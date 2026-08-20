Широков с сожалением высказался о «Спартаке»

Бывший спартаковец Роман Широков поделился впечатлениями от выступления команды на старте сезона.

– Вам «Спартак» при Карседо нравится?

– «Спартак» – это «Спартак». Пять туров может быть одно, потом пять туров – другое. И так до конца чемпионата. Команда легко может уйти на зимний перерыв лидером, но, как у неe всe сложится весной, никто не знает, потому что это «Спартак». Поэтому по красно‑белым какие‑то прогнозы можно строить в мае. К сожалению для «Спартака», это так. Пока они в гонке.

– Приглашение испанца оправдало себя?

– Человек работает меньше года. Один специалист [Паоло Ваноли] был в команде, за полгода выиграл Кубок России и ушeл. Карседо выиграл трофей и остался, дай бог «Спартаку» и дальше так действовать.