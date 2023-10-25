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Широков усомнился в адекватности своих футболистов

25 октября 2023, 11:54
3

Главный тренер «Леон Сатурна» из Второй лиги Роман Широков критически высказался о своих игроках после поражения от тамбовского «Спартака» (1:2).

– В стартовом составе было четыре центральных полузащитника.

– И они все играющие. На тренировках вы с ними выйдете, и они вас закружат. Но тренировка и игра – это разные уровни. Хотя я не думаю, что у нас команда хуже, чем у Тамбова. Там хорошая команда, но у нас – намного сильнее. И отмазки в виде плохого поля для меня неприемлемы. Должна быть какая-то страсть, борьба. Вот именно в сегодняшнем матче я ничего этого не вижу. Проиграть можно по-разному, но когда ты дома так безвольно проигрываешь и с первых минут играешь… Когда тебя всю неделю настраивают на то, чтобы ты играл активно, агрессивно прессинговал, но ничего этого нет, у меня закрадываются сомнения в адекватности людей, которым говоришь, а они ничего из этого не выполняют.

– Что это – потеря веры в то, что можно изменить ситуацию?

– Им по 20 лет, какая может быть вера? Они все хотят играть. Как кто ни приедет: «Это не наш уровень». Ну, если это не ваш уровень, выйдите на поле и покажите это. Лично у меня такое понимание. Если это не мой уровень, и и я считаю, что выше всех – по крайней мере, здесь – то должен выйти и обыграть. Однако этого нет.

Ребята приезжают – и знают, что делать на поле. Бьются. У нас тоже прекрасно знают, что делать на поле, и в предыдущем матче неплохо это исполняли. У нас были проблемы с реализацией, а здесь мы вообще ни одного момента не создали. Играя дома, не создать ни одного момента – это уму непостижимо. Уж просто тогда бейте вперeд, если игра не получается. Кто-то должен быть внутри команды, кто это реализует.

Кричать друг на друга, махать руками, где-то бить кого-то, когда не нужно – это мы молодцы. Проиграть выигранный матч мы тоже можем. А вот сделать из чего-то плохого хорошее мы не можем. Как мы безвольно «Химкам» уступили, так мы и не можем ничего. Только с «Рязанью» получилось, только мне кажется, они сами нам игру отдали – побежали, думая, что сейчас нас обыграют.

Это единственный матч, в котором мы отыгрались и выиграли. Всe. Остальное проиграли. Мы даже вничью сыграть не можем, и это самое обидное. Дома для меня лично неприемлемо играть так бесхарактерно. Я уже в раздевалке сказал – здесь команда и город всегда славились характером. Здесь ЦСКА били, ещe что-то… Но так выйти при своих болельщиках… Доигрались до того, что на нас народ не ходит.

Ещe вчера мы претендовали на первое место. Сегодня – уже пятые. Я не знаю, какая должна быть вера и в кого. Если у вас нет самолюбия, трудно что-то сделать. Мне так кажется. В первую очередь должно быть самолюбие. Я проиграл два матча, как я могу выйти на домашнюю игру и не отдаться игре? Для меня это дико. Но, видимо, сейчас это нормально.

  • «Леон Сатурн» отстает от 1-го места в группе на 7 очков.
  • Широков сменил на посту главного тренера Олега Кононова.
  • «Сатурн» в нулевых выступал в РПЛ, играл в Кубке Интертото.

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Источник: официальный сайт «Леон Сатурна»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Сатурн Широков Роман
Комментарии (3)
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nik55
1698224870
какой тренер такие и игроки
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6pbIH
1698225005
Рома , дай им люлей всем , сразу заиграют)))
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Plyash
1698235154
А уж как твои игроки сомневаются,наверняка,в твоей адекватности после избиения судьи-юноши,ты не задумывался?
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