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    Кирьяков предрек смерть футбола в регионах

    Главный тренер «Ленинградца» из Второй лиги Сергей Кирьяков прокомментировал реформу турнира. С нового сезона третий по силе дивизион России будет проводиться по новой схеме.

    «Хотят, чтобы сильные играли с сильными, меньше было проходных матчей. С одной стороны, это, может, и правильно. С другой, убьют футбол в регионах. Я про те команды, которые ни на что всерьез не претендуют, а просто хотят играть в турнире и радовать зрителей. Раньше к ним приезжали сильные клубы – те, кто, допустим, вылетал из Первой лиги или боролся за выход в нее из Второй. Болельщикам это нравилось.

    Теперь, как я понял, средние команды и те, кто ниже, будут играть между собой, а сильные – между собой. Произойдет разделение. Не знаю, насколько это хорошо для нашего футбола. Но если слабые клубы не будут играть с сильными, качество футбола в таких городах, как Пенза, Великие Луки, Вологда, будет страдать. Маленькие команды не будут понимать, к чему стремиться. И для спонсоров они не интересны. Минимальные бюджеты – 30, 40 миллионов, сами понимаете, на них не разгуляешься», – сказал Кирьяков.

    • «Ленинградец» лидирует в своей группе и близок к выходу в Первую лигу.
    • Кирьяков играл в Германии.
    • Новый сезон Второй лиги стартует в июле.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.05.2023 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2845

      Nerlinger 1 час назад

      Да и самих регионов

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