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Кирьяков предрек смерть футбола в регионах

20 мая 2023, 20:41
2

Главный тренер «Ленинградца» из Второй лиги Сергей Кирьяков прокомментировал реформу турнира. С нового сезона третий по силе дивизион России будет проводиться по новой схеме.

«Хотят, чтобы сильные играли с сильными, меньше было проходных матчей. С одной стороны, это, может, и правильно. С другой, убьют футбол в регионах. Я про те команды, которые ни на что всерьез не претендуют, а просто хотят играть в турнире и радовать зрителей. Раньше к ним приезжали сильные клубы – те, кто, допустим, вылетал из Первой лиги или боролся за выход в нее из Второй. Болельщикам это нравилось.

Теперь, как я понял, средние команды и те, кто ниже, будут играть между собой, а сильные – между собой. Произойдет разделение. Не знаю, насколько это хорошо для нашего футбола. Но если слабые клубы не будут играть с сильными, качество футбола в таких городах, как Пенза, Великие Луки, Вологда, будет страдать. Маленькие команды не будут понимать, к чему стремиться. И для спонсоров они не интересны. Минимальные бюджеты – 30, 40 миллионов, сами понимаете, на них не разгуляешься», – сказал Кирьяков.

  • «Ленинградец» лидирует в своей группе и близок к выходу в Первую лигу.
  • Кирьяков играл в Германии.
  • Новый сезон Второй лиги стартует в июле.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Вторая лига. Группа 2 Россия. Вторая лига. Группа 3 Ленинградец Кирьяков Сергей
Комментарии (2)
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Nerlinger
1684613040
Да и самих регионов
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serglider
1685154364
Не секрет, что все самые собираемые и финансовоемкие налоги уходят в Московию, потом регионы клянчат финансы пытаясь затыкать дыры в местных бюджетах по ремонту дорог, инфраструктуры и выплатам бюджетникам... Как правило, спорт и прежде всего детский спорт, либо не финансируется вовсе либо отдан в коммерческие руки. То есть семьи с низким достатком не имеют возможности отдавать своих детей в спортивные секции. Чадам где с финансами все нормально, надрывать свои пуканы на тренировках, в подавляющей массе не интересно. Так как их больше интересует бухло, телки, шмотки и тачки))) Как итог: клубам брать квалифицированную молодежь просто негде.
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