русский футбол. Даже на таких его уровнях.

    У «Торпедо» сменился президент. Почему это важно?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Казанка», ФК «Арарат», ФК «Чита», Спорт-Экспресс, top-n.ru
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 29 декабря 2017, 13:04

      эх.. россия что поделать
      убивают очень неплохие команды(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 28 декабря 2017, 22:06

      Алдонин за зоркии играет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70700

      insider_retro 27 декабря 2017, 16:14

      Информативно!.. Мелькали некогда известные команды, фамилия, упоминались известные события... Прямо ностальгия... Удручает ситуация с финансовой несостоятельность некоторых команд... Гаснет футбольчик, глохнет и увядает...((

      4
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 27 декабря 2017, 15:28

      Почему Ротор не упоминаете?)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > Randy Ram 27 декабря 2017, 15:51

      Потому что Ротор играет в ФНЛ

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 27 декабря 2017, 13:53

      Баженов, помнится, в Спартаке неплохие надежды подавал. В Томи потом неплохо играл.

      3
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      ...
      Рейтинг: +526

      Randy Ram > WhiteEgon 27 декабря 2017, 15:28

      Подавал надежды в Сатурне ещё...того в Спартак и переходил.

      0
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